Dižozola nociršana Mārupē: novada priekšsēdētāja vietnieks Bojārs saglabā amatu

Mārupes novada domes ārkārtas sēdē pirmdien, 31. oktobrī, deputāti nepanāca domes priekšsēdētāja pirmā vietnieka Mārtiņa Bojāra (ZZS) atbrīvošanu no amata.

Ar iesniegumu par neuzticības izteikšanu un Bojāra atbrīvošanu no amata pie novada domes priekšsēdētāja vērsušies septiņi domes deputāti: Ilze Bērziņa (LA), Jānis Kazaks (LA), Normunds Orleāns (JV), Aivars Osītis (LA), Andris Puide (NA), Guntis Ruska (LA) un Oļegs Sorokins (NA).

Pēc sēdē izskanējušā, par atbrīvošanu no amata aicināts lemt saistībā ar notikumiem, kas skar būvatļaujas izsniegšanu rindu mājas celtniecībai, kas savukārt piesaukta kontekstā ar pagājušajā nedēļā attiecīgajā vietā nocirsto dižozolu.

Bojārs sēdē pauda, ka nejūtas vainīgs, nevienu nav aizskāris un rīkojies likuma ietvaros. "Tie deputātiem, kam ir savādāks viedoklis, tas ir atļauts. Dzīvojam brīvā un likumīgā valstī, tādēļ katram ir tādas tiesības," izteicās politiķis, piebilstot, ka šis aicinājums ir politiski motivēts, nodēvējot to arī par nelikumīgu, "jo prasīt vienu sodīt par kopējo darbu nav objektīvi".

Balsojumā balsis sadalījās vienādās daļās, līdz ar to lēmums nav atbalstīts. Par Bojāra atbrīvošanu no amata nobalsoja astoņi Nacionālās apvienības, "Latvijas attīstības" un "Jaunās vienotības" deputāti, kas strādā opozīcijā. Savukārt astoņi pozīcijas deputāti nobalsoja pret Bojāra atbrīvošanu no amata.

Kā ziņots, trešdien, 26. oktobrī, Mārupes novada pašvaldības policija saņēmusi informāciju par iespējamu prettiesisku rīcību, nozāģējot dižozolu Kantora ielā 115 un 117, Mārupē, liecina Mārupes novada domes mājaslapā publicētā informācija.

Mārupes novada pašvaldība nosodījusi šādu rīcību. Pašvaldībā arī norāda, ka šobrīd tās rīcībā nav informācija par to, kurš pastrādājis šo nodarījumu.

Tā kā par šādu darbību veikšanu var iestāties kriminālatbildība, tagad izmeklēšana ir Valsts policijas kompetencē.

Pēc ziņu apstiprināšanās, apsekojot notikuma vietu, informācija par iespējamu noziedzīgu nodarījumu nodota Valsts policijai, kā arī Dabas aizsardzības pārvaldei (DAP).