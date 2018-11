Elektromagnētiskais starojums pār Zaķusalas nākotni

Pēdējo 20 gadu laikā Zaķusalas attīstības plāni ir nobremzēti jau vairākkārt, neīstenotam paliekot arī Donalda Trampa un Aināra Šlesera sapnim par mazo Lasvegasu. Taču publiskai apspriedei jau nākamnedēļ nodos lokālplānojuma redakciju, kas, Rīgas domes vārdiem, pamesto salu pārvērtīs par "dzīvojamo kompleksu Venēcijas stilā". Tikmēr par tūkstošiem potenciālo Zaķusalas iemītnieku veselību televīzijas torņa pakājē ir nobažījusies vairāki Rīgas domes deputāti.

Lai gan pēc "Eurobarometer" 2010. gada datiem 78% Latvijas iedzīvotāju nerūp elektromagnētisko lauku ietekme uz veselību, bažīgāki šomēnes izrādījās divi Rīgas domes opozīcijas deputāti. Zaķusalas televīzijas tornis tā lieljaudas elektromagnētisko lauku izstarojošo iekārtu dēļ ir atzīts par reģionālas nozīmes paaugstinātas bīstamības objektu, taču Rātsnamā apstiprinātais lokālplānojums paredz tā pakājē pārskatāmā nākotnē uzbūvēt vismaz 1700 dzīvokļus, kas mājvietu dos aptuveni 4200 iedzīvotājiem.

Pirms četriem gadiem Zaķusalā elektromagnētiskā lauka līmeni mērīja Veselības inspekcija, lai novērtētu, vai tornis nav bīstams apskates objekts. Lai gan inspekcija nekonstatēja līmeņa pārsniegumus, lokālplānojuma izstrādes laikā tā aicināja Rīgas domi mērījumus dažādos augstumos veikt vēlreiz, jo 2014. gada mērījumus nevar izmantot teritorijas plānojumam. Šādu ierosinājumu izteica arī Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija.

Jaunus mērījumus paredzēts veikt decembrī. Pēc tam tie izvērtēšanai nonāks pie Veselības inspekcijas, kas ir viena no institūcijām, kam būs jāsniedz atzinums par lokālplānojumu.

Vien novembrī darbu domē sākušais Mārcis Kūlis (JKP) portālam "Delfi" stāsta, ka, viņš kopumā neiebilst Zaķusalas attīstīšanai. Taču uzstāj, ka tam jānotiek, rūpējoties par iedzīvotāju veselību. Tāpēc, viņaprāt, pašvaldībai vispirms vajadzēja saņemt Veselības inspekcijas atzinumu un veikt mērījumus par starojuma ietekmi divu līdz 30 metru augstumā. "Tas bija jānoskaidro pirms publiskās apspriešanas. Visi elektromagnētiskā lauka mērījumi līdz šim ir veikti vai nu uz zemes, vai tieši zem torņa, bet potenciālais starojums visspēcīgākais var izrādīties paredzēto ēku augšējos stāvos," stāsta Kūlis.

Arī publiciste Eva Mārtuža (JKP), kura televīzijā ilgus gadus strādājusi par redaktori, pirms balsojuma ierosināja vispirms veikt pētījumu par TV torņa ietekmi un tikai tad nodot lokālplānojumu izvērtēšanai. Deputātiem neizdevās pārliecināt kolēģu vairākumu, līdz ar to lokālplānojumu apspriedei un atzinumu saņemšanai Rīgas dome nodos jau jaunnedēļ.

Vai dzīvot Zaķusalā būs veselīgi?

Par torņa ietekmi uz Zaķusalas nākotnes iemītniekiem nesatraucas SIA "Merks", kas gādās par lokālplānojuma īstenošanu dzīvē. Uzņēmuma pārstāve Liene Meklere-Kutsare portālam "Delfi" norāda, ka starojums salas iemītnieku veselībai nekaitēs.

