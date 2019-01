Dome eksperimentēs – nekaisīs sāli sešās maģistrālajās Rīgas ielās

Sākot ar ceturtdienu, 31. janvāri, Rīgas domes Satiksmes departaments eksperimentālā kārtā ir atteicies no sešu maģistrālo brauktuvju apstrādes ar pretslīdes materiāliem, bet tās tiks tikai attīrītas no sniega, portālu "Delfi" informēja departamenta pārstāve Una Ahuna-Ozola.

Šāds eksperiments paredzēts, lai izvērtētu vai ir nepieciešams veikt izmaiņas Rīgas transportbūvju uzturēšanas nosacījumos.

Eksperiments tiks veikts šādos ielu posmos – Grostonas ielā no Skanstes virsotnēm līdz Mālpils ielai, Krāsotāju ielā, Aizsaules ielā, Kuldīgas ielā no Vīlipa ielas līdz Slokas ielai, Bukaišu ielā, Ropažu ielā no Brīvības ielas līdz Džutas ielai.

Autovadītāju ievērībai minētajās ielās uzstādīti informatīvi plakāti ar norādi, ka brauktuves nav apstrādātas ar pretslīdes materiālu.

Departamentā arī norāda, ka jau līdz šim Rīgā ar pretslīdes materiāliem tika apstrādātas tikai maģistrālās ielas, kurās ir augsta satiksmes intensitāte un sabiedriskā transporta kustība.

Mazās, rajona nozīmes ielas ikdienā nekaisīja, bet tajās tika šķūrēts sniegs.

Vienlaikus departamentā norāda uz aptauju, ko sabiedriskās domas pētījumu centrs SKDS veica pēc departamenta pasūtījuma. Tajā atklājās, ka 43% iedzīvotāju uzskata, ka uz ielām ir jākaisa smilts-sāls maisījums, 18% – tikai sāls, bet 14% atzina, ka būtu ielas jāapstrādā ar alternatīviem ķīmiskiem reaģentiem. 12% uzskatīja, ka neko nevajag kaisīt, bet 13% aptaujāto nespēja dot konkrētu atbildi.

Aptaujā arī parādās, ka 45% respondentu uzskata: visas ielas ātri un pilnīgi jāattīra no sniega, nepieciešamības gadījumā naudu atņemot citu pašvaldības funkciju izpildīšanai, taču 43% uzskata, ka ielas jāattīra iespēju robežās, neatņemot naudu citām jomām, informēja departamentā.