Ekonomikas ministrs Vitenbergs no 'KPV LV' nolēmis pāriet uz NA

Ekonomikas ministrs Jānis Vitenbergs, kurš 13. Saeimā tika ievēlēts no politiskā spēka "KPV LV" saraksta, izlēmis mainīt partejisko piederību un kļūt par Nacionālās apvienības (NA) biedru, portālu "Delfi" informēja ministra padomniece Vineta Vilistere-Lāce.

"Vēlos jūs informēt, ka esmu pieņēmis lēmumu izstāties no politiskās partijas, kura man deva iespēju sākt darboties politikā," savā paziņojumā medijiem norāda ekonomikas ministrs. "Esmu daudz domājis par saviem nākotnes izaicinājumiem un darbiem, vai un kā tie var palīdzēt Latvijas kā nacionālas valsts attīstībai un stiprināšanai. Atbilde nav bijusi vienkārša, jo, lai turpinātu darboties politikā, ir jābūt stiprai pārliecībai par to, ka spēšu atdot no sevis visu."

"Man ir bijusi iespēja izvērtēt un pārdomāt to, kura politiskā organizācija manai pārliecībai ir vistuvākā. Negribu noniecināt nevienu politisko partiju un jo īpaši tās, kuras bija gatavas dot man iespēju, taču esmu izdarījis savu izvēli par labu Nacionālajai apvienībai," turpina ministrs.

Ekonomikas ministrs uzskata, ka NA "ir kas vairāk kā politiska organizācija". Viņš redz, ka "šīs organizācijas vērtības sakņojas cilvēkos, kuri ar lielu degsmi aizstāv Latviju kā nacionālu valsti, sākot no lielpilsētām un beidzot ar maziem ciematiem".

Politiķis atzīst, ka viņam ir ļoti tuvas NA ģimeniskās vērtības, jo paša ģimenē aug trīs meitas.

Kā liecina NA paziņojums, abi politiskie spēki – NA un "KPV LV" – ir vienojušies par koordinētu sadarbību ekonomikas un zemkopības jomās. Savukārt vienošanās starp partijām tapusi, jo partijas ir vienisprātis, ka Covid-19 pandēmijas iespaids uz tautsaimniecību ir viens no valsts attīstības centrālajiem jautājumiem.

"Taču krīzes rada ne tikai izaicinājumus, bet arī jaunas iespējas ekonomikas nākotnes attīstībai, tāpēc politiķu pienākums ir šīs iespējas izmantot, nodrošinot, ka pēc pandēmijas pārvarēšanas ekonomika piedzīvos izaugsmi. Koordinēta un veiksmīga nākotnes ekonomikas izaugsme ir vienīgais nodrošinājums tam, lai nodokļu politika paliktu stabila, prognozējama un vērsta uz nodokļu samazinājumu," norādīts NA paziņojumā.

Valdībā no "KPV LV" turpina darboties labklājības ministre Ramona Petraviča un iekšlietu ministrs Sandis Ģirģens, savukārt no NA – kultūras ministrs Nauris Puntulis un zemkopības ministrs Kaspars Gerhards.