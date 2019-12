Vēl vasarā Baibas Brokas vārds mediju virsrakstos pārādījās saistībā ar iespējamo opozīcijas kandidātes pretendēšanu uz mēres krēslu. Taču tagad viņa ir pievienojies koalīcijas grupai kopā ar "Saskaņu", "Gods kalpot Rīgai" un deputātu bloku "Rīgai!". Broka intervijā "Delfi" pauž, ka rīkojusies pareizi, kā arī atklāj, ka pēc sava lēmuma saskārusies ar bijušās partijas atbalstītāju zemiskām rupjībām.

Brokas ieskatā vara ir vienīgais instruments, kā politiķis var realizēt savus solījumus, taču opozīcijas partijas varas pārņemšanas iespēju esot ignorējušas.

Vēl 28. novembrī izskanēja bažas par jaunās koalīcijas izveidi, taču 29. novembrī vienošanās par sadarbību tika panākta. Cik stabila būs jaunā RD koalīcija?

Ir savāktas 32 balsis, līdz ar to no matemātikas viedokļa koalīcijai vajadzētu būt stabilai. Svarīgi ir arī tas, ka katrs pilda savu vienošanos, jo tie patiešām bija lieli kompromisi. Arī es piekritu tikai pēdējā brīdī, kad bija piekrituši visi pārējie. Protams, man bija ļoti strikts redzējums par to, kāda varētu būt mana loma un ko es varu darīt. Ja es iesaistos un atbalstu šāda veida sadarbības formu, tad man ir noteiktas līnijas, kuras es negribu pārkāpt. Vienlaikus ir objektīvi darbi, kurus vēlos izdarīt.

Tad pašreiz draudus koalīcijas stabilitātei neredzat?

Šobrīd neredzu. Tikko esam panākuši kompromisa vienošanos. Nevaru apšaubīt to, kas tikko ir panākts.

Pirms Vadima Baraņņika atsaukšanas no vicemēra amata 19. novembrī izskanēja ziņa, ka jūs kopā ar bloku "Rīgai!" un Neatkarīgo deputātu frakciju (NDF) opozīcijas partijām nosūtījāt vēstuli ar aicinājumu no amatiem atsaukt visu RD vadību. Kas pusotras nedēļas laikā lika mainīt jūsu nostāju un sadarboties ar vadību, kuru bijāt gatava atsaukt?

Mainījās tas, ka opozīcija ignorē un necenšas neko darīt, lai pārņemtu varu Rīgā. Pirmā reālā iespēja opozīcijai pārņemt varu un sākt sakārtot un darīt reālas lietas pilsētā bija vasarā. Tas bija 11. jūlijs, kad bija iespēja visiem sanākt kopā, pārņemt varu un Rīgu virzīt tajā virzienā, kādā mēs to redzam, – pretēji varbūt tam, kā notiek šobrīd. Bet tajā brīdī opozīcijas partijām ir daudz un dažādi iemesli. Piemēram, būt opozīcijā un kritizēt ir izdevīgāk, jo tādā veidā ceļas reitings. Bet vai tas ir labi rīdziniekiem?

Jūlijā notika ļoti nopietnas sarunas, ka opozīcija varētu sanākt kopā un pārņemt varu domē, bet beigās tomēr nē – labāk prasām ārkārtas vēlēšanas, jo tas skan labāk un saprotamāk. Taču nevar tā pateikt, ka visi rīdzinieki vēlas ārkārtas vēlēšanas, jo viedokļi var atšķirties. Manuprāt, vienīgais instruments, lai politiķis varētu realizēt savus solījumus, ir vara. Ja tev varu noliek priekšā durvīm, bet tu tai pārlec pāri, pastum malā vai atkāpies, tu savus solījumus nevari izpildīt. Tad ir jāuzdod jautājums: vai svarīgāki ir reitingi un skaļā runāšana, vai tomēr iespēja izpildīt kādu no solījumiem un pārņemt varu?

Manuprāt, iespēja tajā brīdī atsaukt visu domes vadību bija reāla, taču opozīcija to noraidīja. Ar ko gan tajā brīdī viens pats Baraņņiks domes vadības sastāvā bija tik ļoti sliktāks par Burovu vai Annu Vladovu (S)? Es novērtēju Baraņņika iepriekš sacīto, ka viņš ir gatavs neuzticības balsojumam un ka amats viņam nav svarīgākais. Tā bija labi vērtējama rīcība, tāpēc arī tika izvirzīta prasība nevis atsaukt pa vienam, bet atsaukt visu domes vadību. Un tā rezultātā, iespējams, sarunas un vienošanās varēja būt pavisam citādas.

Vai pieprasījums atsaukt visu domes vadību pašreiz nav šķērslis sadarbībai ar "Saskaņu" un "Gods kalpot Rīgai"?

Ko nozīmē šķērslis? Es politikā vienmēr esmu par to, ka konstruktīvi kritizēju to, ko dara vai ko nedara. Es nekad neaizeju līdz personālijām un cilvēkus neapvainoju personiskā līmenī. Taču, ienākot politikā, ir jāsaprot, ka kāds tavus lēmumus atbalstīs un kāds savukārt tos kritizēs. Ja kāds politiķis apvainojas par to, ka kritizē viņa darbības metodes vai prioritātes, tad viņam nav jābūt politikā. Man gan ir nepieļaujami, ka politiķi kritizē citu par tā personiskajām īpašībām. Šādu pieeju neatbalstu nedz politikā, nedz visās pārējās dzīves jomās.