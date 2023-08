'Es veidoju valdību' – Siliņa nekomentē AS priekšlikumu koalīcijas modelim

Valsts prezidents Edgars Rinkēvičs man ir uzticējis veidot valdību un uzņemties atbildību par to, kādi būs potenciālie sadarbības modeļi, trešdien, 30. augustā, pēc tikšanās ar Rinkēviču žurnālistiem pauda premjera amata kandidāte Evika Siliņa (JV).

Viņa neatbildēja uz žurnālistu jautājumu, vai ir saņēmusi "Apvienotā saraksta" (AS) patlaban nepubliskoto piedāvājumu nākamajai koalīcijai. Tas esot jāprasa pašam AS.

"Valsts prezidents man ir uzticējis veidot šo valdību un uzņemties atbildību par to, kā kādi ir potenciālie sadarbības modeļi. AS ir jāizšķiras, ko viņi darīs tālāk," sacīja Siliņa.

Viņa arī informēja, ka trešdien uz tikšanos aicināti tie politiskie spēki, kuri pauduši gatavību strādāt Siliņas vadītajā koalīcijā, proti, AS, Zaļo un zemnieku savienību un partiju "Progresīvie".

"Delfi" jau vēstīja, ka otrdien, 29. augustā, dienas pirmajā pusē "Apvienotais saraksts" (AS) tikās ar premjera amata kandidāti Siliņu, lai pārrunātu ar koalīcijas izveidi saistītus jautājumus. Pēc sarunām AS vēl nesniedza atbildi, vai politiskais spēks būtu gatavs iesaistīties četru partiju koalīcijā, jo par to tika lemts AS frakcijas sanāksmē otrdienas vakarā.

Pēc sanāksmes gan nesekoja lēmums par iesaistīšanos Siliņas piedāvātajā koalīcijā, bet AS paziņoja par savu piedāvājumu koalīcijas modelim ar Siliņu valdības vadītājas amatā, bet konkrētākas detaļas AS neatklāja.

Jau ziņots, pagājušajā nedēļā Valsts prezidents Edgars Rinkēvičs oficiāli aicināja Eviku Siliņu (JV) veidot nākamo Ministru kabinetu. Drīz pēc tam Siliņa ar "Apvienoto sarakstu" (AS), Nacionālo apvienību (NA), Zaļo un zemnieku savienību (ZZS) un "Progresīvajiem" sāka sarunas par iespējām izveidot piecu politiskos spēku koalīciju. Pēc pirmā sarunu raunda Siliņa secināja, ka piecu partiju koalīcijas nebūs, jo NA atteicās sadarboties ar "Progresīvajiem".

Pirmdien, 28. augustā, Siliņa par koalīcijas sarunu gaitu informēja "Jaunās Vienotības" (JV) frakciju un valdi, saņemot politiskā spēka mandātu izveidot plašu un rīcībspējīgu koalīciju. Siliņa pirmdien vēl neatklāja, ar kuru no politiskajiem spēkiem – NA vai "Progresīvajiem" – varētu tikt veidota koalīcija.

Vienlaikus pirmdien tapa zināms, ka pēc AS lūguma koalīcijas sarunās iestājusies pauze līdz trešdienai. Politiskais spēks vēlējās vēlreiz tikties ar Siliņu, lai "lietišķi un konstruktīvi izrunātos". AS iepriekš vairākkārt uzsvērusi, ka koalīcijā vēlas redzēt esošos partnerus – JV un NA.

Pēc AS sarunām ar Siliņu tapa zināms, ka AS tika piedāvāts iesaistīties koalīcijā ar ZZS un "Progresīvajiem".

Runājot par koalīcijas sarunu tempu, Siliņa iepriekš kā vienu atskaites punktu minēja 15. oktobri, kad Saeimā būs jāiesniedz 2024. gada budžets. "Tas uzliks tempu partneriem izšķirties par darbošanos koalīcijā," sacīja Siliņa. Iepriekš arī minēts, ka Saeimai par jauno valdību vajadzētu lemt septembra vidū.