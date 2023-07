Patvēruma meklētāju centra "Mucenieki" iemītniekiem 28. aprīlī ar skubu nācās pamest ēku ugunsgrēka dēļ. Otrajā stāvā degošas istabas logā sēdēja Brazīlijas pilsone Renāta Miranda Eloa Braundau Alvisa. Sieviete pieprasīja, lai viņai izsniedz medikamentus, bet pēc tam izlēca pa logu. Divus mēnešus vēlāk vairākās vēstulēs portālam "Delfi" sieviete skaidro, kādēļ spērusi šādu izmisuma soli.

"Kurš aizdedza uguni ("put a fire" – oriģinālā, red.) tajā istabā? Tā biju es! Es sarīkoju ugunsgrēku istabā, to zina visi. Lai gan ziņās PMLP "lielais boss" stāstīja, ka tas bijis nelaimes gadījums ("accident"). Visi zina, ka tā nebija nejaušība. Mucenieku direktors to zina. Šo ugunsgrēku istabā sarīkoju es – tīšām ("on purpose")!" "Delfi" atsūtītajā balss ziņojumā uzstāj Renāta Miranda Eloa Brendau Alvisa.

Brazīliete teic, ka šis ir viņas pirmais publiskais paziņojums par uguns nelaimi. Lai saņemtos un spertu šo soli, viņai vajadzējis divus mēnešus.

"Delfi" uzrunātie ugunsgrēka liecinieki vēsta: Renāta sūkstījusies, ka viņai netiek sniegta palīdzība – nepiegādā vajadzīgos medikamentus. Kad sievietei tika atteikts piešķirt bēgļa statusu un anulēja darba atļauju, viņa ieslēdzās istabā. Drīz vien izcēlās ugunsgrēks