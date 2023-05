'Esam procesā' – Garisons sola izbeigt armijas pārtikas līgumu līdz jūnijam

Armijas pārtikas piegādes iepirkuma līguma pārtraukšanai risinājums varētu tikt panākts līdz jūnija sākumam, intervijā TV3 raidījumam "900 sekundes" prognozēja Aizsardzības ministrijas (AM) valsts sekretārs Jānis Garisons.

"Faktiski mēs esam sarunu procesā, un, es domāju, noteikti līdz jūnija sākumam mēs varētu panākt risinājumu jau līguma izbeigšanai," sacīja amatpersona.

Lūgts raksturot patlaban notiekošās sarunas ar uzņēmumu par līguma laušanu, Garisons atklāja, ka partneris ir vērsts uz sadarbību, tādēļ, visticamāk, izdosies vienoties par risinājumu, kas valstij neradīs zaudējumus.

Vaicāts, cik daudz informācijas par līguma pārtraukšanas iznākumu AM varēs atklāt plašākai sabiedrībai pēc tam, kad sadarbība ar uzņēmumu tiks izbeigta, Garisons atbildēja, ka šīs detaļas būs skaidrākas tad, kad vienošanās tiks panākta. "Es domāju, ka tajā brīdī, kad mēs panāksim vienošanos un attiecīgi to nostiprināsim, tad to mēs varēsim atklāt. Jāsaprot, ka mēs negribētu runāt par detaļām pašlaik, lai neietekmētu šo procesu," sacīja AM valsts sekretārs.

Kā ziņots, ir sākta sarunu procedūra ar uzņēmumu "Zītari LZ" par armijas pārtikas piegādes iepirkuma līguma pārtraukšanu, pagājušajā nedēļā intervijā Latvijas Televīzijas (LTV) raidījumam "Rīta panorāma" atklāja aizsardzības ministre Ināra Mūrniece (NA).

Viņa sacīja, ka sīkāka informācija par sarunu detaļām no valsts puses netiks sniegta, jo process esot konfidenciāls.

Tomēr ministre uzsvēra, ka darīs visu iespējamo, lai līguma laušanas rezultātā Latvijas valsts nekādus zaudējumus neciestu.

Kā ziņots, Ministru kabinets 9.maijā aiz slēgtām durvīm uzklausīja Aizsardzības ministrijas AM ziņojumu par iepirkumu saistībā ar loģistikas pakalpojumu pārtikas piegādē armijas vajadzībām, taču pēc valdības sēdes ne Ministru prezidents, ne AM neatklāja, vai un kādi lēmumi pieņemti.

Ministru prezidents Krišjānis Kariņš (JV) marta beigās parakstīja rezolūciju, ar kuru AM tika uzdots vērtēt iespējas lauzt līgumu par pārtikas piegādi Latvijas armijai ar iepirkumā uzvarējušo uzņēmumu "Zītari LZ", vienlaikus nodrošinot pārtikas apgādes nepārtrauktību.

AM bija uzdots sagatavot informatīvo ziņojumu par līguma laušanas iespējām, lai to būtu iespējams izskatīt valdības sēdē 4.aprīlī. Tikmēr aizsardzības ministre LTV tika paziņojusi, ka ministrija jau pieņēmusi lēmumu izbeigt līgumu ar "Zītari LZ" par minēto iepirkumu.

Vienai aizsardzības resora amatpersonai, kas iesaistīta iepirkumā par loģistikas pakalpojumu pārtikas piegādē armijas vajadzībām, piemērots disciplinārsods - atbrīvošana no amata. Amatpersonas vārds netiek atklāts, taču LETA jau rakstīja, ka aizsardzības resorā ir atstādināts iepirkuma komisijas vadītājs, nu jau bijušais Nacionālās apvienības (NA) biedrs Ēriks Ezeriņš un kāda NBS amatpersona. TV3 raidījums "Nekā personīga" vēstīja, ka atstādināts tika Nacionālo bruņoto spēku (NBS) Nodrošinājuma pavēlniecības štāba Apgādes pārvaldes Iepirkumu un līgumu daļas priekšnieks Imants Freibergs.

Kā ziņots, Rojā reģistrētais uzņēmums "Zītari LZ" 2022.gada decembrī ieguva 220 miljonus eiro vērtu līgumu par pārtikas piegādi NBS vajadzībām turpmākos piecus gadus.

Ar SIA "Zītari LZ" līgums tika noslēgts par loģistikas sistēmas izveidi, kas apvieno virkni pārtikas ražotājus un citus komersantus, lai nodrošinātu pārtikas piegādi visām NBS vienībām visā Latvijas teritorijā. Saskaņā ar līgumu uzņēmumam pēc NBS pieprasījumiem būtu jānodrošina arī nepieciešamie pārtikas krājumi. Tāpat vienošanās paredz pienākumu uzņēmumam nodrošināt NBS nepieciešamās pārtikas ražošanu un piegādi kara gadījumā, iepriekš norādījusi AM.

AM par iepirkumu sāka pārbaudes, kuru sākotnējie rezultāti liecinājuši par iespējamiem pārkāpumiem. Šādos apstākļos amatpersonas publiski ir izteikušās, ka būtu apsveramas iespējas līgumu izbeigt.

Lai ar kriminālprocesuālām metodēm pārbaudītu, vai iepirkuma procedūras laikā no 2021.gada 18.oktobra līdz šī gada 10.janvārim īstenoti noziedzīgi nodarījumi, Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs (KNAB) 3.martā sācis kriminālprocesu. Kriminālprocess sākts pēc trīs Krimināllikuma pantiem par nepatiesu ziņu par mantu vai citiem ienākumiem lielā apmērā norādīšanu deklarācijā, dienesta stāvokļa ļaunprātīgu izmantošanu mantkārīgā nolūkā un neizpaužamu ziņu, kas nav valsts noslēpums, izpaušanu.

Saskaņā ar LETA vēstīto un "Nekā personīga" ziņoto tiesības uz aizstāvību ir iepirkuma komisijas loceklim Ezeriņam, SIA "Zītari LZ" izpilddirektoram Jurim Zeltiņam, kā arī diviem bijušā aizsardzības ministra Arta Pabrika padomniekiem Valdim Verneram un Aivaram Tiesnesim.

Izmeklēšanas interesēs KNAB nesniedz informāciju, kāds konkrēti procesuālais statuss piemērots katrai kriminālprocesā iesaistītajai personai.