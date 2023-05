Drošības sistēma – izžmiegts citrons. Atbildīgo nav?

"Visi reglamenti tiek rakstīti ar asinīm," meklēšanā vēl aizvien esošā Leona Rusiņa noslepkavotās sievietes nāves gadījumu, kā pats saka, uz ciniskas nots komentē Juris Rekšņa, kurš aizvadītā gadsimta nogalē bija pašreizējā Valsts policijas (VP) priekšnieka Armanda Ruka krēslā. Gan slepkavība Jēkabpilī, gan jauniešu iniciētās nekārtības Imantā liek skandēt trauksmes zvanus ne tikai par smagiem noziegumiem, bet arī par sistēmiskām problēmām noziegumu apkarotāju pusē – policijā. Turklāt nav pārliecinošu vēstījumu par to, ka tās kāds grasītos novērst.



Divi pašreizējā iekšlietu ministra Māra Kučinska (AS) priekšteči – Eklons un Marija Golubeva (AP) –, vaicāti par pašreizējā ministra reakciju uz aktualitātēm drošības jomā, sākotnēji pauž, ka neko daudz no ministra nav dzirdējuši. Brīdi vēlāk viņi teikto papildina ar to, ka tas gan nenozīmē, ka ministrs neko nedara.

"Delfi" runāja ar nozares pazinējiem - bijušo iekšlietu ministru Kristapu Eklonu, Mariju Golubevu, kā arī kādreizējiem policijas priekšniekiem – Juri Rekšņu, Aldi Lieljuksi, Valdi Voinu un Arti Velšu, cita starpā jautājot vai šobrīd VP priekšniekam Armandam Rukam vai iekšlietu ministram Mārim Kučinskim ir pamats atkāpties no amata?