Foto: 'Ātrā palīdzība' par 16,4 miljoniem eiro pirks jaunus auto – piegādāti jau 110

Būtiski atjaunojot savu autoparku, Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienests (NMPD) iegādājies 110 jaunus operatīvos medicīniskos transportlīdzekļus, ar ko jau tuvākajās nedēļās brigādes dosies izsaukumos visā Latvijā, portālu "Delfi" informēja NMPD pārstāve Arita Freimane.

Līdz ar jaunu transportlīdzekļu iegādi, investēts arī NMPD automašīnu aprīkošanā ar mūsdienīgākiem informācijas tehnoloģiju risinājumiem (IT), kā arī jau iepriekš dienesta brigāžu darbam iegādātas jaunas, daudz vieglākas un kompaktākas, medicīniskās ierīces, norāda Freimane.

Operatīvo auto iegāde notiek projekta "Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta operatīvo medicīnisko transportlīdzekļu parka atjaunošana" ietvaros, kur kopumā tiek iegādātas 157 automašīnas, no kurām 110 piegādātas šobrīd, bet vēl 47 auto gada beigās.

Projekta kopējās izmaksas ir 16,4 miljoni eiro, kas ietver pašu mašīnu konstruēšanu un iegādi, piecu gadu garantiju, servisa pakalpojumus, ziemas un vasaras riepu komplektus u.c. 85% jeb 13,94 miljonus eiro projekta izmaksu sedz Eiropas reģionālās attīstības fonds (ERAF), atlikusī summa tiek finansētā no valsts budžeta līdzekļiem.

NMPD direktore Liene Cipule uzskata, ka dienesta materiāltehniskās bāzes uzlabošana ir būtisks solis, lai brigādēm izsaukumos būtu ērtāk strādāt, bet pacienti saņemtu ātrāku un kvalitatīvāku palīdzību dzīvībai un veselībai kritiskās situācijās.

"Jauno operatīvo transportlīdzekļu ienākšana dienestā ir ļoti gaidīts brīdis, jo šādas mašīnas nav iespējams nopirkt autosalonos. Tās ir īpaši dienesta vajadzībām radītas un veidotas, šādu auto sagatavošana ir ilga un sarežģīta. Viss process – idejas izlološana, brigāžu darba specifikai un palīdzības sniegšanai pacientiem nepieciešamo vajadzību apzināšana, iepirkumu organizēšana, automobiļu konstruēšana, testēšana, aprīkošana – var aizņemt pat divus gadus," viņa sacīja.

Procesā iesaistīta ap 30 dienesta darbinieku liela komanda no dažādām jomām – transporta nodrošinājuma un informācijas tehnoloģiju speciālisti, projektu vadītāji, juristi, medicīniskā aprīkojuma nodrošinājuma speciālisti.

Jauno auto izstrādē līdzdarbojas arī brigāžu mediķi un operatīvā medicīniskā transportlīdzekļa vadītāji – tieši viņiem ir gala vārds gan pie prototipa izveides, gan tā testēšanas vēl pirms visu mašīnu pasūtīšanas, skaidro Cipule.

Veselības ministre Līga Meņģelsone (AP) norādīja, ka jaunie operatīvie transportlīdzekļi ir būtisks ieguldījums gan dienesta darba uzlabošanā, gan arī veselības aprūpes nodrošināšanā krīzes situācijās. "Tas ir ieguvums iedzīvotājiem visā Latvijā," viņa uzskata.

Iegādātie 110 "Volkswagen" transportlīdzekļi ir ar automātisko pārnesumkārbu. Mašīnām ir četru riteņu piedziņa, kā arī uzlabota apakšējās daļas aizsardzība pret akmeņu triecieniem un citiem iespējamiem bojājumiem, lai jebkuros laika apstākļos ātrāk un drošāk nokļūtu pie pacientiem arī pa grūtāk izbraucamiem ceļiem. Tāpat jaunajos auto īpaši padomāts par drošību – pacienta nodalījumā ierīkoti sensori, kas signalizē autovadītājam, ja kāds nav piesprādzējies, bet medikamentu skapīšiem durtiņas izveidotas tā, lai, piemēram, straujas bremzēšanas dēļ, tā saturs paliktu vietā un netiktu bojāts, skaidro dienestā.

