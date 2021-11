Dzīve pēc mājsēdes - izglītība klātienē, ierobežojumi tirdzniecībā un izklaides pasākumos

Ministru kabinets otrdien vienojās par epidemioloģiskās drošības pasākumiem pēc patlaban spēkā esošās mājsēdes, tādējādi no nākamās pirmdienas, 15. novembra, visas darbības klātienē varēs notikt epidemioloģiski drošajā jeb "zaļajā režīmā", kad pakalpojumus pamatā varēs saņemt personas ar sertifikātu, kas apliecina vakcinācijas pret Covid-19 vai šīs slimības pārslimošanas faktu. Vienlaikus iedzīvotājiem tiks nodrošināti kritiski nepieciešamie pakalpojumi, kuru saņemšanai nebūs jāuzrāda Covid-19 sertifikāts.

Lai apturētu straujo Covid-19 infekcijas izplatību un veselības nozares pārslodzi un mazinātu novēršamo mirstību, vienlaikus nodrošinot svarīgu valsts funkciju un pakalpojumu nepārtrauktību, valstī no šā gada 11. oktobra līdz nākamā gada 11. janvārim ir izsludināta ārkārtējā situācija. Patlaban ir spēkā tā dēvētā mājsēde, kad būtiski ierobežotas iedzīvotāju pārvietošanās iespējas, kā arī diennakts tumšajās stundās noteikta komandantstunda.

Tomēr otrdien valdība veica virkni grozījumu rīkojumā par ārkārtējās situācijas izsludināšanu, ar kuriem noteiktas prasības dzīvei pēc mājsēdes jeb sākot no 15. novembra. Valdības pārstāvji jau iepriekš pauda, ka pamatā dzīve pēc mājsēdes kļūs vieglāka personām ar Covid-19 sertifikātu.

Kā valdības sēdes laikā paskaidroja Operatīvās vadības grupas vadītājs, Valsts kancelejas direktors Jānis Citskovskis, no 15. novembra spēkā stāsies tās prasības, kas bija noteiktas no ārkārtējās situācijas izsludināšanas brīža 11. oktobrī līdz mājsēdei 21. oktobrī. "Būtībā atgriežamies pie "zaļā lokdauna", kad visi pakalpojumi ir pieejami "zaļajā režīmā". Bet pamata izmaiņas jaunajā regulējuma skar tirdzniecību un azartspēļu aizliegumu," skaidroja Citskovskis.

Īsumā par izmaiņām no 15. novembra

Tirdzniecība "zaļajā režīmā" un tikai darba dienās;

izglītības process tiks organizēts klātienē;

atsevišķos gadījumos pieļaujamas arī attālinātas mācības;

publiskos pasākumus ierobežotā apjomā varēs apmeklēt ar sertifikātiem;

virkne pakalpojumu būs pieejami bez Covid-19 sertifikāta;

restorānos pie galdiņa varēs atrasties četras personas;

darbam klātienē būs nepieciešams apliecinājums par veselības stāvokli;

klātienes darbu varēs turpināt vakcinētas kontaktpersonas ar negatīvu testu;

treniņi un sacensības profesionālajā sportā tikai ar Covid-19 sertifikātu;

sabiedriskā transporta atlaides varēs piemērot personām ar Covid-19 sertifikātu;

noteiktas jaunas prasības plašsaziņas līdzekļu darbībā;

baznīcu darbība varēs notikt tikai "zaļajā režīmā";

būs aizliegtas azartspēles un atrakcijas;

vakcinācijas pienākumam nosaka pārejas posmu.

Tirdzniecība nevarēs notikt brīvdienās

No valdības lemtā izriet, ka ar 15. novembri lielie veikali, tai skaitā pārtikas un higiēnas preču veikali, kuru platība pārsniedz 1500 kvadrātmetrus, pakalpojumus sniegs tikai epidemioloģiski drošajā jeb "zaļajā režīmā". Lielie veikali arī turpmāk nevarēs strādāt brīvdienās un svētku dienās, bet strādāt varēs tikai pirmās nepieciešamības preču veikali.

