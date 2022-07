Divu pieminekļu demontāžai Daugavpilī varētu tērēt 300 000 eiro

Pieminekļa – Sarkanās armijas karavīru piemiņas vietai –Slavas skvērā un pieminekļa Sarkanās armijas 360. strēlnieku divīzijas karavīriem 18. novembra ielā demontāžai Daugavpilī plānots tērēt 300 000 eiro, Daugavpils pašvaldības preses konferencē minēja pašvaldības izpilddirektore Sabīne Šņepste.

Pašvaldībai šie pieminekļi jānojauc līdz 15. novembrim, lai arī Daugavpils dome lēma vērsties Satversmes tiesā, apstrīdot likuma "Par padomju un nacistisko režīmu slavinošu objektu eksponēšanas aizliegumu un to demontāžu Latvijas Republikas teritorijā" atbilstību Satversmei.

Jau ziņots, ka valdība ceturtdien atbalstīja 69 padomju un nacistisko režīmu slavinošu pieminekļu, piemiņas zīmju, piemiņas vietu un citu objektu demontāžu.

23. jūnijā stājās spēkā likums "Par padomju un nacistisko režīmu slavinošu objektu eksponēšanas aizliegumu un to demontāžu Latvijas Republikas teritorijā", saskaņā ar kuru publiskajā ārtelpā, publiskajā būvē vai publiskas personas iekštelpā, izņemot akreditētus muzejus, aizliegts eksponēt pieminekļus, piemiņas zīmes, piemiņas plāksnes, piemiņas vietas, arhitektoniskus vai mākslinieciskus veidojumus un citus objektus, kas izvietoti Latvijas teritorijā kopš 1940. gada un atbilst vismaz vienam no noteiktajiem kritērijiem – tie slavina PSRS vai nacistiskās Vācijas okupācijas varu, ar to saistītu notikumu vai personu, tie slavina totalitārismu, vardarbību, militāru agresiju, karu un kara ideoloģiju vai arī tie ietver padomju varas vai nacisma simbolus.

Nacionālā kultūras mantojuma pārvalde, biedrība "Latvijas Mākslinieku savienība" un Latvijas Okupācijas muzejs jūnija beigās pēc demontējamo objektu izvērtēšanas nolēma, ka demontējami ir 69 objekti.