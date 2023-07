Dziesmu svētku dalībnieki launagā paliek bez vārītās desas skābenas garšas dēļ

Dziesmu un deju svētku dalībnieku launaga pakas šopēcpusdien Mežaparkā kļuvušas krietni plānākas pēc tam, kad no tām izņemtas visas vārītās desas. Kā "Delfi" noskaidroja Pārtikas un veterinārajā dienestā (PVD), pirmie dalībnieki, kas atvēruši iepakojumu un desas pagaršojuši, ziņojuši, ka tām ir skābena garša. Šī iemesla dēļ produkts no visām pakām steigšus izņemts ārā.

"Saņemot launaga pakas, jau pirmie dalībnieki diezgan ātri nesa tās atpakaļ un sūdzējās par problēmām ar desu - ka tā iepakojumā ir ar skābenu garšu," pastāstīja PVD Rīgas pilsētas pārvaldes vadītājs Raimonds Tukišs.

Speciālists norādīja, ka ar desu temperatūru, derīguma termiņu un marķējumu viss bijis kārtībā, bet, izvērtējot situāciju un pagaršojot produktu, speciālisti pārliecinājušies, ka produktam tiešām ir skābena garša, kāda vārītai desai nemēdz būt.

"Līdz ar to var būt, ka produkts ir nedrošs un kopā ar rīkotājiem operatīvi pieņemts lēmums drošības dēļ izņemt to ārā no launaga pakām," sacīja Tukišs.

Launaga pakās šodien bijušas "Rēzeknes gaļas kombinātā ražotas" vārītās desas ar "Zaļās dakšiņas" iepakojumu, un to derīguma termiņš noteikts līdz 18. jūlijam.

Organizatori aicina tos dalībniekus, kas ir jau ir saņēmuši šo produktu, to nelietot. "Darbības tiek veiktas nekavējoties, notiek cieša sadarbība gan ar PVD, gan ar launagu paku nodrošinātāju. Tiek veikta dalībnieku apzināšana," uzsver Svētku izpilddiektore Daina Markova.

Dalībnieku launagu paku saturu saskaņā ar publiskās iepirkumu procedūras rezultātiem nodrošina uzņēmums “Sanitex”. Patlaban tiekot meklēti risinājumi, lai nekavējoties aizstātu desu ar citu produktu.

Kā īsi pirms pulksten 20 informēja Dziesmu svētku organizatori, uzņēmums "Sanitex" sagādājis Svētku dalībniekiem jaunas launaga pakas, kuru izdale dejotajiem un koristiem šovakar notiek Daugavas stadionā un Mežaparkā.