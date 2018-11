Dombrovskis: Latvijas budžeta projekts apmierinošs, problēmvalsts – Itālija

Latvijas iesniegtais budžeta projekts ir apmierinošs, taču problēmas aizvien sagādā Itālija, kuras izstrādāto valsts pamata budžetu Eiropas Komisija (EK) oficiāli noraidīja, trešdien preses konferencē Briselē pauda EK viceprezidents Valdis Dombrovskis.

"Labā vēsts ir tā, ka 10 valstīm tiek prognozēts budžeta pārpalikums, pērn tās bija tikai sešas valstis," uzsvēra Dombrovskis. "Trijās valstīs, starp kurām ir arī Latvija, projekts kopumā atbilst, piecās ir neatbilstības risks, un vienā, Itālijā, ir ļoti būtiska neatbilstība," skaidroja EK viceprezidents.

Preses konferencē viņš skaidroja, ka šogad Eiropā samazinājies bezdarba līmenis, šobrīd nodarbināti vairāk cilvēki nekā jebkad iepriekš, turklāt par vismaz 4% pieaugušas investīcijas. Tajā pat laikā Dombrovskis atklāja, ka vairākās valstīs vēl redzamas krīzes atstātās pēdas. "Ir sākušies labi laiki, tomēr nevar ignorēt to, ka pieaug riski, nenoteiktība. Ekonomiskais uzrāviens paver iespējas, taču ir jābūt gataviem uz visu," pauž Dombrovskis.

"Attiecībā uz Latvijas budžetu tas, kas ir jāuzsver, manevra iespēja budžetā ir samērā ierobežota, jo tā tendence, kas pašreiz ir - neraugoties uz to, ka ekonomika strauji aug, budžeta deficīts, lai arī nedaudz, tomēr turpina pieaugt," skaidro Dombrovskis.

"Pie šādiem ekonomiskās izaugsmes rādītājiem būtu svarīgi nodrošināt to, ka budžeta deficīts turpina samazināties. Budžetā ir divas puses - ieņēmumi un izdevumi, zināmā mērā tas ir iemesls, kāpēc tā manevra iespēja šobrīd ir ierobežota, ir nodokļu reformas negatīvā fiskālā ietekme. Ar to ir jārēķinās. Ja grib samazināt nodokļus, ir mazas iespējas palielināt budžeta izdevumus," uzsvēra EK viceprezidents.

"Tas, ko mēs pašreiz vērtējam, ir budžeta projekts, kas tika iesniegts bez politiku izmaiņām. Aizejošā valdība budžetu neveido, to veido jaunā valdība. Attiecīgi mums tika iesniegts budžeta projekts bez politiku izmaiņām. Tas, ko mēs vēlāk vērtēsim, būs jau jaunais budžeta projekts, ko būs sagatavojusi jaunā valdība. Iespējas tālākais deficīta palielināšanai nav, mēs uzskatām," stāstīja Dombrovskis.

Attiecībā uz Itāliju, šodien mēs apstiprinām vērtējumu par to, ka tās budžeta plānam ir ļoti iespaidīgas neatbilstības. Faktiski nekādas būtiskas izmaiņas šajā projektā netika veiktas, cipari palika tādi paši. Attiecīgi EK vērtēja arī Itālijas atbilstību valsts parāda kritērijiem. Valstīs, kurās parāda līmenis pārsniedz 60% no IKP, tas ir pakāpeniski jāmazina, jātuvina šiem 60%. Itālijas gadījumā šis procents šobrīd ir jau ap 131% no IKP un tiek prognozēts, ka tuvākajos divos gados tas nemazināsies," portālam "Delfi" stāstīja Dombrovskis.

"Secinājums ir, ka Itālija neatbilst arī šiem valsts parāda kritērijiem. Ir pamats atvērt pārmērīga budžeta deficīta procedūru saistībā ar valsts parādu. Jāatzīst, ka tās būs pirmā reize, kad šāda budžeta deficīta procedūra saistībā ar valsts parādu tiek atvērta. iepriekš visas valstis, kas ir bijušas pārmērīgā budžeta deficīta procedūrā, ir bijušas saistītas pārsvarā ar pašu budžeta deficītu," skaidroja EK viceprezidents.