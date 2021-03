Foto: Atklāj Ekonomisko lietu tiesu

Trešdien, 31. martā, tiešsaistē notikusi Ekonomisko lietu tiesas (ELT) atklāšana, kurā piedalījās valsts amatpersonas, ārzemju viesi, tiesneši un jaunās tiesas darbinieki. Sveicot pirmajā darba dienā, Valsts prezidents Egils Levits tiesnešiem vēlēja veiksmi un profesionālo izaugsmi, portāls "Delfi" uzzināja Tiesu administrācijā.

"Tas, kas pašreiz varētu šķist kā eksperimentāls projekts, nākotnē varētu kļūt par pašsaprotamību. Uzņēmējdarbības vide un sabiedrība kopumā sagaida tādas izmaiņas tiesu sistēmā, kas varētu nodrošināt ātrāku un efektīvāku tiesību aizsardzību. Laikā, kad sabiedrības tiesiskās attiecības kļūst arvien komplicētākas, ir atbalstāmi valsts centieni uzlabot tiesu sniegto pakalpojumu kvalitāti. Efektīvs un kvalitatīvs tiesas process ir stabilu uzņēmējdarbību veicinošs faktors. Tas ir arī valsts starptautiskās reputācijas jautājums," jaunajiem tiesnešiem norādīja Levits.

Savukārt tieslietu ministrs Jānis Bordāns (JKP) atklāšanā pateicās ELT izveidē iesaistītajiem, taču īpašu pateicību veltīja jaunajiem tiesnešiem, paužot cerības uz jaunu sākumu investīciju drošībai, cīņai ar korupciju un ekonomiskajiem noziegumiem.

Atklāšanās pasākumā uzstājās arī Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācijas (OECD) ģenerālsekretārs Anhels Gurija, kurš norādīja, ka OECD ar sajūsmu uztver ELT atklāšanu. "[Tiesa] neapšaubāmi palīdzēs Latvijai veiksmīgāk risināt uzņēmēju pieaugošās vajadzības, kā arī uzlabos Latvijas iespējas cīnīties ar finanšu un ekonomiskajiem noziegumiem, ļaujot izveidot iekļaujošu un stabilu ekonomikas atkopšanās plānu. OECD turpinās sadarboties ar Latviju un palīdzēt tai, lai tiesu sistēma darbojas efektīvāk un ātrāk nodrošina godīgu lietu iztiesāšanu," uzsvēra Gurija.

Savukārt Augstākās tiesas priekšsēdētājs Aigars Strupišs, uzrunājot tiesnešus, aicināja padomāt par jautājumu, par kuru, iespējams, pirms tam nav domājuši: tiesnesis nevarēs būt vienlīdz labs pret visiem. Izšķirot strīdu par labu kādai no pusēm, līdzi nāks gan pārmetumi, gan aizvainojumi no zaudētāja puses. Strupišs iedrošināja no tā nebaidīties.

"Jums ir jāpaliek ne tikai neatkarīgiem, bet arī drosmīgiem un taisnīgiem, jo tikai taisnīgs un godīgs tiesnesis var ne no kā nebaidīties. Ja kādreiz jums radīsies šaubas, kā rīkoties kādā konkrētā situācijā, es iesaku atcerēties dotā zvēresta vārdus un paraudzīties uz šo situāciju no tiem," mudināja Strupišs.

Ģenerālprokurors Juris Stukāns apsveica tiesnešus ar drosmīgu un atbildīgu lēmumu kļūt par tiesnešiem.

"Sabiedrība no tiesneša sagaida taisnīgu un tiesisku lēmumu, kas ir saprotams, savlaicīgs un argumentēts. Aicinu vienmēr paturēt prātā, ka katrs lēmums, ko pieņem tiesnesis, aizkar kāda cilvēka intereses. Līdz ar to arī sabiedrības attieksmi pret tiesu varu. Novēlu izturību, zinātkāri un spēku tiesneša pienākumu pildīšanā. Viens likums, viena taisnība visiem," vēlēja Stukāns.

