EP vēlēšanas: CVK un EPBL aicina neaizmirst par savu pilsoņa pienākumu

Atklājot Eiropas Parlamenta (EP) vēlēšanu nedēļu, Centrālā vēlēšanu komisija (CVK) un Eiropas Parlamenta birojs Latvijā (EPBL) pirmdien, 20. maijā, rīkoja preses konferenci par EP vēlēšanu aktualitātēm, vēlreiz aicinot iedzīvotājus neaizmirst savu pilsoņa pienākumu un izmantot iespēju vēlēt.

Preses konferencē medijus iepazīstināja ar iespēju, kas šajās vēlēšanās tiks īstenota pirmo reizi – balsošanu ne tikai savā, bet arī citā Latvijas vēlēšanu iecirknī iepriekšējās balsošanas laikā – 22., 23. un 24. maijā. Preses konferencē piedalījās CVK priekšsēdētāja Kristīne Bērziņa un EPBL vadītāja Marta Rībele.

"Mūsu galvenais uzdevums, uzsākot vēlēšanu nedēļu, atgādināt par vēlētāja iespējām. Pats svarīgākais, kas jāatceras – katram vēlētājam šajās vēlēšanās tiek piešķirts noteikts vēlēšanu iecirknis. Latvija EP vēlēšanās ir tikai viens vēlēšanu apgabals. Ir svarīgi nodrošināt principu "viens vēlētājs – viena balss," stāsta Bērziņa.

"Diemžēl daudzi iedzīvotāji nav saņēmuši vai izlasījuši vēstuli no PMLP, kurā teikts, ka katram vēlētājam ir savs vēlēšanu iecirknis, tāpēc lūdzam iedzīvotājus sekot līdzi informācijai medijos. Vēlētājus aicinām neapvainoties uz valsti. Apmēram pirms 100 gadiem mums nebija tādas iespējas vēlēt vēlēšanās, tāpēc tagad iesaku šo iespēju izmantot," papildina Bērziņa.

Pirmdien, 20. maijā, visi Latvijas vēlēšanu iecirkņi sāks darbu dežūras režīmā. Vēlēšanu nedēļā iecirkņos varēs iepazīties ar EP vēlēšanām reģistrētajiem deputātu kandidātu sarakstiem, ziņām par kandidātiem, priekšvēlēšanu programmām, balsošanas kārtību, kā arī pieteikt balsošanu atrašanās vietā tiem vēlētājiem, kuri veselības stāvokļa dēļ nevarēs nobalsot vēlēšanu iecirknī.

Iepriekšējā balsošana Latvijā notiks trešdien, 22. maijā, no pulksten 17 līdz 20, ceturtdien, 23. maijā, - no pulksten 9 līdz 12, piektdien, 24. maijā, - no pulksten 10 līdz 16. Iepriekš vēlētāji varēs balsot savā vai citā vēlēšanu iecirknī, ja starp šo iecirkni un iecirkni, kurā vēlētājs balsos, būs iespējama tiešsaistes datu apmaiņa. Balsojot citā iecirknī, jāieplāno ilgāks laiks, kas jāpavada iecirknī, jo vēlēšanu komisija pirms vēlēšanu materiālu izsniegšanas sazināsies ar vēlētāja iecirkni un veiks iecirkņa maiņu.

"Pamataicinājums tomēr ir balsot savā iecirknī. Ja tas nav ērts vai neesat paguvuši nomainīt iecirkni – ir iespēja balsot jebkurā iecirknī Latvijā. Tomēr jāņem vērā, ka tas aizņems vairāk laika – iecirkņa komisijas darbinieks veiks iecirkņa maiņu, kas nozīmē, ka pēc pases datiem tiks nosūtīts pieprasījums uz pamatiecirkni. Pamatiecirknim savukārt būs jāpārliecinās, ka neesat nobalsojis tur un jādzēš jūs no saraksta sākotnējā iecirknī. Tas var aizņemt laiku, stāsta CVK priekšsēdētāja, uzsverot, ka CVK šo iespēju iesaka izmantot tiem, kam nokļūšana savā paredzētajā vēlēšanu iecirknī ir tiešām apgrūtināta. Tāpat Bērziņa iesaka vēlētājiem balsošanai izvēlēties mazāk populārus vēlēšanu iecirkņus, lai izvairītos no garām rindām.