Līdztekus Veselības inspekcijas 2014. gada pārbaudei, Zaķusalas televīzijas tornī mērījumus regulāri veic arī Latvijas valsts radio un televīzijas centrs, portālam "Delfi" stāsta centra pārstāve Vineta Sprugaine. Elektromagnētiskā lauka intensitāti centrs mēra, lai pārliecinātos, ka tornim piegulošā teritorijā, kā arī tornī strādājošo darba vietās tā atbilst normai.

"Piemēram, 2015. gada sākumā veiktie mērījumi atklāja, ka elektromagnētiskā lauka intensitāte gan tornim piegulošajā teritorijā, gan apmeklētājiem pieejamajā vestibilā un skatu laukumos ne tikai nepārsniedz, bet pat nesasniedz starptautiskās vadlīnijās noteikto līmeni," norāda Sprugaine. Mērījumi Zaķusalā ārpus torņa teritorijas gan nav veikti.

Dažādās torņa piegulošās teritorijas vietās intensitāte bija 0,5% līdz 3,5% robežās no iedzīvotājiem pieļaujamās normas, vestibilā mērierīces uzrādījušas 40 reizes mazāku intensitāti par pieļaujamo, bet 100 metru augstajā skatu laukumā intensitāte bija 1,4% no pieļaujamās robežas – tikpat daudz, cik iedzīvotāji izjūt pie Laimas pulksteņa. Piemēram, Centrālās stacijas laukumā elektromagnētiskā lauka intensitāte 2015. gada apsekojumā bija 4,6% no pieļaujamā, bet Āgenskalna tirgus apkaimē – 11,7%.

Elektromagnētiskais starojums nav vienīgais drauds potenciālajiem Zaķusalas iemītniekiem. Lokālplānojuma izstrādātāja SIA "Metrum" arīdzan brīdināja, ka veselības problēmas dzīvojamo ēku iemītniekiem līdzās Salu tiltam varētu radīt autosatiksmes troksnis. To paredzēts risināt, pirmo apbūves zonu atvēlot publiskai apbūvei un apstādījumu joslai.

Sapnis par mazo Lasvegasu

Teika vēsta, ka Zaķusala pie sava nosaukuma tikusi, kad pie salas piestājušie plostnieki kurinājuši ugunskuru un nejauši aizdedzinājuši zāli. Tad no visām pusēm sākuši lēkt zaķi. Vēlāk sala bijusi būtisks atspaids Rīgā mītošajiem zvejniekiem un plostniekiem. Bet Salu tilta atklāšana 1976. gadā noveda pie pilnīgas salas vēsturiskās dzīves un "gara" iznīcināšanas. Proti, trīs gadus vēlāk sākās televīzijas torņa būvniecība. Tās laikā nojauca visu salas vēsturisko apbūvi, tās iemītniekus pārceļot uz labiekārtotiem dzīvokļiem Rīgas mikrorajonos, galvenokārt Ķengaragā.

Nesenajā vēsturē Zaķusala pieredzējusi virkni vērienīgu, bet nerealizētu projektu. Portāls "Delfi" jau vēstīja, ka dažādi investori Zaķusalas nākotnes plānus kaļ jau gandrīz 20 gadus. Starp potenciālajiem līdzekļu ieguldītājiem savulaik bija rodams gan politiķis Ainārs Šlesers un uzņēmējs Viesturs Koziols, gan tagadējais ASV prezidents Donalds Tramps.

1999. gadā SIA "Prima S.R." prezentēja plānu Zaķusalā uzbūvēt izstāžu, kultūras un atpūtas kompleksu. Trīs gadus vēlāk uzņēmuma kontrolpaketi pārņēma Koziols un Šlesers, bet pēc tam – Dānijas uzņēmums.

