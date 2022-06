Eiropas Pilsoņu balvu piešķir 'Hospiss LV' par projektu paliatīvās aprūpes jomā

2022. gada Eiropas Pilsoņu balva piešķirta nodibinājumam "Hospiss LV" par pilotprojektu, sniedzot aprūpes palīdzību onkoloģijas pacientiem cieņpilnai aiziešanai.

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

Eiropas Pilsoņu balva ir Eiropas mēroga apbalvojums, ko Eiropas Parlaments (EP) piešķir personām, grupām vai organizācijām par izciliem sasniegumiem un ieguldījumu, veicinot ES iedzīvotāju savstarpējo sapratni un saliedētību, kā arī sekmējot pārrobežu sadarbību ES ietvaros, kas stiprina Eiropas garu. Balvu tāpat piešķir par ikdienas darbību, kas apliecina un sabiedrībā nostiprina Eiropas Savienības Pamattiesību hartā paustās kopējās vērtības – cilvēka cieņu, brīvību, vienlīdzību un solidaritāti.

""Hospiss LV" komandas vārdā vēlos pateikties par augsto novērtējumu brīvprātīgo kustībai – pirmsnāves cieņpilna aprūpe – un mums piešķirto 2022.gada Eiropas Pilsoņu balvu. Šī godalga mums, brīvprātīgajiem, ir kā apliecinājums hospisa aprūpes problēmas aktualitātei un nepieciešamībai valstiskā līmenī panākt regulējumu, kurš garantē cieņpilnas pirmsnāves aprūpes sistēmas izveidošanu visiem mūsu valsts iedzīvotājiem. Līdzīgi kā cilvēki citās Eiropas valstīs, arī mūsu valsts iedzīvotāji ir pelnījuši saņemt garantētu cieņpilnu pirmsnāves hospisa aprūpi,'' saka "Hospiss LV" vadītāja Ilze Neimane-Nešpora.

Eiropas Pilsoņu balvas kandidātus var izvirzīt kā atsevišķi iedzīvotāji, tā apvienības vai organizācijas. "Hospiss LV" kandidatūru balvai bija pieteikusi privātpersona Maija Bērtiņa.

Katrā dalībvalstī iesniegtos pieteikumus izvērtē attiecīgās valsts žūrija, kuru veido trīs EP deputāti, valsts pilsoniskās sabiedrības organizācijas pārstāvis un valsts jaunatnes organizācijas pārstāvis. Žūrija atlasa ne vairāk kā piecus projektus, kurus ar komentāriem nosūta Eiropas Pilsoņu balvas komitejai, kas lemj par uzvarētājiem no visas ES. Katru gadu balvu piešķir ne vairāk kā 50 laureātiem no visas Eiropas, vismaz vienam no katras dalībvalsts. Šogad balva piešķirta 30 laureātiem.

Latvijas žūrijas sastāvā bija EP deputāts Andris Ameriks, bijušie deputāti Aldis Kušķis un Guntars Krasts, biedrības "Eiropas Kustība Latvijā" viceprezidente Lolita Čigāne un Latvijas Jaunatnes Padomes prezidente Ilze Bergmane.

Žūrija savā pamatojumā izvirzīt balvai "Hospiss LV" norāda, ka organizācijas īstenotais projekts ir "lieliska, unikāla, augsti novērtēta iniciatīva paliatīvās aprūpes jomā, kas ir sarežģīta, vēl ne tik plaši apspriesta, bet ļoti svarīga tēma Latvijas sabiedrībā." Žūrijas locekļi arī uzsver, ka atbalsts vājākajiem sabiedrības locekļiem un solidaritāte ir ļoti svarīgas un patiesas Eiropas vērtības.

Eiropas Pilsoņu balvu Eiropas Parlaments iedibināja un piešķir kopš 2008. gada. Iepriekš no Latvijas balvu saņēmusi Latvijas Lauku sieviešu apvienības vadītāja Rasma Freimane (2012), Lauku bibliotēku atbalsta biedrības vadītāja Biruta Eglīte (2013), labdarības fonda "Ziedot.lv" vadītāja Rūta Dimanta (2015), labdarības maratona "Dod Pieci" komanda (2017), kustība "Iespējamā misija" (2018) un līdzdalības platforma "manabalss.lv" (2020), Ineses Vaivares vadītās biedrības "Viegli palīdzēt" īstenotajai aktivitātei Baltkrievijas iedzīvotāju atbalstam #FreeBelarus un Bērnu slimnīcas fonda un "Bērnu un pusaudžu resursu centra" valdes priekšsēdētājai Lienei Dambiņai (2021).