Vienlaikus epidemioloģiski nedrošā vidē varēs tirgot tikai noteiktās pirmās nepieciešamības preces, un to varēs darīt tikai tie veikali, kuru kopējā apmeklētājiem publiski pieejamā telpu platība nav lielāka par 1500 kvadrātmetriem, tiem ir atsevišķa ieeja no ārtelpas, un vienai personai publiski pieejamā telpu platība ir ne mazāka par 25 kvadrātmetriem. Par 25 kvadrātmetriem mazākā tirdzniecības vietā vienlaikus varēs atrasties tikai viens apmeklētājs.

Visiem tirgotājiem, kuri strādās klātienē, tostarp ielu tirdzniecībā, būs nepieciešams vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikāts.

Pakalpojumi pieejami arī bez Covid-19 sertifikāta

Vienlaikus valdība lēma par pakalpojumiem, kas sākot ar 15. novembri būs pieejami arī bez Covid-19 sertifikāta uzrādīšanas. Bez sertifikāta klātienē varēs saņemt tādus pakalpojumus, kurus nav iespējams sniegt attālināti un pakalpojuma nesniegšana rada risku cilvēka pamattiesību nodrošināšanai vai sabiedrības drošībai.

Bez sertifikāta varēs saņemt atbalstu psiholoģiskās palīdzības grupās, pasta pakalpojumus, ēdienu līdzņemšanai, banku pakalpojumus, neatliekamos pakalpojumus avārijas likvidēšanai, telekomunikācijas pakalpojumus. Individuāli vai vienas mājsaimniecības locekļiem bez Covid sertifikāta varēs saņemt izmitināšanas pakalpojumus un fotogrāfiju izgatavošanu dokumentiem.

Tāpat bez sertifikāta uzrādīšanās varēs saņemt sabiedriskā transporta un starptautisko pārvadājumu pakalpojumus, tostarp starptautiskos pasažieru pārvadājumus, kā arī komercpārvadājumu ar taksometru un vieglo automobili.

Spēkā paliek pakalpojumu sniegšanas darba laika ierobežojums

Lai arī sākot ar 15. novembri vairs nebūs spēkā prasība iedzīvotājiem bez pamatojuma atrasties ārpus savām dzīves vietām, tomēr joprojām būs spēkā prasība pakalpojumu un organizētu pasākumu darba laikam, proti, tie varēs norisināties laikposmā no pulksten 6 rītā līdz pulksten 21 vakarā. Šī prasība neattieksies uz ēdināšanu līdzņemšanai un lidostā "Rīga" sniegtajiem pakalpojumiem.

Sabiedriskā ēdināšanā tikai epidemioloģiski droši

Sākot ar 15. novembri sabiedriskās ēdināšanas pakalpojumus varēs sniegt tikai epidemioloģiski drošā vidē. Sabiedriskās ēdināšanas vietās pie viena galdiņa varēs atrasties ne vairāk kā četras personas, nodrošinot divu metru distanci starp personām, kas sēž pie dažādiem galdiņiem, ja starp galdiņiem nav izveidota norobežojoša siena.

Vienlaikus tirdzniecības vietās esošo sabiedriskās ēdināšanās pakalpojumu sniedzēju darbība netiks ierobežota brīvdienās un svētku dienās ar nosacījumu, ja ēdināšanas iestāde var nodrošināt atsevišķu ieeju no āra, kā arī tiek nodrošināta apmeklētāju plūsmas nodalīšana no tirdzniecības centra koplietošanas telpām.

Darbs klātienē ar apliecinājumu

Sākot ar 15. novembrī visiem darbiniekiem, tostarp ar Covid-19 sertifikātu, kas strādā klātienē, ierodoties darba vietā būs rakstveidā jāapliecina, ka darbiniekam nav akūtu elpceļu infekcijas slimības pazīmju, nav pienākuma ievērot izolāciju, mājas karantīnu vai pašizolāciju un nav zināms, ka pēdējo 10 dienu laikā tās bijušas tiešā kontaktā ar Covid-19 inficētu personu.

