Foto: Ar virtuoziem paraugdemonstrējumiem Liepājā aizvadīts Baltijas lielākais aviācijas šovs

Sestdien un svētdien Liepājas Starptautiskajā lidostā norisinājās Baltijas starptautiskais aviācijas šovs 2022. Portāls "Delfi" piedāvā ieskatu šovā demonstrētajos lidošanas prasmju paraugdemonstrējumos.

Aviācijas šova rīkotāji apmeklētājiem piedāvāja 6 stundus garu lidojumu programmu ar labākajiem gaisa priekšnesumiem aviācijas nozarē, iznīcinātāju virāžām pilotāžas grupu sinhronām figūrām debesīs. Vairākiem priekšnesumiem šī bija pirmizrāde Latvijā. Tāpat rīkotāji sniedza skatītājiem iespēju vērot lidmašīnu sagatavošanu un došanos uz skrejceļa ar 270 grādu redzamību apkārt lidmašīnu peronam.

Aviācijas šovā bija iespējams vērot tādus gaisa kuģus kā "Boeing E-3A AWACS", iznīcinātāju "SAAB JAS39C Gripen" no Ungārijas Gaisa spēkiem, "Boeing CH-47 Chinook" helikopteru no Lielbritānijas Gaisa spēkiem, "Red Bull Team Blanix" divu planieru komandu no Šveices, ASV armijas helikopterus "AH-64 Apache" un "UH-60 Blackhawk", "Iron Wolf Aerobatics" komandu no Lietuvas ar "Sukhoi 26" un "Extreme 42" lidmašīnām, "Douglas DC-3" no Somijas, "airBaltic Training Pilot Academy" piecu "Diamond DA40NG/DA42" lidmašīnu formācijas lidojumu un citus priekšnesumus.