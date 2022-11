Foto: Amatpersonas noliek ziedus pie Brīvības pieminekļa

Pirmdien, 7. novembrī, aprit 100 gadi kopš pašas pirmās Saeimas sēdes. Tam par godu 14. Saeimas deputāti pulcējās pie Brīvības pieminekļa, lai tā pakājē noliktu ziedus.

Jau ziņots, ka pulksten 12 deputāti pulcējās uz parlamenta svinīgo sēdi.

Uzrunā kolēģiem Saeimas spīkers Edvards Smiltēns (AS) norādīja, ka no iepriekšējiem Saeimas sasaukumiem deputāti var mācīties to, cik svarīgi ir "nepazaudēt skaidrību par lielo mērķi un nepazust sīkumos".

Smiltēns stāstīja, ka Saeimas pastāvēšanas laikā kopumā strādājuši teju 1000 deputāti – dažāda dzimuma un vecuma, ar atšķirīgu pieredzi, uzskatiem un pārliecību, veidojot "cieši saaustu, daudzslāņainu audumu , kas atspoguļo Latvijas sabiedrību".

Šajā dienā uz parlamentu aicināti bijušie Saeimas priekšsēdētāji – Anatolijs Gorbunovs, Ilga Kreituse, Alfreds Čepānis, Jānis Straume, Ingrīda Latimira (iepriekš Ūdre), Indulis Emsis, Gundars Daudze, Solvita Āboltiņa un Ināra Mūrniece.

Uz parlamentu aicinātas arī valsts augstākās amatpersonas, 4. maija Deklarācijas kluba prezidente Velta Čebotarenoka un citi bijušie Augstākās padomes deputāti, kā arī ārvalstu diplomātiskā korpusa pārstāvji.

Jau ziņots, ka līdz ar parlamenta sanākšanu spēkā stājās arī Latvijas valsts pamatlikums – Satversme, kas noteica valsts iekārtu un varas īstenošanas principus.

Parlaments simtgades zīmē strādā jau gadu – svinīgi atklājot simtgades gadu šī gada janvārī, parlamenta svētki godināti arī tiem veltot ceriņu "Brīve", atklājot simtgadei veltītu pastmarku un aploksni, kā arī goda plāksni.

1. Saeimas vēlēšanas notika 1922. gada 7. un 8. oktobrī. Vēlētāji varēja balsot par 88 kandidātu sarakstiem no 31 partijas. Vēlēšanās piedalījās 82,2% balsstiesīgo iedzīvotāju.

Latvijas Sociāldemokrātiskā Strādnieku partija (LSDSP) vēlēšanās ieguva vislielāko deputātu mandātu skaitu, taču valdību neveidoja.

Vēlēšanās piedalījās arī vairāki pavisam sīki saraksti, kas Saeimā neiekļuva, piemēram, "Zvejnieku savienība", "Zemes rūķu apvienība", "Kara invalīdu saraksts", "Latgales ciemnieki", "Bezpartejiskais pulkvedis Jansons", "Latvijas atturībnieki" un "Ebreju tautas partija".