Viens no lielākajiem ieguvumiem transportlīdzekļos ir visām mūsdienu drošības prasībām atbilstošie jaunākās paaudzes IT risinājumi. Tie nepieciešami operatīvajā darbā izsaukumu izpildē, datu un informācijas apmaiņā starp brigādēm un Operatīvo vadības centru, kā arī saziņā ar slimnīcām un citiem operatīvajiem dienestiem. Tāpat tehnoloģijas atļauj attālinātu konsultāciju un dzīvībai svarīgu rādītāju nosūtīšanu no NMPD mašīnas Operatīvās vadības centra ārstiem, lai īpaši sarežģītās situācijās saņemtu padomu un palīdzību pacienta aprūpē. Būtiski uzlabota arī navigācijas iespēja – brigāde tagad burtiski acumirklī, piespiežot vienu pogu, redz precīzāko un ātrāko maršrutu, kā nokļūt adresē, uzsvēra Freimane.

Visās jaunajās mašīnās ir arī jauna tipa nestuves, kuru augstumu var regulēt dažādos līmeņos, kā arī tās var transformēt, pielāgojot katrai situācijai un konkrētā pacienta vajadzībām. Daļai transportlīdzekļu no dienesta budžeta iegādātas arī jaunas medicīniskās ierīces, kas ir daudz kompaktākas, vieglākas un ērtākas mediķiem, kuri uz katru izsaukumu dodas, ņemot līdzi aprīkojumu dzīvības glābšanai, kas šobrīd sver vairāk nekā 30 kilogramus.

Jaunais defibrilators tagad sver nevis 15 kilogramus, bet vairs tikai piecus. Savukārt plaušu mākslīgais ventilācijas aprāts, kas ir smaga un neparocīga ierīce, ko dažkārt mediķi nes divatā, tagad ir plaukstas izmērā un vien 1,4 kilogramu smags, atklāja NMPD.

Jaunās automašīnas būtiski uzlabos dienesta autoparku, jo līdz šim tikai 35% no NMPD operatīvajiem medicīniskajiem transportlīdzekļiem bija labā tehniskā stāvoklī. Šobrīd lielai daļai auto vidējais vecums ir seši līdz septiņi gadi, tās ir ar lieliem nobraukumiem, kas rada pēkšņu bojājumu risku izsaukumu laikā, tāpat dārga ir arī šādu nolietotu automašīnu uzturēšana un ekspluatācija. To, cik lielu slodze jāiztur NMPD brigādes auto, dodoties izsaukumos pie pacientiem un uz slimnīcām, ilustrē vienas mašīnas vidēji nobrauktais kilometru skaits – gadā tie ir ap 60 tūkstoši kilometru, bet daudzviet lauku teritorijās pat 100 tūkstoši kilometru, kas ir kā divas ar pusi reizes ar auto apbraukt apkārt pasaulei, norāda dienestā.

Jaunie operatīvie auto pakāpeniski nonāks mediķu rīcībā visā Latvijā – Aglonā, Aizkrauklē, Aizputē, Aknīstē, Aucē, Ādažos, Balvos, Bauskā, Cēsīs, Dagdā, Daugavpilī, Dobelē, Garkalnē, Gulbenē, Jaunpiebalgā, Jelgavā, Jēkabpilī, Jūrmalā, Kandavā, Kauguros, Kārsavā, Krāslavā, Kuldīgā, Lielvārdē, Liepājā, Limbažos, Līvānos, Lubānā, Ludzā, Madlienā, Mazsalacā, Neretā, Ogrē, Pļaviņās, Preiļos, Rēzeknē, Rojā, Rūjienā, Sabilē, Salacgrīvā, Saldū, Saulkrastos, Siguldā, Skrundā, Smiltenē, Talsos, Taurenē, Tukumā, Valkā, Valmierā, Ventspilī, Viesītē, Viļānos, Zilupē un Rīgā.

Savukārt cita ERAF projekta ietvaros dienests nodrošina jaunos auto ar mūsdienīgu IT sistēmu risinājumiem un automašīnu aprīkošanu ar šīm tehnoloģijām, lai būtiski uzlabotu neatliekamās palīdzības izsaukumu izpildi.