EZA rekomendē apstiprināt balstvakcināciju ar 'Pfizer' no 12 gadu vecuma

Eiropas Zāļu aģentūra (EZA) rekomendē apstiprināt "Pfizer/BioNTech" izstrādātās Covid-19 vakcīnas "Comirnaty" lietošanu balstvakcinācijai personām no 12 gadu vecuma, informēja Zāļu valsts aģentūrā (ZVA).

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

Patlaban balstvakcinācija pusaudžiem visā ES vēl nav apstiprināta, taču līdz šim tā bijusi apstiprināta Eiropas Savienībā divu devu primārās vakcinācijas kursam pusaudžiem, kā arī pieaugušajiem un bērniem no piecu gadu vecuma. Tāpat "Comirnaty" balstvakcīnas lietošana ir bijusi apstiprināta pieaugušajiem no 18 gadu vecuma, skaidroja ZVA.

ZVA norādīja, ka EZA slēdziens par rekomendāciju balstvakcinācijai personām no 12 gadu vecuma sniegts pēc drošuma un efektivitātes datu starprezultātu izvērtēšanas no klīniskā pētījuma par vakcīnas balstdevu personām no 16 gadu vecuma, kā arī pēc publicētās literatūras, pēcreģistrācijas datu un reālās prakses pierādījumu izvērtēšanas par balstdevu lietošanu gados jaunām personām Izraēlā.

Balstdevas tiek ievadītas personām, kuras pabeigušas primāro vakcinācijas kursu, lai atjaunotu aizsardzību pēc tās mazināšanās. Komiteja uzskatīja, ka pieejamie pierādījumi ir pietiekami, lai secinātu, ka imūnā atbilde pusaudžiem pēc balstvakcīnas ievades būs vismaz tikpat spēcīga kā pieaugušajiem.

Tāpat, balstoties uz pieejamiem datiem, netika konstatētas jaunas bažas par drošumu.

Tuvāko mēnešu laikā gaidāmi plašāki dati no pētījumiem un datu analīzēm par pusaudžu populāciju.

EZA turpinās uzraudzīt un izvērtēt pierādījumus un atjaunināt šīs vakcīnas lietošanas instrukciju un zāļu aprakstu vai veikt citas atbilstošas normatīvā regulējuma darbības, informēja ZVA, norādot, ka EZA lēmums sniegs atbalstu nacionālām vakcinācijas kampaņām tajās dalībvalstīs, kurās pieņemts lēmums veikt pusaudžu balstvakcināciju.

Vienlaikus ZVA atzīmēja, ka lēmuma pieņemšanā par to, vai un kad piedāvāt balstvakcināciju personām minētajā vecuma grupā, būs jāņem vērā tādi faktori kā slimības izplatība un sagaidāmais smagums gados jaunu personu vidū, zināmo blakusparādību risks, īpaši ļoti retās, bet nopietnās komplikācijas miokardīta risks, un citu aizsardzības pasākumu un ierobežojumu esamība. Kā iepriekšējo lēmumu gadījumā par vakcināciju, ieteikumus par optimālajiem lēmumiem un termiņiem vakcinācijas kampaņu ietvaros katrā dalībvalstī būs jāsniedz attiecīgās valsts ekspertiem.

"Comirnaty" ir vakcīna Covid-19 novēršanai. Tā satur par ziņneša RNS (mRNS) dēvēto molekulu, kas satur instrukcijas uz SARS-CoV-2 vīrusa virsmas dabīgi sastopamā pīķa proteīna veidošanai. Vakcīna iedarbojas, sagatavojot organismu aizsardzībai pret SARS-CoV-2 infekciju.

Vakcīnas primārais kurss ir apstiprināts pusaudžiem vecumā no 16 līdz 17 gadiem kopš 2021. gada februāra un pusaudžiem vecumā no 12 gadiem - kopš 2021. gada maija. Dalībvalstīs, kurās ir izvērstākas vakcinācijas kampaņas, primārās vakcinācijas kursu šobrīd pabeiguši vairāk kā 80% pusaudžu vecumā no 16 līdz 17 gadiem, informēja ZVA.

Latvijas Imunizācijas valsts padome (IVP) atgādina, ka veseliem bērniem un jauniešiem Covid-19 balstvakcinācija šobrīd nav nepieciešama un netiek rekomendēta. Tāpat IVP atgādina, ka imūnsupresētiem bērniem, tāpat kā pieaugušajiem, primārā imunizācija pret Covid-19 veicama ar trīs vakcīnas devām. Ja medicīnisku vai citu formālu iemeslu dēļ balstvakcinācija vecuma grupā no 12 gadiem tomēr ir nepieciešama, to var darīt atbilstoši EZA atzinumam.