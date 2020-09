Dombrovskis pamet partijas 'Saskaņa' valdi

13. Saeimas deputāts Vjačeslavs Dombrovskis (S) ir atstājis politiskā spēka "Saskaņa" valdi, liecina parlamentārieša paziņojums sociālajā tīklā "Facebook".

"Kopš pagājušā gada novembra es pēc labākās sirdsapziņas strādāju vadības komandā, kuru ievēlēja partijas kongresa dalībnieki. Neskatoties uz ļoti atšķirīgajiem uzskatiem par to, kas un kā jādara partijai. Diemžēl, pa šo laiku uzskatu atšķirības par plašu jautājumu loku ir kļuvušas tikai dziļākas. Sākot no nepieciešamības dot skaidru vērtējumu korupcijas skandāliem Rīgas domē, un beidzot ar jebkādas stratēģijas neesamību partijas iziešanai no "sarkanajām līnijām"," savu lēmumu pamest partijas valdi skaidroja deputāts.

Dombrovskis ir pārliecināts, ka līdzšinējā partijas kursa turpināšana novedīs pie tā, ka 2022. gada vēlēšanas "Saskaņai" būs pēdējās. "Šādā situācijā es nevaru turpināt pildīt partijas valdes locekļa pienākumus," uzsver deputāts.

Dombrovskis partijā "Saskaņa" iestājās 2018. gada vasarā.

Jāatgādina, ka partija "Saskaņa" 13. Saeimas vēlēšanām kā premjera amata kandidātu pieteica ekonomistu Vjačeslavu Dombrovski. Līdz atkārtotai nonākšanai uz politiskās skatuves Dombrovskis bija domnīcas "Certus" valdes priekšsēdētājs.

"Saskaņas" premjera amata kandidāts Vjačeslavs Dombrovskis uz politiskās skatuves parādījās līdz ar Zatlera Reformu partiju (ZRP; vēlāk – Reformu partija), kura tika dibināta neilgi pēc tam, kad Valdim Zatleram beidzās prezidenta pilnvaru termiņš, – 2011. gada vasarā.

11. Saeimas vēlēšanās ZRP finanšu ministra kandidāts Dombrovskis kandidēja Rīgas vēlēšanu apgabalā ar otro numuru, viņš tika ievēlēts.

Nepilnus divus gadus pēc vēlēšanām – 2013. gada maijā – Dombrovskis kļuva par izglītības un zinātnes ministru Valda Dombrovska valdībā. Jau 2014. gada sākumā – Laimdotas Straujumas valdībā – viņš kļuva par ekonomikas ministru. Tā paša gada pirmajā pusē Dombrovskis arī pārņēma nu jau likvidētās Reformu partijas grožus, kļūstot par tās priekšsēdētāju.

Nākamajās – 12. Saeimas – vēlēšanās Dombrovskis kandidēja no "Vienotības" saraksta, nebūdams šīs partijas biedrs. Viņš netika ievēlēts, taču, Jānim Reiram (V) kļūstot par labklājības ministru, Dombrovskis ieguva "mīksto" mandātu Saeimā. Aptuveni pēc pusgada viņš gan savu mandātu nolika un paziņoja par aktīvās politikas pamešanu, lai atgrieztos akadēmiskajā vidē.