Dzīvnieku aizsardzības organizācijas nosoda lāča nogalināšanu; vaino atbildīgās iestādes nolaidībā

Vairākas dzīvnieku aizsardzības organizācijas sestdien pauda nosodījumu par Latvijas Sarkanajā grāmatā iekļautā, savvaļā mītošā lāča nogalināšanu, ziņo biedrību pārstāvji.

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

Delfi jau vēstīja, ka piektdien tika nonāvēts dzīvnieks, kuru bija piebarojuši cilvēki.

"Dzīvnieku aizsardzības organizācijas - biedrības un nodibinājumi “Animal Rights Association B.@T.”, “Latvijas ainavas”, “dzivniekupolicija.lv”, “Vidzemes Ķepas” pauž sašutumu un nosodījumu par 1.aprīlī paveikto bezprecedenta nodarījumu pret visā Eiropas Kopienā un Latvijā nozīmīgas un augstākajā aizsardzības statusā esošas, Latvijas Sarkanajā grāmatā (3. kategorijā) iekļautas, savvaļā mītošas, nemedījamas lielo plēsēju sugas Brūnā lāča (Ursusarctos) pieauguša dzīvnieka vecumu nesasnieguša indivīda preventīvu nogalināšanu eitanāzijas veidā. Būtiski, ka nogalinātais dzīvnieks nevienu cilvēku nebija ne apdraudējis, ne arī kādam mēģinājis uzbrukt," norādīts organizāciju kopīgi sagatavotajā paziņojumā.

Biedrības šo rīcību vērtē kā par dabas aizsardzību atbildīgo valsts institūciju - Dabas aizsardzības pārvades (DAP) un Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas (VARAM) atbildībā esošās sugas starptautiskas aizsardzības pārkāpumu, klaju bezatbildības un profesionālās nolaidības apliecinājumu.

Organizācijas uzskata, ka atbildīgas iestādes nav savlaicīgi risinājušas "ne kritiski nepieciešamās infrastruktūras problēmu – pagaidu novietnes savvaļas dzīvniekiem izbūvi, ne savlaicīgi veicot obligāto sabiedrības izglītošanas darbu, neorganizējot un īstenojot nepieciešamās darbības apdraudētā dzīvnieka aizsargāšanai no bezatbildīgiem cilvēkiem, ne cilvēku drošības pasākumus."

DAP un VARAM, kā uzskata organizāciju pārstāvji, nav respektējušas piecu sabiedrisko organizāciju rakstisku lūgumu speciāli izveidotajā darba grupā iekļaut arī dzīvnieku tiesību aizsardzības organizācijas “Animal Rights Association B.@T.” pārstāvi, kura 2021. gada rudenī cīnījās par divu Valkas lācēnu dzīvību saglabāšanu, iniciējot, un visiem spēkiem un līdzekļiem atbalstot to izšķiršanas operāciju, tādejādi panākot humānu problēmas risinājumu.

"Pat sūtījums ar lācēniem sagādātajām kakla siksnām Latvijā nav varēts saņemt, mūsu atbildīgo valsts institūciju koordinācijas trūkuma dēļ," norādīts vēstulē.

"Dzīvnieka nāve nedrīkst palikt bezjēdzīga! Dzīvnieku aizsardzības likums nosaka, ka nevienam nav atļauts bez pamatota iemesla nogalināt dzīvnieku," skaidro dabas aizstāvji, atgādinot, ka organizācijas aicināja atbildīgās institūcijas dot vēl papildus laiku alternatīvu risinājumu meklēšanai, kā arī operatīvi iesaistīties jaunas mājvietas atrašanā kādā no ārvalstu dabas parkiem. "Diemžēl situācijā, kad lēmuma pieņēmējs ir izvēlējies atbrīvoties no dzīvnieka, mums atstāta vienīgā iespēja – iet tiesisko ceļu, lai izvērtētu konkrēta aizsargājamās sugas indivīda izpildītā nonāvēšanas lēmuma tiesiskumu," norāda Jeļena Rumjanceva no organizācijas Dzīvnieku Tiesību Aizsardzības biedrība “Animal Rights Association B.@T.”

DAP skaidroja, ka šajā pavasarī pirmo reizi konkrētais lācis tika manīts ceļmalā Gulbenes novada Lejasciema pagasta apkaimē, vēlāk pārvietojās uz Smiltenes-Gulbenes ceļmalu, kur īsā laikā kļuva par garāmbraucējiem nozīmīgu apskates objektu, "samaksā" saņemot dažādus pārtikas produktus.