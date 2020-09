Dombrovskis: izslēgšanas iemesli nav tie, par kuriem runā partijas vadība

Nule ar valdes lēmumu no partijas "Saskaņa" izslēgtais Saeimas deputāts Vjačeslavs Dombrovskis trešdien mikroblogošanas vietnē "Twitter" paudis viedokli, ka no partijas izslēgts aizmuguriski un patiesie izslēgšanas iemesli neesot tie, ko min partijas vadība. Partijas valdes priekšsēdētājs Jānis Urbanovičs gan norāda, ka ticēt nevarot pašam Dombrovskim.

Trešdien rīta pusē Dombrovskis tviterī vēsta, ka otrdien no plašsaziņas līdzekļiem uzzinājis, ka "Saskaņas" valde pieņēmusi lēmumu izslēgt viņu un kolēģi Ļubovu Švecovu no partijas, tāpēc deputāts vēloties viest skaidrību.

"Ne man, ne Ļubovai no partijas puses netika izvirzītas jebkādas apsūdzības. No "Saskaņas" preses relīzes esam uzzinājuši, ka, izrādās, gan es, gan Ļubova "sistemātiski pārkāpj partijas lēmumus un izrāda necieņu pret kolēģiem". Esmu patiesi un dziļi izbrīnīts par šīm apsūdzībām. Kādus lēmumus es esmu pārkāpis? Kad? Kuriem kolēģiem un kad tika izrādīta necieņa? Nevienā valdes vai frakcijas sēdē man netika izvirzīti jautājumi par kādu lēmumu neizpildi vai necieņas izrādīšanu kolēģiem. Es uzskatu, ka šīs apsūdzības ir absolūti nepamatotas," raksta Dombrovskis.

"Ne mani, ne Ļubovu Švecovu neuzaicināja uz partijas valdes sēdi. Mūs neuzaicināja arī uz Rīgas nodaļas valdes sēdi, kur tika pieņemts lēmums izslēgt mūs no partijas. Mūs pat neinformēja par to, ka sēdes ar šādu darba kārtību vispār tika plānotas. Ne rakstiski, ne mutiski. Skaidrs, ka esmu ļoti pārsteigts par tādu rīcību no kolēģiem, ar kuriem kopā nostrādājis vairāk nekā divus gadus. Bet tas ir viņu sirdsapziņas jautājums," norāda deputāts.

Dombrovskis raksta, ka "partijas izplatītajā paziņojumā tiek melīgi apgalvots, ka es un Ļubova Švecova it kā "publiski pauž vēlmi nākotni saistīt ar citiem politiskiem spēkiem". Gan es, gan Ļubova Švecova vairākkārt paziņojuši, ka negrasāmies izstāties no partijas, negrasāmies pievienoties citiem politiskajiem spēkiem. Mēs turpināsim pārstāvēt savu vēlētāju intereses atbilstoši savām vērtībām un ideāliem. Acīmredzams, ka patiesie izslēgšanas iemesli pavisam nav tie, par kuriem oficiāli runā partijas pārstāvji".

Drīz pēc šī ieraksta ar paziņojumu presei trešdien nāca klajā Urbanovičs, atbildot uz Dombrovska teikto, ka viņš nav informēts par to, kādu pārkāpumu pret partiju ir izdarījis un nav aicināts uz sēdi, kurā tiks izlemts, vai viņu izslēgt no partijas.

"Dombrovskis nesaka patiesību. Vienkārši šāda detaļa iederas viņa dramatiskajā stāstā par "Saskaņas" nedemokrātiskumu, un kāpēc gan atkal nesamelot? Tā kā Vjačeslavs pēdējo dienu laikā izvairījās no kontaktiem ar "Saskaņas" kolēģiem un arī frakcijas darbiniekiem, uzaicinājums uz valdes sēdi viņam tika nodots ar viņa palīdzes starpniecību. Ja kāds daudz melo sīkumos, vai viņam var uzticēties lielās lietās?" paziņojumā presei norāda Urbanovičs.

Vēl pirms partijas valdes lēmuma otrdien no rīta Latvijas Televīzijas raidījumā "Rīta Panorāma" Dombrovskis par nākotni sacīja, ka viņa mērķis ir kalpot savam vēlētājam un vienīgais variants, "ja kandidēšu nākamajā Saeimā, ir veidot alternatīvu politisko piedāvājumu. Ja palikšu politikā, tā ir vienīgā iespēja, ko redzu. Neplānoju pievienoties nevienam citam politiskajam spēkam".

Lēmumu atstāt partijas valdi, par ko Dombrovskis paziņoja pagājušā nedēļā, viņš esot pieņēmis jau maijā, bet noformējis tikai tagad, jo negribējis negatīvi ietekmēt partijas biedru izredzes Rīgas domes vēlēšanās.

Par iemesliem Dombrovskis saka, ka uzskatījis, ka partijai vajag atklāti un godīgi iekšienē un ārienē dot vērtējumu par visiem korupcijas skandāliem Rīgas domē, taču tas izraisījis asu reakciju. Dombrovskis atzīst, ka viņam bija atšķirīgi viedokļi ar "Saskaņas" vadību. "Tas, ka mums ir ļoti atšķirīgs redzējums par partijas nākotni no Jāņa Urbanoviča vai Nila Ušakova, tas ir pilnīgi skaidrs jau diezgan ilgu laiku," norādīja politiķis.

