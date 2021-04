Faktu pārbaude: video redzamie kaušļi nav Latvijas Valsts policijas darbinieki

Sociālajā tīklā "Facebook" izplatās video, kurā redzams, kā divi vīrieši uniformās ar uzrakstu "Policija" sit trešo vīrieti. Piebildē pie ieraksta, ar kuru raksta tapšanas brīdī bija dalījušies jau 4,3 tūkstoši lietotāju, likts noprast – sitēji esot Latvijas Valsts policijas darbinieki. Tā nav patiesība.

Ieraksts "Facebook" ievietots otrdien un savācis prāvu skatījumu skaitu nepilnas diennakts laikā. Aptuveni minūti garajā video, kas, spriežot pēc ūdenszīmes kreisajā augšējā malā, ņemts no sociālā tīkla "TikTok", redzams, kā divi vīrieši policijas uniformās seko trešajam un sāk to sist. Vīrietis nepretojas, vien ar rokām aizsedz seju. Video beigās viens no policistiem vairākkārt iesit vīrietim arī tad, kad tas jau apsēdies uz trepēm.

Ieraksta autors video publicējis ar piebildi "18+ LATVIJAS VALSTS POLICIJA !!!", tādējādi liekot noprast, ka šajā video esot redzami Latvijas Valsts policijas darbinieki. Par to, ka šim apgalvojumam daļa cilvēku arī noticējuši, liecina komentāri. Taču tā ir maldināšana.

"Vēršam uzmanību, ka video redzamās personas nav Latvijas Valsts policijas amatpersonas. Tāpat, veicot interneta monitoringu, konstatēts, ka šis notikums, visticamāk, ir norisinājies ārvalstīs," portālu "Delfi" informēja Valsts policijā.

Tam, ka video izcelsmes valsts nav Latvija, var gūt pierādījumus arī, veicot reverso video meklēšanu. Tā liecina, ka video tīmeklī klejo jau labu laiku pirms šī ieraksta "Facebook". Precīzāk, visvairāk ziņu par to atrodamas kopš 12. aprīļa. Par spīti nelielai vizuālai līdzībai formas tērpos un uzrakstam "Policija" uz muguras, video redzamie nav Latvijas Valsts policisti. Tieši tāpat vārdu "policija" raksta arī Bosnijā un Hercegovinā, no kurienes ir šis video. To var aplūkot kaut vai šajā ziņu aģentūras AP uzņemtajā attēlā ar Bosnijas policistiem, kas iemūžināts piketa laikā Sarajevā šā gada 11. martā.

Reversā meklēšana rāda, ka šis temats plaši apspriests forumā "Reddit" jau pirms divām nedēļām – lai diskusiju atvērtu, klikšķini šeit.

Tāpat par šo gadījumu 12. aprīlī un arī pēc tam visai plaši ziņoja Bosnijas un Hercegovinas plašsaziņas līdzekļi, piemēram, telekanāla "N1" vietne, laikraksta "Nezavisne novine" portāls, tāpat arī lokalizēti starptautiskie plašsaziņas līdzekļi, piemēram, radio "Brīvā Eiropa".

Telekanāla "N1" vietnē vēstīts, ka incidents fiksēts Mostarā, un uzbrukumā iesaistītie policisti no pienākumu pildīšnas nekavējoties atstādināti. Likumsargu rīcību nosodījusi arī Bosnijas un Hercegovinas valsts dienvidos esošā Hercegovinas-Neretvas kantona Iekšlietu ministrija, uzsverot, ka šis ir "klasisks piemērs savu pilnvaru un policijas reglamenta pārkāpšanai, par ko no visas sirds atvainojamies saviem pilsoņiem, īpaši jaunajam vīrietim, pret kuru policisti šādi izturējās." Telekanās "N1" arī ziņo, ka esot uzsākta dienesta izmeklēšana, lai noskaidrotu, vai notikušais jau nav sodāms krimināli.