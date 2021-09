Foto: Ādažu poligonā testē 5G un kaujas mašīnas

Ceturtdien, 23. septembrī, Ādažu poligonā mobilo sakaru un tehnoloģiju uzņēmums LMT sadarbībā ar konsorciju "iMUGS" demonstrēja 5G lomu īpašos autonomo militāro risinājumu lietošanas gadījumos, portālu "Delfi" informēja Aizsardzības ministrijā (AM).

Demonstrācijas laikā kaujas laukam līdzīgos apstākļos tika izspēlēti dažādi scenāriji, izmantojot bezpilota sauszemes transportlīdzekļus un citas progresīvas militārās tehnoloģijas.

Šī ir otrā no kopumā sešām demonstrācijām, kuru mērķis ir iepazīstināt ar starptautiskā Eiropas projekta "iMUGS" jeb integrētā modulārā bezpilota zemes sistēmas rezultātiem. "iMUGS" ir viens no Eiropas vadošajiem aizsardzības nozares projektiem, kurā, sadarbojoties 13 bezpilota, kiberdrošības, komandvadības, sensoru un citu inovatīvu risinājumu attīstītājiem no dažādām valstīm, tiek izstrādāta modulāra un pielāgojama bezpilota sistēmu arhitektūra. Demonstrāciju Ādažu bāzē ar Aizsardzības ministrijas un Nacionālo bruņoto spēku atbalstu organizē "iMUGS" konsorcijs un LMT.

Demonstrācijas laikā Nacionālie bruņotie spēki izspēlēja realitātei tuvus militāros scenārijus operatīvajā vidē un atbilstošos klimatiskajos apstākļos. Tika izmantots bezpilota sauszemes transportlīdzeklis "Milrem Robotics THeMIS", kā arī vairākas citas progresīvas militārās tehnoloģijas, to skaitā LMT misiju vadības informācijas sistēma "Viedsargs", ar ko tiks aprīkots īpaši aizsargātais riteņu transportlīdzeklis "DINGO 2". Tas tika izveidots kā komandpunkts, no kura vadīta misija. Demonstrācijas scenārijā iekļauts arī LMT risinājums šāviena atpazīšanai un šāvēja atrašanās vietas noteikšanai, kas izstrādāts sadarbībā ar Rīgas Tehnisko universitāti.

Savukārt partnerībā ar VAS "Elektroniskie sakari" tika demonstrēts radio frekvenču monitoringa rīka pielietojums pretinieka elektroierīču atklāšanai. Tāpat demonstrācijā iekļauti arī citi Latvijas aizsardzības nozares uzņēmumi – "Brasa" ar bezpilota kaujas atbalsta platformu "Natrix", "LV-Tech" ar multifunkcionāro kaujas platformu un "Smart IoT Riga" kā atbalsts mobilo sakaru komunikācijas nodrošināšanai.

Karavīru un bezpilota sauszemes transportlīdzekļu īstenotajiem scenārijiem tika izmantoti alternatīvi sakaru tīkli, un scenāriji ietvers pāreju no taktiskā tīkla uz 4G un 5G tīklu, ko nodrošina aizsardzības sakaru aparatūras ražotājs "Bittium" sadarbībā ar LMT.

Projekta "iMUGS" mērķis ir standartizēt Eiropas mēroga gaisa un zemes platformu, vadības, kontroles un sakaru iekārtu, sensoru, lietderīgās slodzes un algoritmu ekosistēmu. Projekta ietvaros LMT veic pētījumu par 5G iespējamo izmantošanu autonomos militāros risinājumos.