Par plānoto izslēgšanu otrdien rītā Dombrovskis sacīja, ka viņam nav nekāda skaidrojuma šim faktam un viņš nav saņēmis informāciju no "Saskaņas" vadības un valdes, kas viņam tiek pārmests. Dombrovskis neesot bijis informēts par to, ka šādas sēdes vispār notiek.

"Delfi" jau ziņoja, ka partijas "Saskaņa" Rīgas nodaļa nolēmusi no partijas par statūtu pārkāpumiem izslēgt Dombrovski un Švecovu. Otrdien, 15. septembrī, šo lēmumu atbalstīja "Saskaņas" valde, kura rekomendē izslēgt Dombrovski un Švecovu arī no Saeimas frakcijas.

Valdes priekšsēdētājs Jānis Urbanovičs skaidroja, ka partijas iekšējās demokrātijas un viedokļu daudzveidības vārdā "Saskaņā" vienmēr tiek cienīts deputātu individuālais viedoklis. Tas sniedz iespēju uzklausīt, apspriest un izvēlēties labāko no iespējamiem risinājumiem. Taču pēc lēmumu pieņemšanas partijas biedriem ir saistošs koleģiāli nolemtais, tāpat kā ir saistošas partijas programmā ietvertās vērtības.

"Saskaņas" valde uzskata, ka Dombrovskis un Švecova sistemātiski pārkāpj partijas lēmumus un izrāda necieņu pret kolēģiem.

"Partijas biedriem radusies pārliecība, ka abi deputāti nenovērtē savu atbildību vēlētāju priekšā. "Saskaņa" nevēlas nodrošināt platformu cilvēkiem, kas publiski pauž vēlmi nākotni saistīt ar citiem politiskajiem spēkiem. Vienā teikumā runāt par uzticību saviem vēlētājiem, bet nākamajā apliecināt, ka tiek gaidīti izdevīgi piedāvājumi no citām partijām – tā, mūsuprāt, ir divkosība. Partijas biedri ar šādu situāciju nevēlas turpmāk samierināties," teikts Urbanoviča paziņojumā.

"Sociāldemokrātiskā partija "Saskaņa" labi apzinās, ka ir jāizdara secinājumi pēc partijas rezultātiem Rīgas domes ārkārtas vēlēšanās. Mēs jau to darām. Un tiem, kas konstruktīvas rīcības vietā demonstrē paniku par savu personīgo nākotni politikā, ir vērts izvērtēt atrašanos "Saskaņā"," norāda Urbanovičs.

Partijā ir izveidota darba grupa vispusīgai vēlēšanu rezultātu analīzei un rekomendāciju izstrādāšanai. "Saskaņas" kongresā šā gada decembrī tiks rosināta visu partijas institūciju un to vadītāju pārvēlēšana. "Nekādi nevaram iepriecināt tos, kas pareģo "Saskaņas" pazušanu no politikas. Mēs strādāsim, lai pierādītu saviem vēlētājiem, ka mums viņi var uzticēt savu balsi. Un viņu lēmums par "Saskaņa" nākotni būs vienīgais pareizais," uzsver Urbanovičs.

Jau ziņots, ka "Saskaņas" valdes sēdes darba kārtībā bija iekļauts jautājums par Saeimas deputātu Dombrovska un Švecovas izslēgšanu no partijas. Lemt par šo jautājumu rosinājusi "Saskaņas" Rīgas nodaļa,

"Saskaņas" līderis un frakcijas priekšsēdētājs Urbanovičs iepriekš sociālajā tīklā "Facebook" bija norādījis, ka, ja "viens partijas biedrs par citu saka, ka tas ir "jānovāc" un uzsver, ka "man roka nenodrebēs", tas nav ne asprātīgi, ne koleģiāli, ne ētiski".

Politiķis konkrēto cilvēku nesauc vārdā, taču cits lietotājs publicējis ekrānuzņēmumu ar Švecovas komentāru, kurā viņa apgalvo, ka Urbanovičs partijas kongresā teicis, ka gaidot, kad viņu kāds "noņemšot". Deputāte tālāk norāda, ka, ja kas "viņai roka nenodrebēs...", uzreiz gan piebilstot, ka joko.

Urbanovičs šajā ierakstā, kurā neviena persona tieši nav minēta, aicinājis ""Saskaņas" valdes locekļus izvērtēt situāciju, bet tos, kuri savu atrašanos mūsu partijā un frakcijā tagad uztver kā kļūdu, pieņemt skaidrus lēmumus un šo kļūdu izlabot".

Saeimas deputāts Dombrovskis jau pats bija nolēmis atstāt partijas "Saskaņa" valdi. Dombrovskis norādīja, ka, atstājot partijas valdi, viņš turpinās būt "Saskaņas" biedrs un strādāt partijas Saeimas frakcijā.

Paziņojumā mikroblogošanas vietnē "Twitter" politiķis skaidroja, ka kopš pērnā gada novembra strādājis partijas valdē, neskatoties uz atšķirīgiem viedokļiem par to, kā partijai būtu jāstrādā. Tomēr laika gaitā viedokļu atšķirības kļuvušas tikai dziļākas virknē jautājumu. "Sākot no nepieciešamības dot skaidru vērtējumu korupcijas skandāliem Rīgas domē un beidzot ar jebkādas stratēģijas neesamību partijas iziešanai no "sarkanajām līnijām"," skaidroja Dombrovskis.