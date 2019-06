Ekonomikas ministrs satraukts par diennakts aptieku trūkumu Latvijā

Ekonomikas ministrs Ralfs Nemiro (KPV LV) darba grupas nacionālās farmācijas politikas ekonomisko aspektu izpētei sēdē paudis bažas par diennakts aptieku trūkumu Latvijā, informēja Nemiro padomniece Beata Jonite.

Darba grupas mērķis ir izstrādāt priekšlikumus konkurences veicināšanai farmācijas tirgū un rast veidus, kā samazināt medikamentu cenas un sekmēt to pieejamību valstī. Trešajā sanāksmē ministrijas pārstāvji tikās ar pacientu organizācijām, lai gūtu pēc iespējas plašāku ieskatu pacientu saskatītajā problemātikā.

Nemiro norādīja, ka pacientu organizācijas bieži netiek pietiekami uzklausītas, taču viņš uzskata, ka neviens nevar sniegt patiesāku un "dzīvāku" ieskatu medikamentu tirgus problemātikā, kā cilvēki, kas ar to saskaras ik dienu.

Pēc Nemiro teiktā, darba grupā tika identificētas vairākas būtiskas problēmas, kas saistītas ar medikamentu pieejamību.

"Kā vienu no aktualizējamajiem jautājumiem varu minēt to, ka Latvijā ir tikai 13 diennakts aptiekas, septiņas no kurām ir Rīgā. Diennakts aptieku nav pat tādās lielās pilsētās kā Valmierā un Jelgavā. Ja pacientam vēlākās vakara stundās ir steidzami nepieciešami medikamenti, neatliek nekas cits, kā braukt lielus attālumus," sacīja ministrs.

Viņš skaidro, ka problēmas ir arī ar mazo aptieku nespēju konkurēt ar lielajiem aptieku tīkliem un piegādes pakalpojumu uz mājām ierobežota pieejamība. Sēdē tika identificēts arī caurspīdīguma trūkums starp zāļu ražotājiem un Nacionālo veselības dienestu, un tas, ministra ieskatā, apgrūtina gan farmaceitu, gan patērētāju ikdienu, piemēram, situācijās, kad kāds akūti nepieciešams medikaments bez ziņas pazūd no tirgus, norādīja Nemiro.

Trešajā darba grupas sanāksmē piedalījās eksperti no Ekonomikas ministrijas, Konkurences padomes un Patērētāju tiesību aizsardzības centra. Tika uzaicināti pārstāvji no Latvijas Insulta biedrības, Cilvēku ar invaliditāti fonda "Jūnijs", pacientu biedrības "ParSirdi.lv", Latvijas Hemofīlijas biedrības, krūts vēža biedrības "Vita", Latvijas Multiplās sklerozes asociācijas un Latvijas Cistiskās fibrozes biedrības, kā arī Saeimas deputāte Iveta Benhena-Bēkena (KPV.LV) un Rīgas Medicīnas koledžas pasniedzēja un farmaceite Ligita Kukule.

Jonite norādīja, ka darba grupā gūtās atziņas papildināja jau esošo informācijas bāzi, veidojot stratēģiju un priekšlikumus nozares sakārtošanai, lai nodrošinātu godīgu konkurenci.

Pēc Jonites paustā, papildus trūkumi farmācijas tirgū tika saskatīti saistībā ar cenu apmēru nekompensējamiem medikamentiem, inovatīvo medikamentu nepietiekamo pieejamību un lieltirgotavu pārlieku nozīmīgo lomu aptieku izvietojumā, ierobežojot patērētāju izvēles iespējas medikamentiem. Nozīmīgs faktors esot arī pārmērīgais kompensējamo medikamentu reeksports, kuru veicina lielie tirgus spēlētāji, kā rezultātā rodas attiecīgo medikamentu trūkums vietējā tirgū.