2004. gadā "Prima S.R." mainīja nosaukumu uz "Zaķusala Estates" un gadu vēlāk nāca klajā ar plānu Zaķusalā būvēt multifunkcionālu centru. 2007. gadā Rīgas dome šo plānu atbalstīja. Tobrīd ar Koziolu saistītam norvēģu uzņēmumam piederošā "Zaķusala Estates" tādējādi saņēma atļauju celt divu līdz 36 stāvus augstu multifunkcionālo atpūtas un izklaides kompleksu, kā arī dzīvojamās ēkas, birojus, viesnīcas un izstāžu – tirdzniecības zāles. Tad nāca krīze un pusmiljardu eiro lielie plāni iestrēga.

2011. gadā Koziols un Šlesers medijiem stāstīja, ka par Zaķusalas attīstīšanu interesējies arī ASV miljardieris Tramps. Viņš esot izrādījis interesi par iespēju investēt jaunu viesnīcu un koncertzāļu projektos Jūrmalā un Rīgā, kā arī attīstīt šovbiznesu Latvijā.

Šogad žurnāla "Ir" publicētajās "oligarhu sarunās" rakstīts par Šlesera tikšanos ar partneriem viesnīcā "Rīdzene", kurā uzņēmējs izklāstīja par sarunām ar Trampu un abu kopīgajiem biznesa plāniem. Šlesers žurnāla publicētajās sarunās kādam investoru pārstāvim stāstījis, ka viņam ir vienošanās ar Trampu – viņš gatavs Zaķusalā taisīt "Trump Plaza Riga". Šlesers esot Ņujorkā ticies ar Trampu, un miljardieris atzinis, ka Rīgā esot labākais zemes variants.

Par šiem plāniem sāka interesēties Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs un ASV Federālais izmeklēšanas birojs (FIB).

Britu laikraksts "The Guardian" šopavasar vēstīja, ka sarunas ar Trampu pārtrūka pēc tam, kad Igoru Krutoju un citus uzņēmējus lielas krimināllietas ietvaros iztaujāja Latvijas varasiestādes. Pēc Latvijas pieprasījuma 2014. gadā Trampa saistību ar uzņēmējiem sāka pētīt arī FIB. Koziola versija par ieceres pačabēšanu atšķiras – tam vienkārši neesot atrasts pietiekams finansējums.

Nākamie 30 gadi

"Merks" par "Zaķusala Estates" vairākuma akciju īpašnieci kļuva 2014. gadā. Divus gadus vēlāk starptautiskā konkursā par labāko Zaķusalas attīstības projektu izraudzījās SIA "RUUME arhitekti" vīziju, kas paredzēja kompleksu teritorijas apbūvi un krastmalas izmantošanu rekreācijai.

Šoruden noslēdzās pirms pusotra gada uzsāktā lokālplānojuma izstrāde. Rīgas dome "Metrum" izstrādāto lokālplānojumu publiskai apspriedei nodos no 4. decembra līdz 2019. gada 11. janvārim. Publiskās apspriešanas sanāksme notiks 7. janvārī. Ar lokālplānojumu internetā var iepazīties šeit, kur iespējams arī elektroniski sniegt viedokli un ieteikumus.

Lokālplānojums aptver 34 hektārus plašu teritoriju uz dienvidiem no Salu tilta. Šobrīd teritorija lielākoties ir neapsaimniekota. To mēdz izmantot zvejnieki un peldēt gribētāji. Pie televīzijas torņa no automašīnu riepām uzsliets neoficiāls peintbola parks. Salas teritorijā rodama arī kopš 2015. gada sacensībām pamesta motokrosa trase.

"Zaķusalas Estate" teritorijā pieder 12 hektāri zemes. Plānojums paredz pārcelt Zaķusalas krastmalu, kuru šobrīd jauno autovadītāju apmācīšanai izmanto autoskolas, dziļāk salas iekšienē, tādējādi Daugavas krastu atbrīvojot no transporta satiksmes un padarot to publiski pieejamu gājējiem. Galvenajām ielām plānots radīt perpendikulārus piebraucamos ceļus, kas apkalpos dzīvojamo ēku blokus iekškvartālu teritorijās, kur paredzēts iekārtot vismaz 1700 dzīvokļus.

