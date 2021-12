Eliasa bokss un Alisas jaunās 30 sekundes. Kā klājas 'Stiprini stipros' 2019. gada varoņiem

"Mēs Gundegas aiziešanu pieņēmām kā dzīves daļu, kam bija jānotiek tieši tad, kad tas notika," portālam "Delfi" saka Inguna. Gundegas aiziešanas brīdis bija ļoti grūts ģimenei. Inguna atzīst, ka bija lielas skumjas, tomēr viņa sapratusi, kāpēc spēja pieņemt situāciju un pat ar vieglumu savu bērnu palaist.

"Esmu vienmēr domājusi par tādu jautājumu – kad padoties vecākiem, kā saprast, vai ir jēga ko darīt vai nekam nav nozīmes. Taču, kad es atskatos uz to, ko mēs izdarījām pa šiem 18 gadiem, es neko nenožēloju. Ja godīgi, es nemainītu neko. Gundegas aiziešanu būtu grūtāk pārdzīvot, ja es šajos 18 gados nebūtu ieguldījusi tik lielu darbu, kādu es ieguldīju. Es izdarīju visu, ko es varēju," nosaka Inguna. Vienīgais, ko viņa būtu mainījusi, – būtu vairāk laika pavadījusi ar savu vecāko meitu. Taču attiecībā uz Gundegu Inguna norāda, ka bērnu ar šādu diagnozi nevar atstāt guļošu. "Katram bērnam ir sava veida dzīves ritms, kas jāiziet, kā jāattīstās, jāpilnveidojas, – Gundegai tas bija citā līmenī," saka Inguna.

Inguna lūdz pateikt paldies visiem, kas ģimeni atbalstīja gan materiāli, gan vārdos, gan domās. "Tas deva spēku un palīdzēja iet uz priekšu," viņa saka. Pēdējos gados pirms meitas aiziešanas viņa sapņojusi par to, ka pēc visiem šiem gadiem varēs atsākt strādāt un dzīvot sociāli atvērtu dzīvi. 2019. gadā, kad tikāmies, Inguna bija uzsākusi studijas pedagoģijas specialitātē, kuras arī pabeidza. "Taču brīdī, kad Gundega aizgāja, es sapratu, ka man darbam vienkārši nav spēka. Paldies tam, ka vīrs var strādāt, es varēju būt mājās un atjaunoties," stāsta Inguna. Ļoti palīdzējuši arī "Stiprini stipros" projektā savāktie ziedojumi, par kuriem varēja pēc meitas aiziešanas saņemt psihologa konsultācijas. Šis ir gads, kad Inguna jau jūt, ka enerģija sāk atgriezties un viņa kļūst emocionāli un fiziski spēcīgāka.

Alisa. Princese starp puišiem

Alisa Mihailova (8) piedzima vesela, taču pēc gada vecuma sasniegšanas viņai atklāja onkoloģisku saslimšanu. Tam sekoja ķīmijterapija, intoksikācija, sepse, reanimācija un ilgstoša rehabilitācija, kas turpinās vēl tagad. Sarunā ar "Delfi" Alisas mamma Irina teica, ka toreiz nesajukt prātā palīdzējusi tikai fanātiska vēlme izvilkt savu bērnu. Pirms diviem gadiem projektā "Stiprini stipros" vācām naudu Alisas rehabilitācijai, tobrīd sešgadīgās meitas intelektuālo attīstību mamma vērtēja kā trīsgadnieces.

Foto: No personīgā arhīva

Šā gada 24. novembrī Alisai palika astoņi gadi, un, novembrī sazvanīta, Irina ar lepnumu stāsta, ka meita sākusi gaitas 1. klasē Rīgas 2. speciālajā internātpamatskolā. "Alisa ļoti izauga. Ļoti ātri aug, kaut kā negaidīti," smejas Irina. Arī brāļi turpina ļoti rūpēties par mazo māsu. Starp puišiem "viņa ir tāda princese un prasmīgi to izmanto", smaida Irina.

Pirms diviem gadiem Alisa pārsvarā bija ratiņkrēslā, taču šobrīd sākusi vairāk staigāt. Tagad ratiņkrēslu izmanto tikai skolā. "Bet pārsvarā viņa staigā pie rokas vai ar rollatoru – viņa to stumj un šādi pārvietojas," skaidro Irina. Turklāt sasniegums – Alisa tagad var pati noiet bez atbalsta 30–40 sekundes. Mamma norāda, ka tas noticis šogad: "Pamazām, pamazām. Nav tā, ka viņa pēkšņi sāka runāt normālā valodā. Protams, viņa jau vairāk runā, plus mīnus saprotami, bet vienalga, protams, ar to vēl ir lieli sarežģījumi."

Foto: No personīgā arhīva

"Mēs šobrīd gaidām ļoti dārgas ortozes," turpina Irina. Abām kājām tās maksājot 5000 eiro. Šie palīglīdzekļi vajadzīgi, lai meita varētu staigāt. Daļu summas kompensēs Vaivaru Tehnisko palīglīdzekļu centrs, vēl varētu palīdzēt Bērnu slimnīcas fonds. Ja valsts atbalstu tomēr nesniegšot, izmantos projektā saziedoto naudu. Irina stāsta, ka izmanto arī valsts apmaksātās speciālistu konsultācijas, savukārt pašvaldības atbalstu šobrīd neizmanto. Tas saistīts ar to, ka deklarētā dzīvesvieta ir vienā pašvaldībā, taču realitātē dzīvo citā. Tāpat esot grūti izsekot visam līdzi, arī sarunā iepriekš Irina norādīja uz informācijas trūkumu.

