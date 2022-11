Drosmīgs kaimiņš Daugavpilī izglābj dzīvokļa ugunsgrēkā cietušo

Ceturtdien pulksten 19.03 ugunsdzēsēji steidzās uz Tukuma ielu Daugavpilī, kur ugunsgrēks izcēlies piecstāvu mājā. Ugunsgrēkā cietušo izglāba viņa kaimiņš, portālu "Delfi" informēja Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestā (VUGD).

Ierodoties notikuma vietā, glābēji konstatēja, ka pirmā stāva dzīvoklī deg dīvāns un no tā izglābts cilvēks, kas negadījumā cietis un tika nodots Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta mediķiem. Dzīvoklī, kurā bija izveidojies spēcīgs sadūmojums, pirms glābēju ierašanās iekļuva kaimiņš un no tā izglāba cilvēku. Ugunsdzēsēji nodzēsa ugunsgrēku, pārbaudīja apkārtējos dzīvokļus un izvēdināja telpas. Darbs notikuma vietā noslēdzās pulksten 19.55.

VUGD pateicas drosmīgajam Daugavpils iedzīvotājam, kas ar savu pašaizliedzīgo rīcību, iespējams, izglāba cilvēka dzīvību.

Pulksten 21.42 saņemts izsaukums uz Melnsila ielu Rīgā, kur no piecstāvu dzīvojamās mājas logiem nāk dūmi. Glābēji konstatēja, ka no otrā stāva dzīvokļa nāk viegli dūmi, iekļūstot dzīvoklī, no tā izglābts viens cilvēks. Pulksten 22.13 ugunsgrēks likvidēts.

Aizvadītajā diennaktī glābēji steidzās arī uz izsaukumiem, kuros dega atkritumi, elektrības vadi, neapsaimniekota ēka, malka, šķūnis un vieglā automašīna.

Kopumā pagājušajā diennaktī glābšanas dienests saņēma 33 izsaukumus – deviņus uz ugunsgrēku dzēšanu, 13 uz glābšanas darbiem, bet 11 izsaukumi bija maldinājumi.