Abus Zaķusalas krastus paredzēts padarīt publiski pieejamus gājējiem un velobraucējiem, skrējējiem, makšķerniekiem, kā arī ūdens transporta lietotājiem. Daugavas krastmala iecerēta kā "urbāna" promenāde, savukārt Mazās Daugavas krasts – kā rekreācijas un aktīvās atpūtas zona. Lokālplānojumā ir izstrādāta velo infrastruktūras attīstības shēma, kā arī priekšlikums par jauna sabiedriskā transporta maršruta izveidi. Uz Lucavsalu plānots ierīkot astoņus metrus platu gājēju tiltu.

"Merks" pārstāve Meklere-Kutsare portālam "Delfi" apstiprina, ka visu Zaķusalas teritoriju vienlaikus neapbūvēs. Uzņēmuma plāns ir apbūvi veikt vairākās kārtās, teritoriju sadalot dažādos kvartālos. "Katrai no šīm apbūves kārtām, visticamāk, rīkosim konkursus, meklēsim labākās idejas, tad arī varēsim runāt par konkrētākiem projektu termiņiem un budžetiem. Šobrīd būtu pāragri tos prognozēt, jo priekšā vēl gan paša lokālplānojuma apstiprināšana, gan saistošo noteikumu pieņemšana, pēc kā sekos ārējo tīklu projektēšana, iespējams, jaunas ielas un ar to saistīto komunikāciju izbūve un citi darbi," klāsta Meklere-Kutsare.

Rīgas dome prognozēja, ka lokālplānojuma īstenošana varētu ilgt aptuveni 30 gadus. Bet pirmā būvniecība varētu sākties 2020. gadā. Vispirms plānots apbūvēt Salu tiltam tuvāk esošo teritoriju. Jaunā Zaķusalas krastmala 2037. gadā varētu būt pietiekami pabeigta, lai varētu slēgt tagadējo krastmalu.

Televīzijas torņa pārbūve

Lokālplānojumā nav ietverta gruzīnu arhitekta Kima Nikuradzes zīmētā televīzijas torņa teritorija. Par tā nākotni gādā Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs, kas pērn par 2,2 miljoniem eiro SIA "Nams" uzticēja izstrādāt Zaķusalas televīzijas torņa pārbūves projektu. Nākamā gada izskaņā sāksies trīs gadus ilga rekonstrukcija, kuras laikā par aptuveni 50 miljoniem eiro torni pārbūvēs, cenšoties to padarīt par mūsdienīgu pilsētvides sastāvdaļu.

Pārbūvēs gan tehniskās un administratīvās telpas, gan publiski pieejamo TV torņa daļu, ko plānots paplašināt gandrīz sešas reizes. Paredzēts labiekārtot arī tornim piegulošo teritoriju, iekārtojot tur parku, kura centrā atradīsies miniatūra Latvijas teritorija.

Savulaik populārās kafejnīcas "Vēja roze" vietā tornī paredzēts atklāt restorānu. Apmeklētājiem durvis vērs arī bumbu patvertne, kas savulaik izbūvēta ar mērķi nepieciešamības gadījumā paglābt aptuveni 30 torņa darbību nodrošinošos cilvēkus no kopumā 300 tur strādājošajiem.

1989. gadā atklātais Zaķusalas TV tornis pašlaik ir augstākais tornis Eiropas Savienībā, slejoties 368 metru augstumā. Šobrīd skatu laukums atrodas 97 metrus virs zemes, bet pēc rekonstrukcijas tas būs zemākais no trim torņa skatu laukumiem.

Šogad jau apstiprināts lokālplānojums Zaķusalas teritorijai otrpus Salu tilta. Tur līdzās Latvijas Televīzijas ēkai plānots uzbūvēt biznesa centru, viesnīcu, dzīvokļus, birojus un komercplatības.

Biznesa centru iecerēts uzcelt neuzbūvētās Latvijas Radio ēkas vietā līdzās tagadējai Latvijas Televīzijas ēkai, kā to 1970. gadu beigās paredzēja arhitektes Andra Purviņa un Baiba Maike.