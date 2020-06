Elksniņu gāž no Daugavpils mēra amata

Ceturtdien kārtējā domes sēdē ar deputātu balsu vairākumu pēc Latgales partijas un daļas "Mūsu partijas" deputātu aicinājuma no amata atbrīvots Daugavpils domes priekšsēdētājs Andrejs Elksniņš (S).

Savā pieprasījumā par domes sēdes sasaukšanu deputāti minēja, ka Elksniņš "pielieto sliktas pārvaldības metodes, nepamatoti represē domes darbiniekus, kompromitē pašvaldības uzņēmumus, grauj viņu reputāciju, kas neļauj uzņēmumiem efektīvi strādāt un apdraud Eiropas Savienības struktūrfondu finansēto projektu realizāciju".

"Andrejs Elksniņš ir atkārtoti nodemonstrējis, ka nespēj vadīt pašvaldību, lai ieviestu godīgu un efektīvu pārvaldību un vienotu domes deputātus darbam," uzskata kārtējā apvērsuma rīkotāji, piebilstot, ka mērs esot zaudējis daudzu deputātu un pilsētas iedzīvotāju vairākuma uzticību.

Jautājums par Elksniņa atbilstību tika iekļauts sēdes sākumā un skatīts kā pirmais. Lai arī pieprasījumu par atbrīvošanu iesniedza astoņi deputāti, par mēra atbrīvošanu nobalsoja deviņi domnieki, pret bijuši četri, bet divi nebalsoja. Mēra gāšanu atbalstīja visi Latgales partijas deputāti, kā arī trīs "Mūsu partijas" pārstāvji, tostarp bijušais mērs Rihards Eigims. Vēl viens partijas pārstāvis Igors Prelatovs, kurš nesen paziņoja par atkāpšanos no vicemēra amata, balsojumā līdz ar pašu Elksniņu nepiedalījās.

Elkniņš, kurš domi vadīja uzreiz pēc pašvaldību vēlēšanām, taču drīz vien no amata tika gāzts, un par pilsētas mēru atkārtoti kļuva 2019.gada janvāra vidū, deputātu pieprasījumu par atbrīvošanu no amata nosauca par lielu komplimentu, pateicoties par kopīgu darbu pašvaldības un domes darbiniekiem. Pēc viņa paustā, "vienīgi ar jaunu un izglītotu cilvēku vecā varas eksistence Daugavpils domē varētu būt izbeigta".

Aivars Broks (Latgales partija) mēram pārmeta mobingu un morālo teroru, lojalitātes trūkumu pret Daugavpili un Latvijas valsti. Tāpat domnieks nav apmierināts ar dārgiem pašvaldības projektiem.

"Mēs varam daudz runāt, kas ir labs, kas ir slikts. Jautājums ir vienkāršs - vai ir komanda vai nav komanda, vai ir politisks atbalsts vai nav politisks atbalsts. Pašlaik liels skaits deputātu uzskata, ka komandas nav. Ja nav komandas, lai arī kādi ir mērķi, realizēt tos normāli nav iespējams," komentēja domes priekšsēdētāja Jānis Dukšinskis (Latgales partija).

Jau vēstīts, ka Daugavpils domē pārstāvētie Latgales partijas deputāti, kas līdz šim veidojuši koalīciju ar Elksniņa pārstāvēto "Saskaņu", kopā ar diviem "Mūsu partijas" deputātiem bija parakstījuši aicinājumu sasaukt domes sēdi priekšsēdētāja atsaukšanai no amata.

Pēc deputātes Helēnas Soldatjonokas (Latgales partija) teiktā, Latgales partijā ir daudzi pieredzējuši deputāti, kuri ir strādājuši gan valsts, gan pašvaldības pārvaldē, ir bijuši arī Saeimas deputāti un pieraduši strādāt komandā, taču Elksniņš lēmumus pieņemot vienpersoniski.

"Mēs zinām, kas ir labas pārvaldības principi, bet sadarbība ar "Saskaņu" neveidojās jau no paša sākuma. Elksniņš lēmumus pieņem vienpersoniski, taisa "pīāru" uz daudzām lietām," apgalvoja Soldatjonoka, kura domē vada Sociālo jautājumu komiteju. Viņa savulaik, kritizēta no Elksniņa puses, atcelta no amata, bet vēlāk atkal ievēlēta kā komitejas priekšsēdētāja.

Aicinājumu par ārkārtas domes sēdes sasaukšanu parakstījuši astoņi no 15 deputātiem. Tie ir seši Latgales partijas deputāti, kā arī divi "Mūsu partijas" pārstāvji - Aivars Zdanovskis un Līvija Jankovska. Soldatjonoka atzina, ka Latgales partija savā komandā pagaidām neredz Eigimu, kurš domē arī ievēlēts no "Mūsu partijas", jo viņš ir apsūdzētais krimināllietā un lieta vēl nav iztiesāta.

Latgales partijas mērķis arī esot, lai Daugavpils nākotne nebūtu saistīta ar "Saskaņu".

Lai arī vienošanās par nākamo iespējamo mēru vēl neesot panākta, pēc deputātes domām, atbilstošākais kandidāts ir Jānis Lāčplēsis (Latgales partija), kurš jau ir strādājis šajā amatā. Viņš esot gudrs, inteliģents, un "tādu cilvēku ir ļoti maz".

Aģentūra LETA novēroja, ka aizvadītajās domes preses konferencēs Elksniņa un Lāčplēša viedokļi par vairākiem pilsētas projektiem nesaskanēja, un politiķi apmainījās ar savstarpējiem pārmetumiem un kritiku.

Pašlaik Latgales partijai domē ir divi vietnieku amati, ko ieņem Lāčplesis un Dukšinskis. Viņi šajos amatos ievēlēti pērn vasarā, kad par atkāpšanos paziņoja toreizējais domes priekšsēdētāja vietnieks Zdanovskis un mēra vietnieku skaitu palielināja līdz trim. Pašlaik gan mēram ir tikai divi vietnieki, jo no amata atkāpās Prelatoovs.