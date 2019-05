EP vēlēšanas Latvijā aizvadītas mierīgi; darbu turpina pieci iecirkņi ārvalstīs

Eiropas Parlamenta (EP) vēlēšanas Latvijā aizvadītas mierīgi, sestdienas vakarā žurnālistiem pastāstīja Centrālās vēlēšanu komisijas (CVK) priekšsēdētāja Kristīne Bērziņa. Lai gan pirmsvēlēšanu laiku pavadīja dažādas likstas, jau tagad zināms, ka šī gada EP vēlēšanās piedalījušies procentuāli vairāk balsstiesīgo nekā pirms pieciem gadiem.

Pulksten 20 slēgti visi EP vēlēšanu balsošanas iecirkņi Latvijā un ir uzsākta balsu skaitīšana, arī lielākā daļa ārvalstu iecirkņu ir slēgti. Piecos ārvalstu iecirkņos, tostarp Kanādā un ASV, balsošana turpinās. Līdz ar to vēlētāju aktivitāte būs zināma vien svētdien no rīta, kad būs apkopoti visu iecirkņu rezultāti.

Jāatgādina, ka EP vēlēšanās vēlēšanu komisijām ir jāievēro visām Eiropas Savienības (ES) dalībvalstīm saistošs noteikums, ka dalībvalstis nedrīkst oficiāli darīt zināmus atklātībai savus balsu skaitīšanas rezultātus, kamēr nav slēgti vēlēšanu iecirkņi dalībvalstī, kuras vēlētāji ir pēdējie, kuri piedalās vēlēšanās.

Pēdējie EP vēlēšanu iecirkņi durvis vērs Itālijā svētdienas, 26. maija, pusnaktī pēc Latvijas laika. Līdz ar to EP vēlēšanu rezultāti svētdienas pusnaktī tiks publicēti un būs pieejami CVK mājaslapā – sadaļā “Vēlēšanu rezultāti”.

CVK priekšsēdētāja norādīja, ka vēlēšanu diena pagājusi mierīgi. Vienlaikus viņa atzina, ka daļa vēlētāju bija neapmierināti, ka iepriekšējā balsošanā tiešsaistes datu apmaiņa sistēmas traucējumu dēļ nebija iespējams nobalsot citā iecirkņi. Bērziņa atvainojās par šo situāciju vēlētājiem, kuri šī iemesla dēļ vēlēšanās nepiedalījās.

Viņa atzina, ka bijis liels pieprasījums pēc iespējas nobalsot citā iecirkņi. Detalizēta atskaite par iepriekšējās balsošanas tiešsaistes datu apmaiņas sistēma traucējumiem CVK pieprasīs jaunnedēļ. Plānots, ka CVK kopā ar sistēmas izstrādātājiem un citām iesaistītajām pusēm sanāks uz kopīgu sēdi, kurā analizēs notikušo. Bērziņa uzsvēra, ka sistēmas traucējumu iemesli nebija ārēji, bet gan – iekšēji.

Vēstīts, ka Valsts drošības dienests (VDD) līdz pulksten 20 saņēma 20 tā dēvētos signālus par iespējamiem ar vēlēšanu norisi saistītiem pārkāpumiem vai prettiesisku vēlētāju ietekmēšanu.

Kopumā lielākā daļa signālu uz šo brīdi jau ir pārbaudīti un tajos netika saskatītas noziedzīga nodarījuma pazīmes, vienlaikus dažos gadījumos informācijas pārbaude vēl nav noslēgusies.

Dienests arī pabeidzis par diviem signāliem, kas bija saistīti ar iespējamu prettiesisku vēlētāju ietekmēšanu, un vienu signālu par tā dēvēto balsu pirkšanu, kur informācija neapstiprinājās. Vienā gadījumā par iespējamu tā dēvēto balsu pirkšanu pārbaude vēl turpinās.

Līdz šim neviens kriminālprocess nav uzsākts. Vienlaikus nevar izslēgt, ka VDD pārbaudāmu informāciju turpinās saņemt arī pēc vēlēšanām.

Kā skaidroja VDD, līdzīgi kā iepriekšējās vēlēšanās, šajās vēlēšanās vairāk tika saņemta informācija tieši par iespējamiem pārkāpumiem vēlēšanu norisē. Par iespējamu prettiesisku vēlētāju ietekmēšanu, tajā skaitā iespējamiem balsu pirkšanas gadījumiem, tika saņemti četri signāli. Savukārt par iespējamiem pārkāpumiem vēlēšanu norisē kopumā tika saņemti 16 signāli.

Jau ziņots, ka šoreiz EP vēlēšanās savu balsi par kādu no politiskajiem spēkiem varēja atdot arī iepriekšbalsošanā. Laikā no 22. maija līdz vēlēšanu dienai, 25. maijam, nobalsoja 11,21% no visiem vēlētājiem.

Vēlēšanu iecirkņi sestdien strādāja no pulksten 7 līdz 20. Vēlēšanu dienā nobalsot varēja tikai iecirknī, kurā vēlētājs bija reģistrēts.