EP vēlēšanas: sākas iepriekšējā balsošana

Šajās Eiropas Parlamenta (EP) vēlēšanās pirmo reizi vēlētājiem tiek piedāvāta iespēja balsot ne tikai savā, bet arī citā Latvijas vēlēšanu iecirknī iepriekšējās balsošanas laikā – 22., 23. un 24. maijā.

Jau no pirmdienas, 20. maija, visi Latvijas vēlēšanu iecirkņi sāka darbu dežūras režīmā. Vēlēšanu nedēļā iecirkņos iespējams iepazīties ar EP vēlēšanām reģistrētajiem deputātu kandidātu sarakstiem, ziņām par kandidātiem, priekšvēlēšanu programmām, balsošanas kārtību, kā arī pieteikt balsošanu atrašanās vietā tiem vēlētājiem, kuri veselības stāvokļa dēļ nevarēs nobalsot vēlēšanu iecirknī.

Iepriekšējā balsošana Latvijā notiks trešdien, 22. maijā, no pulksten 17 līdz 20, ceturtdien, 23. maijā, - no pulksten 9 līdz 12, piektdien, 24. maijā, - no pulksten 10 līdz 16. Iepriekš vēlētāji varēs balsot savā vai citā vēlēšanu iecirknī, ja starp šo iecirkni un iecirkni, kurā vēlētājs balsos, būs iespējama tiešsaistes datu apmaiņa. Balsojot citā iecirknī, jāieplāno ilgāks laiks, kas jāpavada iecirknī, jo vēlēšanu komisija pirms vēlēšanu materiālu izsniegšanas sazināsies ar vēlētāja iecirkni un veiks iecirkņa maiņu.

"Pamataicinājums tomēr ir balsot savā iecirknī. Ja tas nav ērts vai neesat paguvuši nomainīt iecirkni – ir iespēja balsot jebkurā iecirknī Latvijā. Tomēr jāņem vērā, ka tas aizņems vairāk laika – iecirkņa komisijas darbinieks veiks iecirkņa maiņu, kas nozīmē, ka pēc pases datiem tiks nosūtīts pieprasījums uz pamatiecirkni. Pamatiecirknim savukārt būs jāpārliecinās, ka neesat nobalsojis tur un jādzēš jūs no saraksta sākotnējā iecirknī. Tas var aizņemt laiku," pirmdien medijiem skaidroja CVK priekšsēdētāja Kristīne Bērziņa, uzsverot, ka CVK šo iespēju iesaka izmantot tiem, kam nokļūšana savā paredzētajā vēlēšanu iecirknī ir tiešām apgrūtināta.

Noskaidrot savu vēlēšanu iecirkni, ja nav saņemta Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes sūtītā vēstule, var e-pakalpojumā "Vēlēšanu iecirkņa noskaidrošana", kas pieejams šeit vai pa tālruni 67049999.

Eiropas Parlamenta vēlēšanas notiks sestdien, 25. maijā, no pulksten septiņiem līdz 20. Piedalīties vēlēšanās drīkst balsstiesīgie Latvijas un citu ES dalībvalstu pilsoņi, kuri reģistrējušies vēlēšanām Latvijā. Balsojot jāuzrāda pase vai personas apliecība (eID). 2019. gada EP vēlēšanās no Latvijas tiks ievēlēti astoņi deputāti, kopumā visā ES – 705 deputāti.

Atšķirībā no Saeimas un pašvaldību vēlēšanām, EP vēlēšanās visa Latvija ir viens vēlēšanu apgabals, Latvijas partijas EP vēlēšanās katra piedāvā vienu kandidātu sarakstu. Deputāti tiek ievēlēti uz pieciem gadiem.