Klātienē strādājošam darbiniekam būs pienākums nekavējoties ziņot darba devējam, ja darbiniekam laboratoriski konstatēs saslimšanu ar Covid-19. Lai mazinātu Covid-19 izplatības riskus, darba devējs varēs organizēt visu klātienē strādājošo darbinieku Covid-19 testēšanu, šajā gadījumā testēšanas izmaksas sedzot no darba devēja līdzekļiem.

Izglītība atkal būs pieejama klātienē

Tāpat valdība lēma par izmaiņām izglītības procesa organizēšanā, tam atgriežoties klātienē. No 15. novembra izglītības procesa īstenošanā pamatizglītībā dažādas grupas, klases vai kursu izglītojamo plūsmas nevarēs pārklāties, proti, vienlaikus nevarēs atrasties vienā mācību telpā, kā arī nevarēs pārklāties ārtelpās starpbrīžos. Šo prasību varēs nepiemērot vidējā izglītībā.

Tāpat būs pieļaujama pirmsskolas izglītības programmas īstenošana apvienotās grupās no vienas izglītības iestādes, pēc iespējas nodrošinot apvienotās grupas izglītojamo sastāva nemainību. Izņēmums vidējā izglītībā attieksies uz padziļināto kursu īstenošanu 11. un 12.klasē, kā ietvaros atsevišķos mācību priekšmetos būs nepieciešams pārklāties izglītojamiem no vairākām klasēm, neievērojot noteikto klases "burbuli", jo padziļinātos kursus nav iespējams īstenot katrā klasē atsevišķi. Līdzīga prasība attieksies arī uz profesionālo izglītību.

Vienlaikus izglītības iestādei maksimāli iespēju robežās būs jāievēro "burbuļa" princips arī izglītojamo ēdināšanas laikā, taču gadījumā, ja to nebūs iespējams izdarīt, tad izglītības iestādei būs jāizvērtē un pēc iespējas jānosaka ēdināšanas grafiks pa klašu grupām, atstatus jānovieto attiecīgo klašu galdi u.tml.

Izglītības procesu rotācijas kārtībā varēs organizēt arī attālināti

Izmaiņas arī paredz, ka, lai nodrošinātu izglītojamo dažādu grupu, klašu vai kursu nepārklāšanos, izglītības iestāde varēs mācību procesu rotācijas kārtībā īstenot attālināti, bet ne vairāk kā piecas darba dienas mēnesī pamatizglītībā un vidējā izglītībā, tiesa, šī norma neattieksies uz 1.- 6. klasi. Tādējādi izglītības iestāde būs tiesīga lemt par rotācijas piemērošanu, īstenojot 7.- 12.klašu izglītojamiem, piemēram, pilnu mācību nedēļu mēnesī vai vienu dienu katru nedēļu attālināti. Šī norma nebūs piemērojama 1.- 6.klases izglītojamiem, jo šo klašu izglītojamiem ir nepieciešams lielāks pedagoģiskā personāla atbalsts klātienē. Vienlaikus izmaiņas paredz, ka no 15. novembra mācības varēs īstenot attālināti, piemēram, augsts Covid-19 saslimstības rezultātā.

Pieaugušo izglītība tikai ar sertifikātiem

Līdz šim regulējums paredzēja, ka pieaugušo izglītība klātienē var notikt epidemioloģiski drošā vai daļēji drošā vidē. Tomēr, izvērtējot epidemioloģisko situāciju un ņemot vērā, ka regulējums attiecas uz pieaugušajiem, no 15. novembra gan formālās, gan neformālās pieaugušo izglītības programmas, kā arī cita veida mācību īstenošana un apguvē klātienē varēs notikt tikai epidemioloģiski drošā vidē. Tādējādi minētajās mācībās varēs piedalīties tikai personas ar Covid-19 sertifikātu.

Vakcinētas kontaktpersonas ar negatīvu testu varēs strādāt klātienē

Vienlaikus izmaiņas regulējumā arī paredz, ka no 15. novembra pilnībā vakcinētie vai pārslimojušie darbinieki, amatpersonas, izglītojamie un izglītojamo asistenti, kas ir identificēti kā kontaktpersonas, varēs neievērot mājas karantīnu un veikt darba pienākumus klātienē, ja iestādes vadītājs organizēs šo kontaktpersonu skrīninga testēšanu. Šādos gadījumos ātrie testi būs veicami katru reizi pirms darba dienas vai maiņas, vai klātienes mācību dienas uzsākšanas septiņu kalendāro dienu laikā pēc kontakta ar inficēto personu.

