Dombrava Siliņai pārmet nepatiesības izteikumos par NA nevēlēšanos iesaistīties valdībā

Ministru prezidenta amata kandidātes Evikas Siliņas (JV) publiski paustais, ka "Nacionālā apvienība" (NA) nevēlas iesaistīties valdībā, neatbilst patiesībai, uzsvēra NA politiķis Jānis Dombrava.

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

Viņš apliecināja, ka NA ir gatava strādāt valdībā, bet tas esot "Jaunās vienotības" (JV) lēmums veidot valdību ar Zaļo un zemnieku savienību (ZZS) un "Progresīvajiem".

Vaicāts, vai tas nozīmē, ka NA ir gatava strādāt JV, "Apvienotā saraksta" (AS) un ZZS valdībā, politiķis norādīja, ka NA neuzskata, ka ir nepieciešams paplašināt koalīciju, bet partiju apvienība esot gatava diskutēt par dažādiem kompromisa variantiem. Dombrava atzīmēja, ka Saeimā ir daži neatkarīgie deputāti, tāpat esot diskutējams jautājums par ZZS frakcijas visas vai daļas iesaisti valdības darbā.

Tāpat politiķis pauda nesapratni, kāpēc JV vajadzēja tik ilgi izvērst diskusijas. Vienlaikus NA gaida sarunu noslēgumu, un, kā apgalvoja Dombrava, politikā var daudz kas pietiekami strauji mainīties.

Pēc NA politiķa vārdiem, šobrīd ir neskaidrība par piedāvāto valdības modeli, jo, kā saprot Dombrava, AS nav gatavs iesaistīties modelī, kur ir pārmērīga partijas "Latvijai un Ventspilij" ietekme.

Evika, esi lūdzu korekta! Nacionālā apvienība pauda, ka redzam iespēju strādāt valdībā, bet ne piecu partiju koalīcijā. Nacionālā apvienība nav sevi izslēgusi no sarunām. Ja esi pieņēmusi lēmumu, ka labāk vēlies redzēt valdībā PRO, nevis NA, tad to arī atklāti vajag pateikt. — Jānis Dombrava (@janisdombrava) August 30, 2023

Kā ziņots, Siliņa otrdien piedāvāja AS iekļauties koalīcijā ar JV, ZZS un "Progresīvajiem". Viņas skatījumā, NA sevi no iekļaušanās valdošajā koalīcijā esot atstatījusi, novelkot "sarkano līniju" kopīgam darbam ar "Progresīvajiem".

AS šādam koalīcijas variantam nav piekritis, solot piedāvāt savu valdības modeli, kuru vadītu Siliņa, taču pagaidām tas publiski nav darīts zināms. Līdz šim AS aizstāvēja līdzšinējā koalīcijas modeļa, kurā strādāja JV, AS un NA, saglabāšanu, un arī plašākas koalīcijas gadījumā tās politiķi pauduši simpātijas sadarbības turpināšanai ar NA.