Engures novadā jūrā pazudis cilvēks, informēja Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestā (VUGD).

Svētdien pulksten 18.59 tika saņemts izsaukums uz Engures novadu, kur jūrā bija apgāzies peldlīdzeklis ar diviem cilvēkiem.

Ierodoties notikuma vietā, glābēji konstatēja, ka aptuveni 500 metrus no krasta atrodas kanoe līdzīga laiva un no Valsts policijas tika saņemta informācija, ka viens no cilvēkiem bija izpeldējis paša spēkiem pirms VUGD ierašanās un tika nodots Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta mediķiem.

Nekavējoties tika sākta otra cilvēka meklēšana, kur piedalījās arī Jūras spēku Krasta apsardzes dienesta kuģis K07 "Ausma" un helikopters "Mi-17". Līdz ar diennakts tumšā laika iestāšanos pulksten 22.51 VUGD darbu notikuma vietā pārtrauca, bet pirmdien meklēšanas darbi turpināsies.

Dodoties jūrā ar peldlīdzekli, cilvēki nebija uzvilkuši glābšanas vestes.

VUGD aicina ievērot piesardzību atpūtā uz ūdens un izmantot glābšanas vestes.