Eiropas Parlamenta priekšsēdētāja Rīgā tiksies ar jauniešiem un augstākajām amatpersonām

Ceturtdien, 27. oktobrī, darba vizītē Latvijā ieradīsies Eiropas Parlamenta (EP) priekšsēdētāja Roberta Metsola. Viņa tiksies ar Latvijas augstākajām amatpersonām un piedalīsies diskusijā ar jauniešiem par Eiropas nākotni, informēja EP preses sekretārs Latvijā Jānis Krastiņš.

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

Metsola Latvijā ieradīsies pēc Saeimas priekšsēdētājas Ināras Mūrnieces uzaicinājuma, atzīmējot Saeimas simtgadi.

"Latvija ir bijusi viena no tām Eiropas valstīm, kuru vadošā loma un nelokāmais atbalsts Ukrainai Krievijas uzsāktā kara laikā ir palīdzējis veidot visas ES politiku, tāpēc esmu pagodināta par iespēju uzrunāt Latvijas parlamentu Saeimas 100 gadu jubilejā un tikties ar Latvijas cilvēkiem. Pasaule mainās, un nākamās paaudzes šodien pieņemtie lēmumi ietekmēs vistiešāk. Tāpēc es vēlos noskaidrot, kā nākotni redz Latvijas jaunieši, ko viņi sagaida no Eiropas. Mums jāpanāk, lai viņu interese par Eiropu izpaustos, arī piedaloties nākamajās Eiropas Parlamenta vēlēšanās. Arī no tā būs atkarīga ES nākotne," pirms vizītes Latvijā saka Metsola.

Dienas pirmajā pusē EP priekšsēdētāja tiksies ar Latvijas augstākajām amatpersonām.

Vēlāk EP priekšsēdētāja RTU auditoriju mājā "Domus Auditorialis", Zunda Krastmalā 8 tiksies ar 100 Latvijas jauniešiem, lai apspriestu Krievijas uzsāktā kara Ukrainā ietekmi uz Latvijas jauniešu ikdienu un nākotnes redzējumu, kā arī drošības, dezinformācijas, jauniešu līdzdalības, vides un starptautiskās sadarbības jautājumus. Jaunieši EP priekšsēdētājai atklās savas domas par ES prioritātēm, dalīsies ar idejām un uzdos jautājumus.

Vakarā EP priekšsēdētāja Latvijas Nacionālajā teātrī apmeklēs Saeimas simtgadei veltītu koncertu.

43 gadus vecā Maltas politiķe Metsola ir Eiropas Parlamenta deputāte kopš 2013. gada un pārstāv Eiropas Tautas partijas grupu (ETP). Viņa tika ievēlēta par priekšsēdētāju 2022. gada janvārī, un viņas pilnvaru termiņš ilgst līdz šī EP sasaukuma pilnvaru beigām 2024. gadā.