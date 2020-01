"Viņi izārstē vēzi pat ceturtajā, faktiski neārstējamā, stadijā, bet šo veiksmes stāstu mērķtiecīgi iznīcina kāds ierēdnis-vientuļnieks, kurš, neizejot no sava kabineta, par labu atalgojumu ir izstrādājis Latvijas Onkoloģijas centra (LOC) likvidācijas plānu, kura realizācija jau ir sākusies..." Tā anotācijā pieteikta režisores un producentes Ritas Brokas dokumentālā filma "24/7". Par grāvēju tā neizvērtās, televīzijas filmu nolēma nerādīt.

Divi kanāli atteicās demonstrēt vispār, vēl viens pēkšņi savu ieceri uz laiku apturēja.

Iemels bija vēstule, kuru kanāls saņēma no Rīgas Austrumu klīniskās universitātes slimnīcas(RAKUS), kuras sastāvā ir LOC. "Tā sauktajā dokumentālajā filmā "24/7" tiek pausta nepatiesa un apmelojoša informācija par RAKUS, aizskarot slimnīcas godu un cieņu," portālam "Delfi" paskaidroja Imants Paeglītis, RAKUS valdes priekšsēdētājs. Galvenais apmelojums esot filmā paustais apgalvojums, ka tiks likvidēts LOC.

"Nevienos plānos, nekādos redzējumos nekad neviens nav domājis, ka pie kādas apstākļu sakritības varētu būt nepieciešams likvidēt (Latvijas) Onkoloģijas centru," saka RAKUS vadītājs.

Savu likumīgo interešu aizsardzībai slimnīca izskatīšot iespēju vērsties tiesā. Taču pirms tam vēl došot Brokai iespēju no filmas izņemt, kā Paeglītis norāda, novecojušos un apmelojošos faktus. Portālam "Delfi" filmas režisore noliedza, ka filmā būtu kas nepatiess.

Viņas ieskatā, tiek īstenota cenzūra, liedzot Latvijas sabiedrībai uzzināt par draudiem LOC. "Kas tas ir? Vārda brīvības ierobežošana? Satversmes 100. panta pārkāpums?" jautā Broka un piemin Latvijas Žurnālistu savienības ētikas kodeksā vēstīto: masu informācijas līdzekļi "nedrīkst pakļauties nekādai ietekmei, kas varētu ierobežot brīvu informācijas plūsmu un informācijas avotu izmantošanu".

Brokas filmā "24/7" vairāki apgalvojumi neatbilst pēdējo gadu situācijai. Piemēram, filmā runā amatpersonas, kas nu jau pāris gadu vairs nav amatos, un mediķu algas parādītas mazākas, nekā pēdējos gados tās bijušas. Filmas noslēguma titros minēts 2019. gads, taču nav pateikts, ka daudz kas filmēts 2017. gadā.

Tomēr, ko tieši nozīmē "LOC likvidācijas plāns", filmā skaidrots skopi. Vai ar to domāta centra likvidācija? To kategoriski savos paziņojumos noliegusi slimnīcas vadība, un par tādu risinājumu arī nerunā LOC ārsti. Vai "likvidācija" domāta tēlaini? Piemēram, kā ļoti būtiskas izmaiņas LOC, kas varētu uz slikto pusi mainīt līdzšinējo ārstu darbu un sarežģīt pacientiem dzīvi? Tas filmā nav skaidri paskaidrots. Kā noskaidroja "Delfi", šobrīd aktuāls ir RAKUS vadības piedāvājums LOC Onkoķirurģijas klīnikai pārcelties uz līdzās esošo klīniku "Gaiļezers", lai tur izmantotu jauno operāciju bloku. Par to LOC ārsti pauduši bažas.

Kāds ir bijis filmas veidotāju vēstījums, vai krāsas sabiezinātas un kas šobrīd notiek LOC, skaidroja portāls "Delfi".

"Sputnik" aprakstītais skandāls un televīziju atteikumi

Filma "24/7" izrādīta pērnā gada nogalē vienā seansā kinoteātrī "K.Suns". Kā pastāstīja kinoteātra pārstāvji, "režisore noīrēja zāli savai publikai". Filma turpina dzīvot vietnē "Vimeo", uz to ved saite no ieraksta "Facebook" filmas veidotāju profilos.

Lai arī Latvijas medijos tā nav guvusi lielu rezonansi, Brokas bažas "par LOC likvidāciju" pieminētas "Neatkarīgās Rīta Avīzes" komentārā, krievu valodā rakstošajā "press.lv", kurā viņa notiekošo sauc par genocīdu. Vēl filma "24/7" pieminēta Krievijas propagandas portāla "Sputnik" publikācijā saistībā ar kādu skandālu. Proti, atsaucoties uz Broki, vēstīja, ka drīz pēc filmas tapšanas LOC darbinieki esot kļuvuši par anonīma sūdzībnieka upuriem, kurš uzrīdījis viņiem Valsts valodas centru.