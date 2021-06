Faktu pārbaude: Pandēmijas apšaubītāju reklamētajām zālēm pret Covid-19 pagaidām trūkst pierādījumu

Proti, nepieciešami tālāki labi izplānoti, randomizēti pētījumi, lai izdarītu secinājumus par to, vai šīs zāles ir efektīvas un drošas Covid-19 profilaksei un ārstēšanai.

Ivermektīns pret Covid-19 – aizvien tikai pētījumu stadijā

Vai šobrīd kas mainījies, portāls "Delfi" jautāja ZVA. Aģentūra vispirms papildu informē, ka šobrīd vienīgās Latvijā reģistrētās zāles ar aktīvo vielu ivermektīns ir "Soolantra 10 mg/g krēms", un tās ir paredzētas lokālai ādas rozācijas iekaisuma izraisīto ādas (papulopustulozu) bojājumu ārstēšanai pieaugušajiem un ir paredzētas tikai lietošanai uz ādas. "Saskaņā ar publiskā tīmekļa vietnē pieejamiem datiem citās Eiropas Savienības (ES) dalībvalstīs ir reģistrētas ivermektīnu saturošas tabletes, bet šobrīd nevienā ES dalībvalstī nav apstiprināta ivermektīnu saturošu zāļu droša un efektīva lietošana Covid-19 ārstēšanai un profilaksei," portālam "Delfi" skaidroja ZVA sabiedrisko attiecību pārstāve Dita Okmane.

Viņa norāda, ka zāles ar aktīvo vielu ivermektīns šobrīd atrodas klīniskajā izpētē Covid-19 ārstēšanai un profilaksei vairākās ES dalībvalstīs, bet šo pētījumu rezultāti vēl nav pieejami. Vairāk informācijas par apstiprinātiem klīniskiem pētījumiem ES ar aktīvo vielu ivermektīnu Covid-19 ārstēšanai un profilaksei pieejams publiskajā tīmekļa vietnē.

Šāgada 23. jūnijā ziņu aģentūra "Reuters" ziņoja, ka Oksfordas universitāte pēta pretparazītu zāļu ivermektīna lietošanu Covid-19 ārstēšanai plašā klīniskā pētījumā "PRINCIPLE", kas ir daļa Lielbritānijas valdības atbalstīta pētījuma. "Iekļaujot ivermektīnu tādā plaša mēroga pētījumā kā PRINCIPLE, mēs ceram iegūt pārliecinošus pierādījumus, lai noteiktu, cik efektīva ārstēšana ir ar šīm zālēm Covid-19 gadījumā, un vai ar šo zāļu lietošanu saistās ieguvumi vai kaitējums," aģentūrai "Reuters" atzina klīniska pētījuma vadītājs Kriss Batlers.

Kas apstiprināts Covid-19 ārstēšanai



Rīgas Stradiņa universitātes imunoloģe Petra Kriķe portālam "Delfi" norāda, ka jaunu pretvīrusu zāļu radīšana prasa gadus, taču Covid-19 pacientiem palīdzība vajadzīga jau tagad, tādēļ šīs infekcijas ārstēšanai pasaules zinātnieki mēģina piemērot jau eksistējošas zāles, kas apstiprinātas agrāk pazīstamu vīrusu infekciju vai citu slimību ārstēšanai. "No vairāk nekā 400 medikamentiem, kas izvērtēti dažādos pētījumos, pagaidām efektīvi ir izrādījušies tikai daži. Oksfordas Universitātes zinātnieku koordinētais starptautiskais RECOVERY pētījums ar vairāk nekā 40 000 pacientiem ir lielisks piemērs, kā pārbaudīt dažādu zāļu ietekmi uz Covid-19 iznākumiem, piemēram, nepiepildījās cerības, ka efektīvas būs pretmalārija s zāles hidroksihlorokvīns un HIV ārstēšanā lietoto pretvīrusu zāļu lopinavira-ritonavira kombinācija," norāda Kriķe.

Jautāta, kādas zāles Covid-19 ārstēšanā ir apstiprinātas, viņa norāda: zāles, kas apliecinājušas efektivitāti, tiek nozīmētas pēc ārsta lēmuma pacientiem ar noteiktu slimības gaitu, piemēram, sistēmisku kortikost eroīdu deksametazonu saņem pacienti, kam nepieciešama skābekļa terapija vai pat mākslīgā plaušu ventilācija.