Publiskos pasākumos ne vairāk kā 500 apmeklētāji

Valdība lēma, ka no 15. novembra publiskus pasākumus varēs rīkot tikai epidemioloģiski drošā vidē, papildus nodrošinot, ka apmeklētāji pasākuma norises laikā atrodas fiksētās, personalizētās sēdvietās un pasākuma vietā vienlaikus atrodas ne vairāk kā 500 apmeklētāji. Spēkā būs prasība, ka blakus sēdvietās varēs atrasties ne vairāk kā divas personas, starp katrām blakus esošajām divām sēdvietām būs jānodrošina ne mazāk kā divu sēdvietu distance vai aizsargbarjera, sēdvietas dažādās rindās tiek izkārtotas pamīšus. Arī turpmāk pasākuma rīkotājam būs jānodrošina biļešu personalizācija vai pasākuma apmeklētāju reģistrācija.

Profesionālajā sportā treniņi un sacensības ar sertifikātu

Attiecībā uz sporta jomu valdība lēma, ka no 15. novembra pamatā saglabāsies prasība par epidemioloģiski drošu sportošanu. Tajā pašā laikā pēc mājsēdes spēkā stāsies prasība darbību epidemioloģiski drošā vidē jeb "zaļajā režīmā" attiecināt arī uz Latvijas izlases, Latvijas Olimpiskās vienības un Latvijas Paralimpiskās vienības sportistu, komandu sporta spēļu starptautisko un augstāko līgu komandu sportistu, kā arī Murjāņu sporta ģimnāzijas un augstas klases sportistu sagatavošanas centru izglītojamo sporta treniņu norisi.

Vienlaikus uz augstākā līmeņa sportistu treniņiem vairs neattieksies atsevišķas prasības par, piemēram, nodrošināmo platību, grupu lielumu, treniņu norises ilgumu utt.

Retos gadījumos sportā paredzēs epidemioloģiskās drošības izņēmumus

Vienlaikus epidemioloģiski drošā vidē turpmāk būs jānorisinās arī visām sporta sacensībām, tostarp komandu sporta spēļu augstāko līgu komandu sporta sacensības. Vienīgais izņēmums, kad sporta sacensības drīkstēs norisināties epidemioloģiski daļēji drošā vidē jeb "dzeltenajā režīmā", turpmāk būs tikai attiecībā uz starptautiskiem sporta pasākumiem, turklāt tikai gadījumā, ja tiks nodrošināta to norise tā dēvētā "burbuļa formātā". "Burbuļa formāts" paredz visu sacensību organizēšanā un norisē iesaistīto personu pilnīgu nošķiršanu no pārklāšanās ar sacensību organizēšanā un norisē neiesaistītām personām, regulāru visu personu testēšanu pret Covid-19, un citu sacensību drošības protokolā Covid-19 infekcijas izplatības novēršanai noteikto prasību izpildi. Prasība ievērot "burbuļa formātu" attieksies arī uz Latvijas sportistiem, kā arī ikvienu sacensību organizēšanā un norisē iesaistīto personu no Latvijas.

Lai mazinātu Covid-19 izplatību sporta sacensību skatītāju vidū, papildus noteiks prasību, ka skatītāji sporta sacensību norises laikā sēdvietu drīkstēs atstāt tikai tualetes apmeklējumam, kā arī drīkstēs piecelties. Uz sporta sacensību apmeklēšanu tiks attiecināmi arī vispārējie nosacījumus attiecībā uz publisku pasākumu apmeklēšanu, tai skaitā par bērnu līdz 12 gadiem tiesības apmeklēt sacensības kopā ar vakcinētiem vecākiem, ja tiek nodalītas attiecīgas plūsmas.

