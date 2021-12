Drošības uzturēšanai uz Latvijas un Baltkrievijas robežas piešķir 295 384 eiro

Ministru kabinets otrdien, 14.decembrī, nolēma piešķirt Iekšlietu ministrijai (IeM) 295 384 eiro, lai segtu izdevumus saistībā ar situāciju uz Latvijas un Baltkrievijas robežas, portālu "Delfi" informēja ministrijā.

No minētas summas 124 682 eiro paredzēti Valsts policijai, Valsts robežsardzei – 114 830 eiro, Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldei (PMLP) – 53 218 eiro, kā arī Valsts drošības dienestam (VDD) – 2654 eiro.

IeM skaidroja, ka izdevumi izveidojušies laikposmā no šā gada 1. novembra līdz 30. novembrim un ir saistīti ar IeM padotības iestāžu nodarbināto samaksu par virsstundu darbu, nakts darbu, piemaksām par personisko darba ieguldījumu un darba kvalitāti, komandējumiem, ēdināšanu, apgādāšanu ar dienesta vai darba pienākumu izpildei nepieciešamo apģērbu, individuālajiem aizsardzības līdzekļiem, kā arī ar patvēruma meklētāju uztura un dienas naudu.

Lai mazinātu nelegālās imigrācijas riskus un apdraudējumu, kā arī liktu šķēršļus nelegālās imigrācijas plānotāju, organizētāju un izpildītāju aktivitātēm uz Latvijas un Baltkrievijas robežas, VRS robežapsardzības nodaļās tika palielināts norīkojumu skaits, kā arī tika nodrošināti atbalsta pasākumi. Savukārt uz Latvijas un Krievijas valsts robežas ir ieviests pastiprināts robežuzraudzības režīms, lai nodrošinātu intensīvāku valsts robežas uzraudzību un kontroli.

Valsts robežsardze laika posmā no šā gada 1. novembra līdz 30. novembrim ir atturējusi no nelikumīgas valsts robežas šķērsošanas 632 personas un aizturējusi 26 personas. Savukārt kopumā no šā gada 10. augusta līdz 13. decembrim robežsardze ir atturējusi no nelikumīgas valsts robežas šķērsošanas 2919 personas.

Savukārt Valsts policija sniedza atbalstu robežuzraudzības nodrošināšanā, lai nepieļautu robežas nelikumīgu šķērsošanu. Robežuzraudzības atbalstam tika piesaistīti vispiemērotāk apmācītie un ekipētie skaitliski lielāko struktūrvienību nodarbinātie.

Uz Latvijas un Baltkrievijas robežas atbalsta sniegšanai tika komandētas amatpersonas no Rīgas un reģionālajām struktūrvienībām, kā arī iesaistītas Latgales reģiona pārvaldes amatpersonas. Lai nodrošinātu atbalstu robežsardzei nepieciešamo pasākumu īstenošanā, tika iesaistīti arī VDD nodarbinātie.

IeM norādīja, ka, ņemot vērā kraso patvēruma meklētāju pieaugumu 2021. gada augustā, strauji palielinājās darba intensitāte un apjoms, kas bija jāveic PMLP saistībā ar patvēruma meklētāju lietu izskatīšanu, kā arī ar patvēruma meklētāju izmitināšanu, tai skaitā Covid-19 karantīnas režīma prasību nodrošināšanu.

IeM atgādināja, ka ņemot vērā Baltkrievijas varas organizēto hibrīdoperāciju un masveida personu pieplūdumu uz Latvijas un Baltkrievijas robežas, ir izsludināta ārkārtējā situācija Baltkrievijas pierobežā līdz 2022. gada 10. februārim.