EP deputāti: kandidāti jāvērtē pēc padarītā, nevis reklāmas efektivitātes

Cilvēki nedrīkst atstāt lemšanu par nākotni citu rokās, intervijā pauda Eiropas Parlamenta (EP) deputāts Aleksejs Loskutovs (JV).

Cilvēkiem pašiem ir jālemj par savu nākotni, jo gan nacionālais parlaments, gan EP dara to, kas skar katru. "Vēlētāju izvēlei jābūt ne tik emocionālai, cik pārdomātai. Kandidāti jāvērtē pēc darba, nevis reklāmas efektivitātes," uzsver Loskutovs.

Viņš gan nedomā, ka partiju piesaistītie sarakstu līderi, kuri līdz šim nedarbojās politikā, palielinās vēlētāju aktivitāti. Loskutovs pieļauj, ka pēc šīm vēlēšanām spēku samērs EP var mainīties, bet svarīgākais, lai parlaments spētu arī turpmāk efektīvi darboties.

Savukārt eiroparlamentāriete Sandra Kalniete (JV) atgādina, ka Latviju EP pārstāv tikai astoņi deputāti, līdz ar to katrs no viņiem ir būtisks mums svarīgo jautājumu risināšanai. Pašlaik, pēc Kalnietes domām, divi no Latvijas pārstāvjiem EP ir "prokrieviski", bet vēl viena pārstāvja darba efektivitāte esot zema.

"Ir ļoti svarīgi, lai iespējami vairāk vēlētāju piedalītos vēlēšanās, lai šāda situācija neatkārtotos," pauda Kalniete.

Iepriekšējās EP vēlēšanās, 2014. gadā, Latvijā piedalījās 30,24% vēlētāju, 2009. gadā – 53,69%.