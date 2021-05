Foto: Ceļojošais koncerts un 1053 karogi – Rīga 4. maija svētku rotā

Šogad, svinot Latvijas Republikas Neatkarības atjaunošanas 31. gadadienu, galvaspilsētā svētku noskaņu radīja ne tikai saulaini pavasarīgais laiks, bet arī dažādi vides objekti, rotājumi un muzikālie priekšnesumi.

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

Pie Brīvības pieminekļa jau tradicionāli aplūkojama kompozīcija "Ziedu Latvija", turpat šogad atrodas arī vides objekts - burti "LATVIJA", bet iedzīvotājiem tiešsaistē pieejama daudzveidīga pasākumu programma ar koncertiem, kino seansiem un izstādēm.

Svētku noskaņu pilsētvidē raisīja Orķestra "Rīga" ceļojošais koncerts, kur mūziķi retro tramvajā apceļo Rīgas apkaimes no Imantas līdz Juglai un no Ķengaraga līdz Sarkandaugavai, priecējot rīdziniekus ar muzikāliem priekšnesumiem. Svētkos mūzika skanēja arī no Radio mājas un Rātsnama balkoniem.

4. maijā pilsētvidi rotā arī mākslinieces Ilses Krūkles svētku plakāts, mākslinieces Kristīnes Plaudes vides mākslas objekts "Liesma", kas apskatāms Elizabetes un Brīvības bulvāra krustojumā, un protams, valsts simbols – Latvijas Republikas karogs. Pilsētā kopskaitā izvietoti 1053 karogi un vairāki vides objekti – karogkonstrukcijas.

Līdztekus tam pilsētvidē eksponētas vairākas izstādes. Kultūras pils "Ziemeļblāzma" parkā ir apskatāma interaktīva izstāde "Demokrātijas atdzimšana", bet Uzvaras parkā iekārtota vides objektu izstāde "Pastaiga pa "Triumfa arkādi"" – pastaigu taka, kurā tiek reflektēts par cīņas, uzvaras un zaudējuma tēmu laikā, kad cilvēce jau vairāk nekā gadu ilgojas pēc vienas, visiem kopīgas uzvaras. Turpat šajās dienās krāšņi zied sakuras.

Valsts svētku programmu atbalsta Rīgas dome, Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departaments. Daudzi pasākumi tiešsaistes formātā būs skatāmi arī pēc svētku dienas.