Eiropas Zāļu aģentūra uzsāk 'CureVac' Covid-19 vakcīnas paātrinātu vērtēšanu

Eiropas Zāļu aģentūras (EZA) Cilvēkiem paredzēto zāļu komiteja paātrinātā režīmā ir sākusi vērtēt uzņēmuma "CureVac AG" izstrādāto vakcīnu pret Covid-19 - "CvnCov", portālu "Delfi" informēja Zāļu valsts aģentūrā.

Komitejas lēmums par paātrinātās vērtēšanas uzsākšanu ir balstīts uz provizoriskajiem rezultātiem no neklīniskiem un agrīniem klīniskiem pētījumiem ar pieaugušajiem, kas liecina, ka vakcīna izraisa antivielu un imūno šūnu veidošanos, kuras uzbrūk SARS-CoV-2 un aizsargā pret vīrusu.

Pašlaik uzņēmums veic klīniskos pētījumus ar cilvēkiem par vakcīnas drošumu, imunogenitāti, proti, cik labi vakcīna izstrādā atbildi pret vīrusu, un par tās efektivitāti pret Covid-19.

EZA sāks šo un citu klīnisko datu vērtēšanu, tiklīdz uzņēmums tos būs iesniedzis. Paātrinātā vērtēšana tiks turpināta, līdz tiks iegūti pietiekami pierādījumi oficiāla reģistrācijas pieteikuma iesniegšanai.

EZA vērtēs vakcīnas atbilstību ierastajiem efektivitātes, drošuma un kvalitātes standartiem. Lai gan vēl nav iespējams paredzēt vērtēšanas termiņu, šim procesam būtu jābūt ātrākam nekā parastai vērtēšanas procedūrai, pateicoties paātrinātās vērtēšanas sniegtajam laika ietaupījumam.

Kā skaidro Zāļu valsts aģentūrā, tāpat kā citas vakcīnas, paredzams, ka arī "CVnCov" sagatavos organismu aizsardzībai pret Covid-19. SARS-CoV-2 vīrusa ārējais apvalks sastāv no olbaltumvielas jeb S proteīna, kuras, nonākot organismā, izraisa saslimšanu ar Covid-19. "CVnCov" satur ziņneša RNA (mRNA) molekulas, kura sastāvā ir instrukcijas, kas palīdzēs organismam pašam izveidot S proteīnu. Tāpat mRNA satur nelielas tauku daļiņas jeb lipīdus, kas to pasargā un neļauj to pārāk ātri sadalīt.

Kad persona saņems vakcīnu, dažas no organisma šūnām nolasīs mRNA ziņneša instrukciju un īslaicīgi izstrādās pīķa proteīnu, lai pēc tam, kad personas imūnā sistēma nonāks saskarē ar vīrusu varētu atpazīt svešās proteīna daļiņas un saražot antivielas un aktivizēt T šūnas jeb baltās asins šūnas, kuras iznīcinās svešās vīrusa šūnas.

Ja pēc vakcinēšanās persona nonāks saskarē ar SARS-CoV-2 vīrusu, tās imūnā sistēma atpazīs vīrusa proteīnu un būs gatava aizsargāt organismu pret to. Svarīgi, ka mRNA vakcīna nesaglabājas ķermenī un pazūd no organisma īsi pēc vakcinācijas.

Jau vēstīts, ka 3. februārī Eiropas zāļu aģentūra sāka vērtēt arī "Novavax" Covid-19 vakcīnu.

Šobrīd Eiropas Savienībā ir reģistrētas trīs vakcīnas pret Covid-19 - "Pfizer-BioNTech" ražotā vakcīna "Comirnaty", "Moderna" ražotā vakcīna, kā arī "AstraZeneca" un Oksfordas Universitātes izstrādātā vakcīna. Tikmēr pasaulē aizvien norit darbs pie aptuveni 200 vakcīnām pret Covid-19.