Pārējie sporta treniņi organizējami epidemioloģiski droši

Attiecībā uz pārējiem sporta treniņiem, arī pēc mājsēdes sporta treniņiem norisinoties epidemioloģiski drošā vidē, būs jāievēro nosacījums, ka vienai personai ir nodrošināti ne mazāk kā 15 kvadrātmetri treniņa norises telpas platības. Šāda prasība noteikta, jo sporta treniņā notiek dalībnieku aktīva pārvietošanās, var tikt neievērota divu metru distance, kā arī fizisko aktivitāšu laikā netiek lietotas sejas maskas. Valdība lēma, ka no 15. novembra arī tādos prāta sporta veidos kā šahs un dambrete treniņu laikā vienai personai būs jānodrošina ne mazāk kā trīs kvadrātmetri no pieejamās platības, kā arī to laikā tiek lietotas sejas maskas.

Raidījuma vadītājs varēs nelietot sejas masku

Valdība arī lēma par prasībām plašsaziņas līdzekļu darbībā pēc 15. novembra. Regulējums paredz, ka plašsaziņas līdzekļu raidījumi varēs tikt veidoti tikai epidemioloģiski drošā vidē, proti, nodrošinot, ka raidījuma dalībniekiem un raidījuma veidošanā iesaistītajiem darbiniekiem Covid-19 sertifikāts. Raidījuma dalībnieki maskas varēs nelietot, ja raidījumā piedalās ne vairāk kā 20 dalībnieki un studijā tiek nodrošināta telpu ventilācija ar mehāniskās ventilācijas sistēmu vai dabīgo ventilāciju, nodrošinot, ka oglekļa dioksīda līmenis nepārsniedz 1000 un atbilstoši iespējām tiek nodrošināta nepārtraukta vai regulāra gaisa kvalitātes kontrole. Pārraidot šādu raidījumu, plašsaziņas līdzeklim būs jāizvieto informācija skatītājiem, ka visiem raidījuma dalībniekiem ir Covid-19 sertifikāts un sejas maskas netiek lietotas, lai nodrošinātu skatītājiem nepārprotamu un viegli uztveramu informāciju.

Sabiedriskā transporta atlaides tikai ar Covid-19 sertifikātu

Pēc mājsēdes pašvaldības un sabiedriskā transporta pakalpojuma sniedzēji, kuri saņem dotācijas no pašvaldībām, nedrīkstēs piemērot braukšanas maksas atvieglojumus pilngadīgām personām bez Covid-19 sertifikāta. Vienlaikus pašvaldībām būs tiesības lemt par braukšanas maksas atvieglojumu noteikšanu vai faktiskās braukšanas maksas kompensēšanu vispārējās un profesionālās izglītības iestāžu izglītojamiem.

Reliģiskās darbības veikšana tikai epidemioloģiski droši

No valdības lemtā izriet, ka ar 15. novembri reliģiskās darbības veikšanas vietās iekštelpās un ārā varēs pulcēties tikai epidemioloģiski drošā vidē, lietojot sejas maskas. Šādos pasākumos apmeklētājiem būs jānodrošina individuālas sēdvietas, kas dažādās rindās tiek izkārtotas pamīšus, starp katrām blakus esošajām divām sēdvietām nodrošinot ne mazāk kā divu sēdvietu distanci. Divās blakus sēdvietās varēs atrasties ne vairāk kā divas personas. Ja pulcēšanās laikā vienam cilvēkam netiks nodrošināta sēdvieta, apmeklētāji varēs atrasties iezīmētās fiksētās stāvvietās, ievērojot divu metru distanci un vienam apmeklētājam nodrošinot ne mazāk kā 15 kvadrātmetrus no publiski pieejamo telpu platības.

Bez Covid-19 sertifikāta uzrādīšanas varēs notikt individuāli reliģisko darbības vietu apmeklējumi, ja tie būs ierobežoti laikā, porti, ne ilgāk par 15 minūtēm. Šādos gadījumos katram apmeklētājam būs jānodrošina ne mazāk kā 15 kvadrātmetri no publiski pieejamo telpu platības un būs jālieto sejas maskas.

Joprojām aizliegtas azartspēles

Valdība arī lēma, ka pēc mājsēdes būs aizliegts sniegt klātienes saimnieciskos pakalpojumus iekštelpās, kas saistīti ar izklaidi, azartspēlēm, derībām, un atrakcijām. Šis aizliegums attieksies arī uz akvaparkiem, izklaides un atrakciju centriem un batutu parkiem.

