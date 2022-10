Eiro vērtība atkal pārsniedz paritāti pret dolāru

Eiro vērtība trešdien atkal pārsniedza paritāti pret ASV dolāru, dolāra vērtībai pret citām svarīgajām valūtām sarūkot bažās par ASV ekonomikas stāvokli un lēnākas procentlikmju paaugstināšanas perspektīvām.

Eiro vērtība pārsniedza dolāra vērtību pirmoreiz kopš septembra vidus, un to veicināja arī prognozes, ka Eiropas Centrālā banka ceturtdien veiks lielu procentlikmju paaugstināšanu.

Dolāra vērtība kritās pēc "vairākiem negatīvu [ASV] ekonomikas datu kopumiem, kas publicēti kopš nedēļas sākuma," atzīmēja "ActivTrades" vecākais analītiķis Rikardo Evandželista.

Negatīvos ekonomikas datus apsveica investori, jo tie paver iespēju, ka ASV Federālā rezervju sistēma (FRS) var palēnināt procentlikmju paaugstināšanu vai to izbeigt ātrāk.

Akciju cenas Volstrītā, kas iepriekšējās trīs dienas bija kāpušas cerībās uz mērenāku FRS politiku, trešdien pārsvarā kritās pēc "Boeing", "Microsoft" un "Alphabet" sliktiem peļņas rezultātiem.

Eiropā akciju cenas Londonas, Frankfurtes un Parīzes biržās pieauga.

ASV biržu indekss "Dow Jones Industrial Average" trešdien nemainījās un bija 31 839,11 punkti, indekss "Standard & Poor's 500" kritās par 0,7% līdz 3830,60 punktiem, bet indekss "Nasdaq Composite" samazinājās par 2,0% līdz 10 970,99 punktiem.

Londonas biržas indekss FTSE 100 trešdien pieauga par 0,6% līdz 7056,07 punktiem, Frankfurtes biržas indekss DAX 30 kāpa par 1,1% līdz 13 195,81 punktam, bet Parīzes biržas indekss CAC 40 palielinājās par 0,4% līdz 6276,31 punktam.

Ņujorkas biržas elektroniskajā tirdzniecībā WTI markas jēlnaftas cena trešdien pieauga par 3,0% līdz 87,91 ASV dolāram par barelu. "Brent" markas jēlnaftas cena Londonas biržā kāpa par 2,3% līdz 95,69 dolāriem par barelu.

Eiro vērtība pret ASV dolāru trešdien pieauga no 0,9966 līdz 1,0087 dolāriem par eiro, britu mārciņas vērtība pret ASV dolāru kāpa no 1,1472 līdz 1,1621 dolāram par mārciņu, bet ASV dolāra vērtība pret Japānas jenu samazinājās no 147,93 līdz 146,39 jenām par dolāru. Eiro vērtība pret britu mārciņu kritās no 86,88 līdz 86,77 pensiem par eiro.