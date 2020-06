E-talonu viedtālrunī varēs papildināt provizoriski rudenī, bet tikai 'Android' lietotāji

Lietotnē "Riga Card" iedzīvotājiem provizoriski šā gada rudenī būs iespēja papildināt savu personalizēto e-talonu. Funkcionalitātes testēšana sāksies tuvāko mēnešu laikā, tomēr šo funkciju nevarēs izmantot visos viedtālruņos – tā būs pieejama tikai "Android" lietotājiem, portālam "Delfi" atklāja SIA "Rīgas satiksme" pārstāve Baiba Bartaševiča-Feldmane.

Darbs pie tā, lai iedzīvotāji savus personalizētos e-talonus varētu papildināt lietotnē "Riga Card", aizsākās 2018. gada decembrī, un projekta autors ir SIA "Rīgas karte" – "Rīgas satiksme" un Francijas uzņēmuma "Conduent Business Solutions" dibināts kopuzņēmums.

Bartaševica-Feldmane skaidroja, ka lietotnē "Riga Card" būs izveidota jauna sadaļa Rīgas sabiedriskā transporta biļešu iegādei, kura ļaus klientiem ar "Android" viedtālruņiem papildināt personalizēto e-talonu.

"Lai uzsāktu pilno funkcionalitātes testēšanu, šobrīd tiek veikta normatīvo aktu apstiprināšanas procedūra. Tiklīdz tā tiks pabeigta, mājaslapā www.rigacard.lv tiks publicēta informācija par risinājuma testēšanas uzsākšanu. Tajā iedzīvotāji būs aicināti izmēģināt lietotnes "beta" versiju, lai reālo apstākļu testēšanas laikā varētu izmēģināt jauno funkcionalitāti," pauda "Rīgas satiksmes" pārstāve.

Viņa arī norādīja, ka provizoriskais projekta izpildes termiņš ir šā gada rudens, bet uzņēmuma pārstāve neprecizēja konkrētu datumu, kad tas varētu notikt.

"Rīgas karte" pārstāve Ilona Zaiceva portālam "Delfi" skaidroja, ka pakalpojums būs pieejams tikai "Android" lietotājiem, jo "Apple" savās ierīcēs nav ļāvis izmantot NFC (near field communication) funkciju citām sistēmām, izņemot "ApplePay" lietotni.

"Elektronisko biļešu sistēmas ieviesēji Monreālā, kā arī citi uzņēmumi pasaulē ir saskārušies ar līdzīgu problēmu. Ņemot vērā esošo problemātiku, transporta operatoru un tehnoloģiju izstrādes pārstāvju asociācija "CNA", kuras dalībnieks ir arī SIA "Rīgas karte", pašlaik veic pārrunas ar "Apple", lai vienotos par "ApplePay" sistēmas izmantošanu transporta biļešu iegādei," pauda Zaiceva.

Taujāta, cik jaunās funkcijas izstrāde ir izmaksājusi, Zaiceva norādīja, ka "Rīgas karte" ir "Rīgas satiksmes" un Francijas komersanta kopuzņēmums, līdz ar to izmaksas ir komercnoslēpums, un šādu informāciju atklāt viņa nevar.

Izmaksu apmēru neatklāja arī Bartaševica-Feldmane, skaidrojot, ka tas ietilpst kopējā elektronisko sistēmu uzturēšanas līgumā.

SIA "Rīgas karte" dibināta 2007. gadā un ir izveidojusi un uztur Rīgas sabiedriskā transporta un autostāvvietu elektronisko norēķinu sistēmu. Uzņēmuma dalībnieki ir "Rīgas satiksme" un Francijā reģistrētais "Conduent Business Solutions".

2018. gadā SIA "Rīgas karte" apgrozīja 22,56 miljonus eiro un nopelnīja 6,12 miljonus eiro, bet uzņēmums pārskatu par 2019. gadu vēl nav iesniedzis.

Pēc uzņēmuma vadības teiktā, 2018. gadā tīrā peļņa pieauga gan augstāku ieņēmumu, gan izmaksu samazināšanas rezultātā. Analizējot "Rīgas karte" apgrozījuma struktūru, redzams, ka 16,25 miljoni eiro uzņēmums saņēmis ienākumos no e-biļetes sistēmas uzturēšanas un ar to saistītajiem pakalpojumiem, 5,96 miljonus eiro veidojuši ienākumi no komisijas maksas, 0,27 miljonus eiro – ienākumi no skolēnu ēdināšanas sistēmas uzturēšanas un ar to saistītajiem pakalpojumiem.

Uzņēmums guvis ieņēmums arī no biļešu tirdzniecības automātu uzstādīšanas un vietas nomas, kā arī no viedkaršu realizācijas.