'Dzimtas enerģijas līdzsvarošana' – 'SkeptiCafe' aicina LNB atcelt tās telpās paredzētu pseidozinātnieku tikšanos

Marta otrajā pusē Latvijas Nacionālās bibliotēkas (LNB) ēkā paredzēts biedrības "Spēkavieta" rīkots pasākums "Dzimtas enerģijas līdzsvarošana 7. paaudzēs - zīmēšanas meditācija". Tajā solīts harmonizēt slēptos dzimtas enerģijas resursus un ar dažādām zīmēšanas metodēm tos pārraidīt vēlamos virzienos. Savukārt biedrība "SceptiCafe", kas popularizē zinātni un kritisko domāšanu, aicina šādu notikumu nepieļaut.

Biedrība aicināja atcelt šo pasākumu, pamatojot to kā neatbilstošu LNB mērķim būt par "Latvijas sabiedrības kultūras, zinātnes un izglītības centru", LNB gan nav pieņēmusi. Šādu lēmumu tās pārstāvji skaidroja ar īres pasākuma formātu.

"Helingera metode, kas minēta pasākuma aprakstā, ir pierādījumos nebalstītu uzskatu kopums par to, ka vairumā personisko dzīves problēmu vainojamas traumas un konflikti, ko piedzīvojuši ģimenes iepriekšējo paaudžu pārstāvji. Pēc Helingera domām, saslimšanu ar vēzi izraisa vēlme sekot nāvē nesen mirušam ģimenes loceklim, par muguras sāpēm atbildīga necieņa pret vecākiem ("nevēlēšanās noliekt muguru to priekšā"), bet homoseksualitāte rodas no bērna neapzinātas identificēšanās ar mirušu vai no ģimenes izslēgtu pretējā dzimuma pārstāvi," savas bažas portālam "Delfi" pamato biedrības pārstāvji.

Viņi arī skaidro: "Lai arī atvērtība dažādiem sabiedrības viedokļiem ir lielisks mērķis, LNB primāri ir izglītības un zinātnes iestāde. Telpu izīrēšana šāda veida pasākumiem diskreditē tās tēlu, maldina apmeklētājus, kas uzticoties LNB reputācijai, iespējams, uzskata, ka pasākumā izmantotās metodes ir leģitīmas, kā arī dod platformu pseidozinātņu popularizēšanai un ļauj nopelnīt maldinātājiem, kas tās praktizē."

LNB preses pārstāvis Augusts Zilberts portālam "Delfi" apstiprina, ka šāds pasākums ir atrodams LNB īres pasākumu programmā. Tas paredzēts vienā no Humanitāro un sociālo zinātņu lasītavas klasēm. Telpa noīrēta uz divām stundām saskaņā ar LNB publisko cenrādi.

"Gada laikā LNB notiek ap 500 visplašākās tematikas un formātu pasākumi – piemēram, par vēsturi, politiku, zinātni, grāmatniecību, IT, medicīnu, finansēm, sportu, dažādām reliģiskām skolām u.c., demonstrējot LNB Gaismas pils ēkas telpu sniegtās iespējas rīkot pasākumus, kas paredzēti visa vecuma un interešu auditorijām. Publiskās bibliotēkas šķautne, kas papildina zinātniskas bibliotēkas darbību, ir šobrīd visā pasaulē uzlecošs un aktuāls bibliotēku un atmiņas institūciju kopumā stratēģiskās darbības virziens, kas gluži pretēji – tās reputāciju tikai uzlabo. Respektīvi, reputāciju pozitīvi ietekmē atvērtība," skaidro Zilberts, piebilzdams, ka tā ir viena no LNB stratēģijā noteiktajām vērtībām.

"Runājot par pasākumu izvērtēšanu, – teiksim, sadarbības projektos tiek skatīta pasākuma atbilstība LNB primārajiem darbības tematiem vai jomām, kas ir izglītība, zinātne un kultūra, vērā tiek ņemta arī temata aktualitāte. Protams, nomas pasākumu kontekstā šīs robežas vairs nav tik striktas. Ikvienam ir iespēja par saviem privātajiem līdzekļiem īrēt telpu un rīkot tur pasākumu, piemēram, kāda veida semināru, lekciju, dzimšanas dienas svinības vai pat kāzu ceremoniju. Protams, ar saturu un darbībām nepārkāpjot LR likumdošanā noteikto. Nomājot telpas šī konkrētā pasākuma rīkotājiem, LNB īsteno vienu no pašreizējās ēkas piedāvātajiem pakalpojumiem – telpu nomu," skaidro Zilberts.