Fiskālās disciplīnas uzraugi norūpējušies par veselības nozares finansējumu 2020. gadā

Valdībai savlaicīgi jāsāk domāt par to, kur 2020.gada budžetā ņemt finansējumu veselības aprūpes nozares finansēšanai, jo 2019. gads ir pēdējais, kad Latvija veselības reformu īstenošanai var izmantot līdzekļus uz budžeta deficīta rēķina, piektdien notikušajā preses konferencē brīdināja Fiskālās disciplīnas padomes (FDP) pārstāvji.

FDP locekle Inna Šteinbuka atgādināja, ka Eiropas Komisija (EK) rekomendēja Latvijai veikt veselības aprūpes nozares reformu un tās īstenošanai Latvija lūdza EK budžeta deficīta atkāpi. Šāda atkāpe tika atļauta trīs gadu periodā, proti, līdz 2019. gadam. Šogad budžeta atkāpes rezultātā veselības aprūpei papildus pieejami vairāk nekā 150 miljoni eiro.

Šteinbuka atzina, ka veselības aprūpes nozares reforma ir procesā, bet nekādi būtiski uzlabojumi nav vērojami, turklāt līdzekļi galvenokārt tikuši novirzīti mediķu atalgojuma palielināšanai.

"Jautājums ir par to, ko valdība iesāks, kad vairs nebūs deficīta atkāpes, bet finansējums nozarei būs jānodrošina līdzšinējā līmenī, jo ir skaidrs, ka to nevarēs samazināt. Turklāt šis risks bija zināms jau no paša sākuma," sacīja Šteinbuka.

Arī FDP priekšsēdētājs Jānis Platais aicināja savlaicīgi domāt par to, kur rast līdzekļus veselības aprūpes finansēšanai 2020. gada budžetā, piebilstot, ka Latvijā, salīdzinot ar citām Eiropas Savienības valstīm, ir viens no zemākajiem finansējuma apmēriem veselības nozarei pret iekšzemes kopproduktu.

"Ekonomikas izaugsme nosegs labi ja daļu no veselības nozarei nepieciešamās naudas. Tāpēc, ja vēlamies lielākus budžeta izdevumus, mums ir jāmeklē iespējas, kur ko var samazināt vai palielināt ieņēmumus. Ja valdība saka, ka nodokļi netiks mainīti, tad ir skaidrs, ka izdevumi būs jāmazina," sacīja Platais.