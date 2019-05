Dūklava atalgojums zemkopības ministra amatā pērn pieauga par 4,3%

Bijušais zemkopības ministrs Jānis Dūklavs (ZZS) pērn šajā amatā nopelnījis 65 094 eiro, kas ir par 4,3% vairāk nekā 2017. gadā, liecina viņa Valsts ieņēmumu dienesta (VID) datu bāzē pieejamā amatpersonas deklarācija par 2018. gadu.

2017. gadā Dūklavs zemkopības ministra amatā nopelnīja 62 423 eiro.

Dūklava amatpersonas deklarācija par 2018. gadu liecina, ka viņa ieņēmumus pērn papildināja arī ienākumi no īpašuma pārdošanas 25 000 eiro apmērā, pensija 15 076 eiro apmērā, kā arī 76,54 eiro procentu maksājumi no "SEB Bankas" un 15,03 eiro procentu maksājumi no bankas "Luminor".

Atbilstoši deklarācijai, 2018. gada nogalē Dūklavam piederēja divi zemesgabali Jaunpiebalgas pagastā, zeme – Vecpiebalgas pagastā un vēl viena – Zosēnu pagastā. Tāpat viņam piederēja arī dzīvokļi Jaunjelgavā un Rīgā.

Dūklavs pērn iegādājies automašīnu par 16 000 eiro. Kopumā pērn viņa īpašumā bija 1961. gada izlaides automašīna "GAZ M 21", 1971. gada izlaides motocikls "Jawa-350", 2002. gada izlaides piekabe–transporta laivu vedējs "Midwest SR PWGV24SA", 2002. gada motorlaiva "Sea Ray 176BR", kā arī 1996. gada dzīvojamā piekabe "Tabbert 11". Viņam piederēja arī 2011. gada piekabe-transporta kravas kaste "RB 1101" un 1998. gada piekabe-transporta kravas kaste "RB 8101".

Dūklavs pērn bija arī 191 053 eiro vērtu alus darītavas "Piebalgas alus" akciju īpašnieks, 15 000 eiro vērtu kapitāldaļu turētājs uzņēmumā "Tondo" un viņam piederēja arī kapitāldaļas kompānijā "Seldijs" 14 940 eiro apmērā. Bijušajam zemkopības ministram pagājušā gada beigās bankās bija noglabāti kopumā 168 866 eiro, kas ir par 22,6% vairāk nekā gadu iepriekš. Tāpat Dūklavam "SEB bankā" bija noglabāti 28 240 ASV dolāri, kas ir gandrīz tikpat, cik gadu iepriekš.

Dūklavs pērn izsniedzis divus aizdevumus kopumā 50 000 eiro apmērā. Dūklava kopējie aizdevumi pagājušā gada beigās veidoja 334 391 eiro, kas ir par 3,8% vairāk nekā gadu iepriekš.

Tāpat Dūklavs veica aizdevumu atmaksu kopumā 37 613 eiro vērtībā.