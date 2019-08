Ekspluatācijā pieņem 13 izglītības iestādes; vienas izmantošana jāpārtrauc

Šovasar skolēnu brīvlaikā Būvniecības valsts kontroles birojs (BVKB) ekspluatācijā pieņēmis 13 izglītības iestādes, bet septiņām veicis pirmreizējo apsekošanu pēc to nodošanas ekspluatācijā, portālu "Delfi" informēja birojā. No septiņām pirmreizēji apsekotajām izglītības iestādēm vienai ekspluatācija jāpārtrauc.

No jūnija līdz augusta beigām ekspluatācijā tika pieņemtas 13 izglītības iestāžu ēkas. Uzbūvēta jauna skolas ēka Ādažos, jaunu mācību korpusu ieguvusi Siguldas valsts ģimnāzija, tāpat uzcelta jaunbūve Latvijas starptautiskajai skolai Piņķos, informē BVKB.

Lielākoties veikti pārbūves darbi, bet divās izglītības iestādēs īstenoti energoefektivitātes paaugstināšanas projekti un vēl divām izveidotas moduļu tipa piebūves. Kopš gada sākuma līdz augusta beigām ekspluatācijā pieņemtas 27 izglītības iestādes, kas ir par 37% vairāk nekā attiecīgajā laika periodā pirms gada.

Savukārt no 2332 BVKB ekspluatācijas uzraudzībā esošajām izglītības iestādēm laikā no jūnija līdz augusta beigām pirmoreiz klātienē tika apsekotas septiņas. Divas no tām atzītas kā teicamā vai labā stāvoklī esošas, četrās jāuzlabo drošība, jo konstatēti trūkumi, kas ietekmē ēkas drošumu, bet vienā ekspluatācija jāpārtrauc.

"Izglītības iestāžu tehniskais stāvoklis joprojām ir tālu no pilnības – lielākajā daļā apsekoto ēku konstatēti trūkumi. Situāciju var mainīt vienīgi to īpašnieku apziņa un atbildība – nepieciešams savlaicīgi ieplānot darbus un tiem nepieciešamo finansējumu, lai attiecībā uz drošību nepieļautu nekādas atkāpes no prasībām," secina BVKB direktore Svetlana Mjakuškina.

Kopš gada sākuma apsekotas 29 izglītības iestādes, no kurām 6 ir teicamā vai labā stāvoklī, 19 – drošība jāuzlabo, bet četras netiek ekspluatētas vai arī ekspluatācija ir jāpārtrauc.

Uz "Delfi" precizējošo jautājumu par ēkām, kuras netiek izmantotas vai to ekspluatācija jāpārtrauc, BVKB atbildēja, ka kopš gada sākuma ekspluatācijas uzraudzības ietvaros tika apsekotas 29 izglītības iestādes un konstatēts, ka četrās no tām tehniskais stāvoklis nepieļauj ekspluatāciju, un to īpašnieki tās vairs neizmanto izglītošanas funkciju nodrošināšanai. BVKB apsekojuma laikā minētās izglītības iestādes jau bijušas slēgtas. Ēkas atrodas Limbažos, Tukuma novada Tumes pagastā, Dobeles novada Apguldē un Līvānu novada Sutros.

Izglītības iestāžu apsekošana kā BVKB prioritāte tika noteikta jau 2018. gadā. Tās ietvaros BVKB būvinspektori gan pieņem ekspluatācijā no jauna būvētas un pārbūvētas ēkas, gan arī pārbauda jau uzbūvētas un ekspluatācijā nodotas izglītības iestādes.

Aptvertas tiek gan vispārizglītojošās skolas, gan sporta, mūzikas un mākslas skolas, pirmsskolas izglītības iestādes, universitātes un pētniecības centri.