CVK arī aicina iedzīvotājus dalīties ar fotogrāfijām balsošanas iecirkņos, jo, "iespējams, tas mudinās kādu citu atnākt un nobalsot".

EP vēlēšanās vēlētāju uzskaitei Latvijā un Eiropā izmanto vēlētāju sarakstus, un pamatbalsošanas veids ir balsot savā vēlēšanu iecirknī vēlēšanu dienā vai iepriekšējās balsošanas dienās.

Noskaidrot savu vēlēšanu iecirkni, ja nav saņemta Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes sūtītā vēstule, var e-pakalpojumā "Vēlēšanu iecirkņa noskaidrošana", kas pieejams šeit vai pa tālruni 67049999.

Preses konferencē pastāstīja arī par vēlēšanu rezultātu paziņošanu Latvijā un ES kopumā, kā arī atgādināja par Eiropas Parlamenta lomu Latvijas iedzīvotāju dzīvē un Eiropas Parlamenta deputātu ietekmi.

Provizoriskie vēlēšanu rezultāti būs zināmi pusnaktī no 26. maija uz 27. maiju, kad noslēgsies vēlēšanas tajās dalībvalstīs, kurās tradicionāli vēlēšanu diena ir svētdiena.

Vēlēšanu dienā ap pulksten 8, 12 un 16 CVK mājaslapā tiks publiskota un atjaunota informācija ar to, kāda ir bijusi vēlētāju aktivitāte vēlēšanu iecirkņos Latvijā. Pulksten 20 vēlēšanu iecirkņi Latvijā tiks slēgti un sāksies balsu skaitīšana, preses konferencē skaidroja Bērziņa. Viņa atgādināja, ka "vēlēšanu rezultāti drīkst tapt zināmi tikai tad, kad vēlēšanas būs noslēgušās visās dalībvalstīs. Tas, pēc Latvijas laika, būs pulksten 24, kad tiks slēgti vēlēšanu iecirkņi Itālijā".

Svētdien vēlēšanu iecirkņi Latvijā skaitīs balsis, bet brīdī, kad tās saskaitītas - iecirknis durvis slēgs. Balsu skaitīšanas novērotāji un mediji konkrētos iecirkņos ir tiesīgi saņemt atbildi par to, kādi ir provizoriskie balsošanas rezultāti. Taču oficiāls paziņojums par rezultātiem un EP iekļuvušajiem deputātiem tiks paziņots ap pulksten 24 naktī no svētdienas uz pirmdienu.

Sākot no pulksten 19 (pēc Latvijas laika) vietnē vēlēšanurezultāti.eu būs pieejams apkopojums par potenciālajiem vēlēšanu rezultātiem ES dalībvalstīs, kas balstīts uz mediju vai pētījumu veiktām aptaujām (exit polls u.c.). Oficiālie vēlēšanu rezultāti tiks paziņoti tikai pēc pēdējā vēlēšanu iecirkņa slēgšanas dalībvalstīs (Itālijā to slēgs visvēlāk - pusnaktī pēc Latvijas laika).

Eiropas Parlamenta vēlēšanas notiks sestdien, 25. maijā, no pulksten 7 līdz 20.

Piedalīties vēlēšanās drīkst balsstiesīgie Latvijas un citu ES dalībvalstu pilsoņi, kuri reģistrējušies vēlēšanām Latvijā. Balsojot jāuzrāda pase vai personas apliecība (eID).

2019. gada EP vēlēšanās no Latvijas tiks ievēlēti astoņi deputāti, kopumā visā ES – 705 deputāti.

Atšķirībā no Saeimas un pašvaldību vēlēšanām, EP vēlēšanās visa Latvija ir viens vēlēšanu apgabals, Latvijas partijas EP vēlēšanās katra piedāvā vienu kandidātu sarakstu. Deputāti tiek ievēlēti uz pieciem gadiem.

