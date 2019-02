Eiropas jauno tulkotāju konkursā ceturto gadu pēc kārtas uzvar Druvas vidusskola

Eiropas jauno tulkotāju konkursā "Juvenes Translatores" ceturto gadu pēc kārtas par uzvarētājiem no Latvijas kļuvusi Druvas vidusskola. Skolotājas Antras Dukānes atbalstīts, par labāko jauno tulkotāju no Latvijas atzīts Elvis Groskops. Savukārt Beļģijā par labāko jauno tulkotāju kļuvusi latviete Ance Martinsone, kas zinības apgūst Eiropas skolā Briselē, portālu "Delfi" informēja Eiropas Komisija (EK).

Konkurss notiek jau 12. gadu visās Eiropas Savienības (ES) valstīs. Šogad tā tēma bija Eiropas Kultūras mantojuma gads. Eiropas Komisijas tulkotāji — konkursa organizētāji — labākos jaunos tulkotājus izraudzījās no šā gada 3252 dalībniekiem no 751 skolas visā Eiropā. Labākais jaunais tulkotājs no katras no 28 ES dalībvalstīm dosies uz Briseli, lai saņemtu balvu un tiktos ar Eiropas Komisijas profesionālajiem tulkotājiem.

Komentējot konkursa rezultātus, komisārs Ginters Etingers, kas atbild par budžetu, cilvēkresursiem un tulkošanu, sacīja: "Es esmu patīkami pārsteigts par šo talantīgo jauniešu valodu prasmēm. Mūsdienu sabiedrībā valodu mācīšanās ir ļoti svarīga. Valodas paver plašākas darba iespējas un palīdz cilvēkiem izprast citam cita kultūru un viedokli. ES vēl visiem uzvarētājiem un dalībniekiem nezaudēt interesi par valodām un izplatīt aizraušanos ar valodām ap sevi."

Šogad konkurss notika 22. novembrī un noritēja vienlaicīgi visās skolās, kas piedalījās konkursā. Konkurējošie skolēni izmantoja 154 no 552 iespējamām valodu kombinācijām 24 ES valodu vidū. Vieni no visinteresantākajiem variantiem bija tulkojumi no portugāļu holandiešu valodā un no ungāru valodas somu valodā.

Konkursu "Juvenes Translatores" (tulkojumā no latīņu valodas "jaunie tulkotāji") ik gadu kopš 2007. gada rīko Eiropas Komisijas Tulkošanas ģenerāldirektorāts. Gadu gaitā konkurss, kā norāda EK pārstāvji, ir kļuvis par būtisku pagrieziena punktu daudzu dalībnieku un uzvarētāju dzīvē. Piemēram, pēc brauciena uz Briseli 2010. gada konkursa uzvarētāja no Slovēnijas, Tina Zorko, nolēma studēt rakstisko tulkošanu universitātē un nesen pievienojās Eiropas Komisijas tulkošanas nodaļai kā pilna laika tulkotāja. "Mans ceļojums uz apbalvošanas ceremoniju Briselē ir vienas no manām patīkamākajām atmiņām," teica Tina Zorko.

"Redzot Komisijas tulkotājus darbā, guvu ieskatu īsta tulkotāja dzīvē, un nostiprināju savu sapni kādudien kļūt par tulkotāju pašai," sacīja Zorko.

Konkursa "Juvenes Translatores" mērķis ir veicināt valodu apguvi skolās un dot jauniešiem iespēju izmēģināt roku tulkotāja profesijā. Konkursā var piedalīties 17 gadus veci vidusskolēni, un tas notiek vienlaikus visās izraudzītajās skolās visā Eiropas Savienībā.