Paredzēs pārejas posmu strādājošo pienākumam vakcinēties līdz 15. novembrim

15. novembrī spēkā stāsies prasība, ka valsts un pašvaldību iestādēs, tai skaitā kapitālsabiedrībās nodarbinātie, kā arī privātajā sektorā nodarbinātie, kuru darbs saistīts ar paaugstinātu Covid-19 izplatības risku, savus darba pienākumus varēs veikt tikai ar Covid-19 sertifikātu. Tomēr, lai novērstu situāciju, kad cilvēki, kas uzsākuši vakcināciju un kuri objektīvu iemeslu dēļ vēl nav ieguvuši vakcinācijas sertifikātu tiktu atbrīvoti no darba pienākumu veikšanas, valdība vienojās paredzēt pārejas periodu cilvēkiem, kas uzsākuši vakcināciju pret Covid-19 līdz šā gada 15. novembrim un vēl nav ieguvuši sertifikātu varēs turpināt darba pienākumus veicot regulāru jeb ar 72 stundu intervālu testēšanu pret Covid-19. Testu izmaksas darbinieks segs no saviem līdzekļiem vai to varēs apmaksāt darba devējs.

Darba devēji vēlas mīkstākas prasības tirdzniecībā

Latvijas Darba devēju konfederācijas (LDDK) ģenerāldirektore Līga Meņģelsone aicināja, lemjot par turpmākajiem ierobežojumiem tirdzniecībā, mācīties no iepriekšējām kļūdām, piemēram, tolaik tika noteikti veikalos iegādājamo preču saraksti, savukārt ar jauno regulējumu tiek veidots veikalu saraksts, kuros būs iespējams iepirkties. "Tolaik secinājām, ka svarīgi ir neradīt cilvēkos paniku un izvairīties no drūzmēšanās, bet tā vietā jānodrošina maksimāla izkliede, proti, ļaujot veikaliem strādāt bez laika ierobežojuma un lieguma strādāt brīvdienās," pauda LDDK ģenerāldirektore.

Meņģelsone norādīja, ka, iepriekš lemjot par ierobežojumiem, valstī nebija pieejamas vakcīnas pret Covid-19, tomēr patlaban ir sasniegta zināma vakcinācijas aptvere, tāpēc viņa rosināja ņemt vērā Lietuvas pieredzi, kur netiek ierobežota tirdzniecības darbība, bet pie tirdzniecības vietas ieejas apsargs pārbauda Covid-19 sertifikāta esamību.

Būs jāturpina atbalsts ierobežojumu ietekmētiem uzņēmumiem

Valdības sēdes laikā ekonomikas ministrs Jānis Vitenbergs (NA) brīdināja, ka gadījumā, ja valdība šodien lemj par ierobežojumu turpināšanu pēc 15. novembra, tad valstij nāksies domāt par atbalsta pasākumu turpināšanu.

Ekonomikas ministrijas pārstāvis Raimonds Aleksejenko piebilda, ka patlaban valstī noteiktie atbalsta pasākumi ir spēkā līdz 15. novembrim, bet ar šīs dienas valdības lēmumu darbību pēc mājsēdes nevarēs turpināt atrakciju parki, bāri un naktsklubi, stāvpasākumi un azartspēles. Savukārt otra grupa, kuru negatīvi ietekmēs epidemioloģiskās drošības prasības pēc 15. novembra, ir tirgotāji, kuriem darba laika ierobežojumu dēļ samazināsies apgrozījums, kā arī līdzīgā situācijā būs ēdināšanas uzņēmumi, kuriem noteikto klientu skaita ierobežojumu dēļ sniegto pakalpojumu apjoms samazināsies par 30-60%.

Pēc Aleksejenko teiktā, valdībai varētu būt jāspriež par esošo atbalsta pasākumu turpināšanu, proti, algu subsīdiju un apgrozāmo līdzekļu programmas, kā arī atbalsts tirdzniecības centriem un kultūras pasākumu rīkotājiem.