'Dokuments to neparedz' – ministrija atspēko Stambulas konvencijas pretinieku argumentus

Vairākas nevalstiskās organizācijas (NVO) vērsušās Labklājības ministrijā (LM), aicinot nevirzīt tālāk likumprojektu, kas paredz ratificēt Eiropas Padomes Konvenciju par vardarbības pret sievietēm un vardarbības ģimenē novēršanu un apkarošanu jeb tā dēvēto Stambulas konvenciju. LM atspēkojusi NVO paustos pretargumentus konvencijas ratificēšanai.



Portāls "Delfi" jau vēstīja, ka LM saskaņošanai nodevusi likumprojektu, kas paredz ratificēt Stambulas konvenciju.

Kā norāda LM, konvencijas mērķi ir aizsargāt sievietes no jebkādas vardarbības un novērst vardarbību pret sievietēm un vardarbību ģimenē, sodīt par to, kā arī sekmēt jebkādas vardarbības pret sievietēm izskaušanu un veicināt sieviešu un vīriešu faktisku līdztiesību. Ar konvenciju tiek izveidots visaptverošs un daudzpusīgs tiesiskais regulējums nolūkā aizsargāt sievietes no visu veidu vardarbības un aizsargāt sievietes un vīriešus no vardarbības ģimenē.

Likumprojekts patlaban ir nodots saskaņošanai un savas iebildes jau paudušas vairākas NVO, kuras neatbalsta ministrijas izstrādāto likumprojektu.

Konvencija aizsargā arī vīriešus