Vēl Alisa divas reizes gadā saņem rehabilitācijas pakalpojumu centrā "Poga". Iepriekš projektā "Stiprini stipros" saziedotā summa izmantota ergoterapeitam un logopēdam, "taču fizioterapiju mums apmaksāja "eirofondi", mēs piedalījāmies projektā". Tāpēc saziedotie līdzekļi vēl ir atlikuši, stāsta Irina. Tas esot ļoti liels atbalsts.

Ance Keita. Cipari Adventes kalendārā un našķīši

2019. gada "Stiprini stipros" projektā arī iepazinām Anci Keitu un viņas ģimeni. Meitenei ir iedzimts glikozilācijas traucējums, attīstības traucējumi. Ances mamma Agnese Lielmane "Delfi" stāsta, ka pēdējo divu gadu laikā meitas attīstībā vērojama manāma izaugsme. Ance Keita kļuvusi atvērtāka un vairs nav jāpierunā, lai dotos uz nodarbībām. Tas varētu būt skaidrojams ar pusaudža vecuma sākumu, bet, protams, liela nozīme ir arī ieguldītajam darbam, nodarbībām un terapijām, no kā liela daļa bez ziedotāju atbalsta nebūtu iespējama. Ziedotāju atbalsts Ances attīstošajām nodarbībām un rehabilitācijai būs arī nepieciešams nākamgad.

Foto: No personīgā arhīva

Agnese arī atklāja, ka Ancīte nu jau gluži labi atpazīstot ciparus un skaitļus un šogad adventes kalendārā pati sameklē katras dienas lodziņu, lai tiktu pie našķīša. Ance joprojām ļoti mīl dzīvniekus un ir ļoti sirsnīgs bērns. Tagad viens no galvenajiem vecāku uzdevumiem ir pieņemt, ka Ance kļūst patstāvīgāka un iemācīties uz viņu paļauties, vairāk uzticēties.

Vairāk par to, kā klājas Ancei Keitai, Agnese pastāstīja "Stiprini stipros" veltītam raidījumam, kas skatītājiem būs pieejams 17. decembrī portālā "Delfi".

Kirils. Atkarība no laikapstākļiem

Rakstam par Kirilu Zjabrikovu un viņa mammu Jūliju Kiriļenko "Stiprini stipros" nosaukums bija ""Jūlija, tu esi tanks." Kā būt pusaudža ar autismu mātei". Jau pirms pandēmijas dzīve ar bērnu, kuram noteikts autisms, bija grūtību pilna, taču Jūlija nebeidz pārsteigt un iedvesmot: viņa gan turpina strādāt pie Kirila attīstības, gan audzina jaunāko meitu – pirmklasnieci. Enerģiskā sieviete arī palīdz citiem vecākiem, kas audzina bērnus ar autismu, aizstāv instancēs gan savas, gan citu ģimeņu intereses un turpina strādāt gan algotā, gan brīvprātīgajā darbā.

Jūlija patiešām ir nemitīgā kustībā: mājas, darbs, rūpes par bērniem, no kuriem vienam ir autisma diagnoze. Mūsu saruna notiek novembra vidū, valstī ir karantīna, skolās nav nekādas skaidrības – te mācāmies klātienē, te atkal ne. Pa vidu šim haosam un neskaidrībām Jūlija atrod laiku it visam, taču par to nākas maksāt ar negulētām naktīm. Viņa nespēj paiet garām citu likstām – tāds nu ir Jūlijas raksturs.

Foto: No personīgā arhīva

"Kas noticis pa šiem diviem gadiem? Kirilam ir jau 17, pēc gada būs pilngadīgs. Viņa īpatnības dēļ – Kirils ir ļoti atkarīgs no laikapstākļiem – skolas grafiks ir ļoti nestabils, dēls nodarbības apmeklē vien pāris dienu nedēļā. Turpinām darboties, lai nezaudētu to, ko jau esam ar savu darbu sasnieguši. Pirms vēl nav 18 gadu, jāpagūst apmeklēt visus ārstus, nokārtot visas procedūras, jo vēlāk tas var būt problemātiski. Vēlos brīdināt visus vecākus, kam bērns ar invaliditāti ir pusaudža gados: sāciet apstaigāt ārstus vismaz pusgadu pirms pilngadības. Tagad visur ir tādas rindas, ka var vienkārši nepagūt. Protams, visu šo laiku man ļoti palīdz aukle. Ilgu laiku biju darba meklējumos. Ik dienu sūtīju desmitiem CV, arī uz valsts iestādēm. Taču vai nu nebija nekādas atbildes, vai nāca atteikumi. Un, kad rokas jau gandrīz bija nolaidušās, parādījās labs piedāvājums – tagad nodarbojos ar auditu un inventarizācijām veikalos. Nākas strādāt arī naktīs," stāsta Jūlija Kiriļenko.

Vairākus gadus sieviete cīnījās, lai pie viņu mājas Bolderājā tiktu labiekārtots bērnu rotaļu laukums. Uzstājība un spēja pārliecināt ļāva plūkt laurus: oktobra beigās pagalmā parādījās šūpoles. Tiesa, atbilstoši projektam tur jābūt arī trenažieriem, taču tie tiks uzstādīti vēlāk, kad pašvaldība sarīkos jaunu iepirkuma konkursu.

"Kamēr nebija darba, biju biržā. Tur bija iespēja saņemt 5000 eiro savam projektam. Izveidoju, noformēju un ekspertiem prezentēju ABA terapijas projektu – gribēju strādāt ar pusaudžiem, kam ir autisms. Lai attīstītu projektu, man bija nepieciešamas apmaksātas mācības, taču eksperti nosprieda, ka projekts nav pilnīgs. Tagad varu pieteikties vien pēc gada," stāsta Jūlija.