Dobelē izbūvēs Latvijas simtgades laukumu ar Nameja gredzenu centrā

Dobelē, netālu no domes ēkas, plānots izbūvēt Latvijas simtgades laukumu, kura centrā būs Nameja gredzena skulptūra, liecina pašvaldības mājaslapā pieejamā informācija.

Projektu plānots realizēt vairākās būvniecības kārtās – vispirms tiks labiekārtots laukums, tad uzstādīta Nameja gredzena skulptūra, un tad labiekārtota Edgara Francmaņa iela posmā līdz Muldavas ielai. Lai to izdarītu, tiks piesaistīti pašvaldības budžeta līdzekļi, kā arī uzņēmumu, organizāciju un privātpersonu ziedojumi.

Laukuma ideja ir ņemta no Ineses Zanderes radītā koncepta par daudzām Zemgales upītēm, no kurām Latvija vij savu sudraba bizi – Nameja gredzenu. To tālāk attīstījis tēlnieks Ģirts Burvis, kura piedāvājums uzvarēja novada domes izsludinātajā konkursā.

Simtgades laukumā tiks ieklāts pilsētas vēsturiskais bruģis, taču tā centrālais objekts būs Nameja gredzena skulptūra. Tā būs piecu metru augstumā un veidota no slīpēta, nerūsoša lokšņu tērauda. "Skulpturālais objekts ir kā vārti, caur kuriem var iziet, uzkavēties un pat sēdēt," teikts projektā. Skulptūrā tiks iestrādātas LED gaismas joslas, kas izstaros zili zaļu gaismu.

Laukums tiks veidots līdz Brīvības, Edgara Francmaņa un Baznīcas ielu krustojumam, saglabājot esošo un veidojot jaunu satiksmes organizāciju Edgara Francmaņa ielas turpinājumā. Tur esošajiem kokiem paredzēts veidot vainagus, taču atsevišķi koki laukuma izveides rezultātā tiks izņemti, bet pēc tam teritorija tiks papildināta ar apzaļumojumiem.

Pašlaik nav zināmas ne kopējās projekta izmaksas, ne arī laiks, kad tiks uzsākti būvdarbi.