Rīgas apgabaltiesas priekšsēdētāja Daiga Vilsone akcentēja, ka sabiedrības uzticību tiesneši iemantos ar tiesas spriešanas kvalitāti. Rīgas apgabaltiesa, kā apelācijas instances tiesa, ne tikai izskatīs lietas apelācijas instancē, bet arī nodrošinās kvalitatīvu tiesu dialogu.

Vilsone norādīja: "Mēs vēlam izturību ELT darbiniekiem, savukārt tiesnešiem vēlam neaizmirst to sajūtu, kāda jums bija nododot zvērestu vai solījumu Latvijas valsts prezidentam. Izskatot katru lietu, parakstot katru nolēmumu, augstu godā turēt tiesneša amatu."

Saeimas Juridiskās komisijas priekšsēdētājs Juris Jurašs (JKP) uzrunā sacīja, ka palielināt investīciju ienākšanu Latvijā var ātra un kvalitatīva tiesa, kura uzņēmējiem sapratīgos termiņos, spēs atrisināt komercstrīdus.

"Sagatavojot tiesisko regulējumu ELT izveidei, bija mēģinājumi nepieļaut tās izveidošanu un darbu uzsākšanu. Bet uzņēmēji bija gatavi nākt un komisijas sēdēs skaidrot nepieciešamību stiprināt uzņēmējdarbības tiesisko vidi. Lielā cīņā mēs parlamentā sagatavojām un pieņēmām nepieciešamās izmaiņas, lai šodien varētu atvērt jaunās tiesas durvis un sveikt tiesnešus viņu pirmajā darba dienā," atzīmēja Jurašs.

Jurašs pauda gandarījumu par tiesas izveidi un uzvēra, ka pretestība apliecina specializētās tiesas nepieciešamību un reformas tieslietu nozarē. Viņaprāt, tiesas izveide ir nozīmīgs ieguldījums tiesiskuma stiprināšanas un biznesa vides sakārtošanā, kā arī investīciju piesaistei Latvijas ekonomiskajai izaugsmei.

ELT priekšsēdētāja pienākumu izpildītājs Miķelis Zumbergs norādīja, ka tiesas darbā nozīmīga loma būs komunikācijai ar sabiedrību, kā arī nemitīgai kompetences un kvalifikācijas paaugstināšanai.

Zumbergs sacīja: "Mēs esam maza tiesa, viena no mazākajām Latvijā, tāpēc svarīga būs ikviena tiesneša un tiesas darbinieka individuālā izaugsme, katra personīgais ieguldījums, lai aiz likuma ieraudzītu sabiedrības kopējās intereses."

Tiesnešus un tiesas darbiniekus šajā nozīmīgajā dienā sveica arī Ārvalstu investoru padome Latvijā.

Jau vēstīts, ka jaunveidojamās specializētās tiesas uzdevums ir nodrošināt saprātīgos termiņos arī sarežģītāku lietu izskatīšanu un piespriest atbilstošus sodus, kas līdz šim pietrūka. Vienlaikus tas būs spēcīgs preventīvs signāls, kas iespējamiem likumpārkāpējiem liks padomāt divreiz, pirms izšķirties par nozieguma izdarīšanu.

ELT kompetencē būs koruptīvie noziegumi gan privātajā, gan publiskajā sektorā, kā arī ar noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanu saistītie noziedzīgie nodarījumi.

ELT kompetenci sarežģītu komercstrīdu risināšanā Saeima noteica pērn 1. oktobrī, pieņemto attiecīgus grozījumus Civilprocesa likumā. 19. novembrī Saeima galīgajā lasījumā pieņēma Kriminālprocesa likuma grozījumus, kas nosaka specializētās ELT piekritīgās krimināllietu kategorijas.