Eiropas Komisija virzīs sprostu aizliegumu ES fermās

Eiropas Komisija (EK) 30. jūnijā paudusi apņemšanos līdz 2027. gadam pilnībā aizliegt sprostus lauksaimniecības dzīvniekiem, portālu "Delfi" informēja biedrība "Dzīvnieku brīvība" .

Plānotais aizliegums skars vairāk nekā 300 miljonus dējējvistu, sivēnmāšu, teļu, trušu, zosu un citu lauksaimniecības dzīvnieku ik gadu. EK veselības un pārtikas drošuma komisāre Stella Kirjakidu (Stella Kyriakides) un EK priekšsēdētājas vietniece Vera Jourova (Věra Jourová) šo lēmumu paziņoja preses konferencē, kurā EK sniedza savu atbildi uz Eiropas pilsoņu iniciatīvu "End the Cage Age" jeb "Izbeigt sprostu laikmetu". Šī ir pirmā veiksmīgā lauksaimniecības dzīvniekiem veltītā Eiropas pilsoņu inicatīva, un to parakstīja 1,4 miljoni ES pilsoņu.

Komisija ziņoja, ka tā plāno "iesniegt normatīvo aktu izmaiņu priekšlikumu līdz 2023. gada beigām, lai pakāpeniski samazinātu un beigās aizliegtu visu iniciatīvā minēto dzīvnieku turēšanu sprostos." EK izskatīs arī produktu importu no valstīm ārpus ES, lai "ieviestu noteikumus vai standartus importētiem produktiem, kuri būtu ekvivalenti ES ražotajiem". Līdz nākamā gada beigām EK izvērtēs normatīvo aktu priekšlikuma detaļas. Komisijas izstrādātais priekšlikums pēc tā iesniegšanas 2023. gadā būs jāapstiprina Eiropas Parlamentam un Eiropas Padomei.

Biedrības "Dzīvnieku brīvība" vadītāja Katrīna Krīgere komentē: "Tā ir brīnišķīga, vēsturiska uzvara dzīvnieku un cilvēku labā! Pilsoņi pieprasīja pārmaiņas, un Komisija viņu viedokli ņēma vērā. Sprostu aizliegums lauksaimniecības dzīvniekiem ir milzīgs solis pretī labākai pasaulei – šī ir vislielākā uzvara dzīvnieku labā, kādu esam piedzīvojuši."

Iniciatīva "End the Cage Age" tika uzsākta 2018. gadā un slēgta gadu vēlāk. Pēc obligātā parakstu validācijas perioda beigām tika apstiprināti 1 397 113 paraksti, stipri pārsniedzot iniciatīvas izskatīšanai vajadzīgo vienu miljonu parakstu. No pēdējo 10 gadu laikā reģistrētajām 75 Eiropas pilsoņu iniciatīvām "End the Cage Age" ir viena no sešām, kas guvusi panākumus un trešā populārākā pēc parakstu daudzuma.

Lai panāktu šīs vēsturiskās pārmaiņas, 170 nevalstiskās organizācijas no dažādām Eiropas valstīm apvienoja spēkus un mobilizēja pilsoņus visā Eiropā pieprasīt sprostu aizliegumu. Latvijā Eiropas pilsoņu iniciatīvas "End The Cage Age" aktivitātes koordinēja dzīvnieku aizstāvības organizācija "Dzīvnieku brīvība".